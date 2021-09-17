Читатели AdMe.ru вспомнили свои поездки в общественном транспорте, которые обернулись тем еще приключением
Каждый раз, когда мы едем в общественном транспорте, такси, поезде или летим на самолете, мы рискуем оказаться втянутыми в увлекательные приключения. Так, в троллейбусе можно стать свидетелем проявления детского остроумия, в поезде проснуться от визита нежданного гостя, а в самолете случайно завести роман с соседом по креслу.
Читатели AdMe.ru рассказали захватывающие истории, которые с ними произошли во время поездки или перелета.
- Я живу в Лос-Анджелесе. Очень часто на Uber водителями оказываются мексиканцы, очень темпераментные мужчины. Как-то раз таксист узнал, что я русская, и начал рассказывать про свою турпоездку в Москву. Венцом его рассказа было впечатление от метро: «Там очень много людей, стоят тесно друг к другу, много красивых женщин, прямо очень близко были! Я думал, что я в раю!» © Valia Safrigina / Facebook
- Заказали такси. Вечер, выходим с мужем к машине. Таксист: «Сумку можете положить в багажник». Мы с мужем начинаем дико ржать. Это была переносная сумка для младенцев с нашим маленьким любимым тихо спящим Матвеем. «Спасибо, но сумка поедет с нами в салоне». © Алена Белая / Facebook
- Летела из Амстердама в Даллас и, когда уснула, положила голову на плечо соседа по креслу. Уж не знаю, сразу положила или через пару часов, но спала 5 часов, и он все это время меня не беспокоил. Еще и мужчина оказался очень привлекательный, крепкий такой и высокий (все как я люблю).
Как проснулась и поняла, что к чему, покраснела от смущения и извинилась, а мужчина мне: «No problem, it’s just a shoulder!» («Без проблем, это всего лишь плечо»). И стремительно умчался в туалет, бедолага.
Потом увидела его у карусели с багажом, он радостно заулыбался и предложил выпить кофе. Пока пили кофе, выяснилось, что у него тут машина на парковке и он не против меня подвезти куда мне нужно. Подвез, обменялись телефонами. И в тот же вечер он мне написал: «Ну что, как насчет свидания?» Встречались весь месяц моего отпуска, а потом я уехала, и больше не виделись. Но он так и шлет сообщения периодически, раз в несколько месяцев. © Larisa Bondarets / Facebook
- Больше всего запомнился полет из Мадрида на Тенерифе местными авиалиниями. Наш брат славянин не привык к такому латинскому единению: сразу после взлета весь самолет начал передавать друг другу какие-то печенья, конфетки, очень громко переговариваться и перекрикиваться через весь салон друг с другом, весело при этом хохоча.
Потом в средине полета некоторые захотели размяться, все вышли в проход и начали петь и танцевать. Стюардесса с трудом продиралась через все это веселье. Мы подумали, наверное, для того, чтобы сделать замечание и всех рассадить по своим местам. Каково же было наше изумление, когда она начала петь и танцевать вместе со всеми.
Никогда ни до, ни после у нас не было больше такого веселого, поющего и танцующего рейса. © Inna Kostevskaya / Facebook
- Однажды в юности ехала в трамвае, и кто-то обвил мою ногу выше колена. Оборачиваюсь, чтобы осадить, а там никого нет, а потом опускаю глаза и вижу малыша. Такой милый, не нашел за что схватиться. Мамочке было неловко, но что поделать, детки. © Svetlana Suit / Facebook
- В междугороднем заполненном автобусе попалась мне в соседки бабулька. Втиснула она между нами большую сумку. «Извините», — говорит. Я, погруженная в какую-то книгу, вдруг чувствую, что меня кто-то ласково так гладит по ноге, потом еще раз. Смотрю на бабульку, она улыбается. Странно все это.
Едем дальше, ситуация повторяется. Смотрю на бабку вопросительно, а она спокойно так: «Ой, не волнуйся, у меня там кот!» Сумку открывает, а там точно огромный такой кот, высунул голову и давай приветственно орать на весь автобус. Бабулька сразу начала его обратно в сумку запихивать со словами: «Миша, не ори, я тебе билет не покупала — не привлекай внимание!» © Кота / AdMe.ru
- Был у меня случай. Когда-то модно было ставить себе на звонок всякие приколы. Закачала я себе полицейскую сирену с голосом из рации: «Водитель, прижмитесь к обочине». И, как назло, сидела я тогда на переднем сиденье в общественном транспорте. Звонит муж, телефон в сумке. Пока искала, успела увидеть глаза водителя. © Олька Гусар / Facebook
- Как-то раз в питерское метро в час пик вплыла замечательная дама в широкополой шляпе и платье в цветочек. Огляделась и поставленным голосом спросила: «Таки кто уступит красивой женщине место?» И знаете, ей-таки уступили. © Anastasia Marinina / AdMe.ru
- Муж работал в такси. Выехал он на только что купленной машине на смену. В машине еще не было магнитолы, ездил в тишине. Приезжает на заказ, садятся два молодых веселых чувачка и первым делом интересуются: «Где музыка? Что, так и поедем в тишине?» Муж — мужчина крупногабаритный, аккуратно стриженный налысо, но при этом добрейшей души человек — очень спокойно сказал: «Я ненавижу музыку». Более тихой поездки у него никогда не было. © Halyna Wolska / Facebook
- Ночь, купе, остановка. В мою дверь начинают настойчиво барабанить. Я на нижней полке. В конце концов открываю. В дверях стоит возмущенная пара с чемоданами, заявляют, что я на их месте еду. Спросонья вообще не могу понять, что происходит. Хорошо, прибежал проводник — выяснили, что у этой пары билеты на месяц позже. © Tatiana Shelkova / Facebook
- Летела однажды с назойливой попутчицей, которая весь полет хотела болтать. Ничего не помогало, даже притворялась спящей, но она все равно меня будила и говорила. Хорошо, что лететь нужно было 3 часа. © Svetlana US / Facebook
- Надо было срочно появиться на работе. Вызвала такси. Приехало. Здороваюсь, сажусь. Таксист: «Зрасте, куда так вырядилась?» Обычно я ответ могу найти, а тут прифигела малость. © Nadya Yılmaz Gusmanova / Facebook
- Как-то ловили с мужем такси. Остановился частник. Муж садится на переднее сиденье, я сажусь на заднее. Через 3 минуты поездки водитель заявляет мужу: «Ты бы дочку вперед посадил лучше». Немая сцена. Муж старше меня всего на год. © Марина Полякова / Facebook
- Мой муж рассказывал. Однажды на рейсе одна пассажирка очень требовала капитана — решить конфиденциальный вопрос. Ну муж и вышел к ней (он и есть капитан). Женщина попросила его вести самолет помедленнее, так как она боится. © Inessa Piontkovska / Facebook
- Еще студентками ехали домой. Ни еды, ни денег. У нас одно вареное яйцо с собой было. И я на полустанке на базарчике утащила соленый огурец. Сидим в купе, не знаем, как поделить это богатство.
Подруга пошла в соседнее купе нож попросить. Открыла она купе, а там семья ест, как положено, продуктовый набор «во главе» с курочкой. И вместо «Дайте, пожалуйста, нож» у нее получается «Дайте, пожалуйста, котлету. Ой-ой, простите, ой-ой». Вернулась назад, сидим и грустно ржем. А через минуту открывается дверь и соседский мальчишка молча заносит нам 2 огромных бутерброда. © Инга Багдасарян / Facebook
- Моими соседями по купе были мама, папа и девочка лет 5. На одной из остановок папа вышел что-то купить и не вернулся. Поезд набирает ход, мама в тревоге, а ребенок рыдает: «Кто теперь наши чемоданы таскать будет?!» К счастью, папа успел запрыгнуть в последний вагон и прошел через весь поезд. © Галина Перфильева / Facebook
- Вез меня как-то таксист из больницы домой и рассуждал про дом, в который я еду. Мол, такие там люди у вас нехорошие живут, не люблю брать заказы на этот адрес: то барагозят, то еще что-то. В общем, пожаловался, а потом говорит: «Одна вы на удивление адекватная из этого дома».
Довез до адреса, я выхожу, говорю ему: «Спасибо за поездку» — и ухожу. А он мне вдогонку кричит, что я не расплатилась! При этом деньги у меня были в руке, но я, еще не отойдя от наркоза, просто забыла их отдать. Представляю, какое у него впечатление теперь обо всех без исключения жителях моего дома. © Эльмира Сафина / Facebook
- Как-то ночью подхожу к такси — маленькая белая «Ока», просто стоит и ждет клиента. Водитель предупреждает, что сиденье сломано и ехать придется, не опираясь на спинку (спинка просто лежит). Зато цену назвал в 2 раза ниже. В общем, еду лежа, расслабляю уставший позвоночник, наслаждаюсь, и это в 2 раза дешевле! Да, надо лежачее такси вводить в оборот! Это круто! © Aleksandra Miyamoto / Facebook
- Ехала как-то на Uber. Водитель молодой, но странный такой, медленно едет, осторожно. С ним разговорилась, говорит: «Вы у меня 5-я клиентка сегодня, я первый день на Uber работаю». Я и спрашиваю: «А где вы раньше работали?» Он отвечает: «В похоронной фирме, катафалк водил». Я не удержалась: «Ну вот, тут повеселее работать, поболтать можно». © Светлана Власова / Facebook
- Раннее утро, троллейбус битком, на одном из сидений молодая мамочка с сынишкой лет 5. Он всю дорогу возится, крутится. Устав его усмирять, мама говорит: «Сиди смирно, а то вечером не возьму с собой спать». И тут следует шедевральный ответ: «А я сам с тобой не пойду спать, у тебя попа холодная». Троллейбус лег от хохота, мамаша пулей вылетела с чадом на ближайшей остановке. Симферополь, середина 90-х. Пацан, я до сих пор тебя помню! © Irina Ragulina / Facebook
- Как-то ехала в плацкартном на нижней полке. Утром проснулась, а у меня на груди лежит котик средних размеров, с янтарными глазами, черный как уголь. Поздоровалась, погладила. Муркнул и ушел. Оказалось, сбежал из переноски у бабушки в конце вагона. © Катерина Трушина / Facebook
- Наши соседи — муж и жена — поехали на поезде на Черное море. Жена в положении, уже месяцев 5 было. На одной станции она в окно увидела, что продают арбузы, ну и говорит мужу, мол, иди купи арбуз, хочу. Он пошел с кошельком и в тапках. Поезд тронулся, а мужа все нет. Она в шоке. Потом через несколько станций муж заходит с арбузом в купе. Оказалось, он поезд упустил, но догнал на такси. © Nadia Koroleva / Facebook
Какие запоминающиеся случаи происходили с вами во время поездки в общественном транспорте?
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