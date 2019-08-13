Читатели AdMe.ru вспомнили самые нелепые фразы, которые они когда-либо слышали

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Недавно мы опубликовали глупейшие высказывания, которые пользователи Reddit слышали от своих собеседников. К этой статье наши читатели оставили почти 600 комментариев, вспомнив абсурдные фразы и случаи из своей жизни.

Мы в AdMe.ru, еле сдерживая смех, прочитали все истории и в очередной раз поняли, что прав был автор этой мудрости: «Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Хотя я не уверен насчет первого». Да, кстати, эту цитату ошибочно приписывают Альберту Эйнштейну, но ее происхождение неизвестно.

Будучи еще незамужней, поругалась с одним парнем во время разговора по телефону. Бросила трубку и выключила телефон. Когда включила, прочла его СМС: «ВКЛЮЧИ ТЕЛЕФОН!» © Юлия Петрова Орельская

Мама вернулась от родственников и говорит: «У нашей Тани появился вайфай!» Я равнодушно: «Ну здорово». Она так обиженно: «А чего ты не спрашиваешь, сколько ему лет и где работает?» Оказывается, у Тани появился бойфренд. Мама перепутала иностранные слова. © Евгения Гречухина

Заполняла анкету для регистрации мужа. Он норвежец, рожден в 1975 году. Работница мне демонстративно в анкете зачеркивает «Норвегия» в графе «место рождения» и говорит: «Все, кто родился до 1991 года, в графе «место рождения» должны писать «СССР». Я ей несколько раз повторила, что Норвегия в СССР никогда не входила... Она сдалась только после того, как ее коллега подтвердила мои слова. © Елена Базюта

Знакомая разгадывала кроссворд. «Полуконь-получеловек». Она говорит: «Кинотавр». Вписывает, клеточек не хватает. Делит карандашом последнюю клеточку пополам и все-таки пишет «кинотавр». © Елизавета Криворотько

У меня однажды свекровь учудила. Надуло мне ухо, и я спросила, нет ли у нее облепихового масла, чтобы в ухо закапать. На что она мне ответила: «Масла нет, но есть облепиховое варенье». © Лучик Света

Пару лет назад маме нужно было лететь самолетом в отпуск. И наша довольно молодая родственница дала ей наставление, чтобы она не садилась около аварийного выхода в самолете, так как на высоте очень холодно, ее обязательно продует. © Наталья Авшар

Послала мужа в магазин со списком покупок, среди которых был пункт «купить 1 селедку». Через полтора часа пришел и сказал, что купил все, кроме селедки. Весь район обошел, но селедки нигде не нашел, есть только сельдь :) © Чеширри

Когда я работала в салоне мобильной связи, пришла к нам солидная тетечка и пожаловалась, что ее мобильный телефон не работает. Мы посмотрели: телефон рабочий, говорим ей, мол, а деньги-то вы на него положили? Она такая: «Да, я клала на него деньги. Мне сын тоже так сказал: „Мама, положи деньги на телефон“. Я и положила». Затем она продемонстрировала: достала несколько сотенных купюр и положила их сверху на свой мобильник. Сложнее всего было не ржать. © Наташа Плешкова

Томск, январь, жуткий холод. Получаю от подруги из Ташкента сообщение: «Как дела, чем занимаешься?» Отвечаю: «Температура 44, сижу дома». Она мне: «Бедняжечка, где же ты так заболела?» © Наталья Егорова

Моя соседка как-то пришла и говорит: «Я купила фекалии». Я такая: «Что?» А она мне показывает пачку хинкали. © Элеонора Коломиец

Как-то на морской прогулке на Красном море после часового рассказа о море и его обитателях подходит ко мне турист и говорит: «Ну что вы все о Красном море, мы же на Средиземном». © Ангелина Кукушкина

Одна знакомая спросила, который час, я ей отвечаю, что вот же часы, висят над головой. А она мне машет рукой так небрежно: «Ой, я по таким не понимаю...» Часы были с обычным циферблатом со стрелками. Ее светлость может понять только электронный вариант. 20 лет. 2005 год. © Анастасия Седач

Мне недавно доказывали, что Шекспир — то ли римский, то ли греческий писатель. © Ирина Ниенхаус

Мама отправляла посылку из Москвы в Канаду. Сотрудница почты стояла на своем: «Только наземная перевозка! Авиаперевозок нет!» Маме пришлось топать в другое отделение и отстоять еще одну очередь. Отправила авиа. © Laura Armani

Знаю женщину, которая уверена, что говядина — это смесь баранины и свинины. © Елена Шевченко

Подруга разгадывала сканворд. На вопрос «Американский актер Микки ...» написала «Маус» вместо «Рурк». © Ирина Чашина

Коллега (немного за 30, двое детей, высшее образование), повертев клавиатуру, на весь кабинет: «А где тут римские цифры?» В отделе — молчание... © Анечка Епихина

В поезде заказала кофе. Принесли стакан кипятка и пакетик под названием «Кофе с арабикой». © Раиса Факири

Учитель в начальной школе объясняла нам, что из-за опавших листьев Земля постоянно увеличивается в размерах, скоро станет совсем тяжелой и упадет. © Зарема Хайруллина

Бывшая коллега, женщина 50 лет, была уверена, что про маленький инцидент можно сказать «инцестик». © Леся Афтєні