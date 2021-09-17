Читатели AdMe.ru вспомнили свои поездки в общественном транспорте, которые обернулись тем еще приключением

Каждый раз, когда мы едем в общественном транспорте, такси, поезде или летим на самолете, мы рискуем оказаться втянутыми в увлекательные приключения. Так, в троллейбусе можно стать свидетелем проявления детского остроумия, в поезде проснуться от визита нежданного гостя, а в самолете случайно завести роман с соседом по креслу.