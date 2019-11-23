Читатели AdMe.ru вспомнили поступки одноклассников, которые врезались в память лучше любых контрольных

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Как бы ни прошла школьная пора, после нее остается ворох воспоминаний, и львиная доля из них связана с одноклассниками. Недавно мы опубликовали статью с такими историями пользователей сети, и наши читатели поделились не менее увлекательными воспоминаниями о своих товарищах по школе.

Мы в AdMe.ru решили, что рассказы наших читателей заслуживают отдельной статьи, а по некоторым из этих историй впору снимать сериалы.

На уроке истории классе в 4-м вызвали однажды нашего штатного двоечника, а он на удивление всем начал отвечать. Все сидели разинув рты. Тема была «Куликовская битва». Он рассказывал с горящими глазами, все больше входя в раж. Апогеем стала фраза «И тут Красная армия выскочила из кустов!» Смеялись все, включая учительницу. 40 лет прошло, а до сих пор смеюсь, когда вспоминаю. Но свою первую в жизни пятерку он все-таки заработал. © Марина Марина

У нас в классе учились 2 друга, крепкие троечники. Когда одного вызвали к доске (какая-то важная тема), он сделал вид, что теряет сознание. Второй вовремя выскочил из-за парты, подхватил падающего друга и увел в медпункт (с разрешения учителя). Прогуляли до конца дня. Такая схема сработала пару раз, потом по хохоту класса учитель все понял. © ГенераловаОксана

На уроке русского языка надо было перечислить исключения из правила «У и Ю после шипящих согласных»: «жюри», «брошюра», «парашют». Конечно, все выучили, ведь 3 слова всего, и рьяно поднимали руки. Когда вызвали одноклассницу, она торжественно сказала: «Жюра-парашюра». © Виктория Кузняна

У меня в школе была ужасная история. Со мной сидел добродушный троечник. Однажды на физике учительница предложила задавать вопросы друг другу самим. Мой сосед решил поправить свое положение с оценками и написал несколько формул на руке. Я ему говорю: «Формулу силы запиши». Он отвечает: «Уже не помещается, ты про нее не спрашивай». Поднял руку, вышел к доске. Я тоже поднимаю руку, встаю и говорю: «Формула силы». И мы смотрим друг на друга круглыми глазами. Это был один из самых ужасных случаев в моей жизни: что-то в голове переклинило, спросила, разумеется, неспециально. Я тут же начала учительнице говорить: «Ой, я хотела не про силу спросить». Но она сказала: «Нет, сначала скажи про силу». Он вернулся с очередной двойкой и посмотрел на меня как на Иуду. © Анна Полищук

В 9-м классе по литературе проходили рубаи Омара Хайяма. Мы все прикалывались, что рубаи — это набор слов. Лидер класса, харизматичный двоечник, который всегда на уроках молчал, тут поднял руку и громко сказал: «Светлана Анатольевна, я тоже только что рубаи сочинил!» Учительница с восхищением ответила: «Да, Женечка, расскажи всем!» И я услышала, как Женька первый и последний раз громко и с выражением декламирует:

«На столе стоит пенал,

А в пенале — ручка.

Я подругу провожал,

А в углу стоит лопата!»

После этого класс лег надолго. © Виктория Белецкая

«На столе стоит пенал, А в пенале — ручка. Я подругу провожал, А в углу стоит лопата!» После этого класс лег надолго. © Виктория Белецкая Был у меня одноклассник — хулиган, но беззлобный, приколист, только иногда перебарщивал. А вообще класс был плохо управляемым, поэтому, когда школу посетила какая-то важная областная комиссия, нас от греха подальше отсадили в самый дальний кабинет и запретили покидать его, за исключением выхода в туалет. Не учли одного: именно у этого угла школы парковались машины комиссии. И вот директор встречает со всеми почестями важных гостей, как вдруг на подоконнике окна 2-го этажа появляется тот самый хулиган Миша в элегантной шляпке главной модницы класса и с веником вместо гитары. И исполняет зажигательный танец, громко напевая: «Любовная любовь!» Никто ни до, ни после не видел, чтобы серьезные дядьки из департамента образования Московской области так заливисто и долго ржали. Парня потом отчитали, но в итоге поняли и простили. © Евгения Когут

Как-то в старших классах администрация решила провести жесткую кампанию по проверке наличия сменной обуви: без нее просто не пускали на занятия. Большинство забили на это, поэтому остались за бортом. Так отлученные толпой пошли в больницу и попросили, чтобы им из морга выдали белые тапочки вместо сменки. Учительница потом качала головой, ужасаясь цинизму подрастающего поколения. © Михей Натанов

В 8-м классе влюбилась в одноклассника. Мои подруги знали и рассказали ему. А он, гад такой, то с одной моей лучшей подругой гулял, то с другой. Ко мне часто после школы заходили... И вот через 20 лет после окончания школы мы в соцсетях нашлись, решили поболтать в скайпе. Я давно в Германии живу. У всех свои семьи, дети. И его первая фраза: «Какая ты! Вау! Вот это я был глупцом!» Искупил все девичьи слезы. © Свитлана Политова

Моя школьная подружка как-то вдруг внимательно посмотрела на меня и произнесла: «Ты такая маленькая, будешь карликом, когда вырастешь, это ненормально». При этом она тогда была одной из самых высоких. Это был 8-й класс, я опешила, ведь мы так хорошо дружили. Встречаю ее недавно в метро: нам лет по 30, и она ниже меня. © Татьяна Васильева

Был у нас в классе один парень. С ним постоянно что-то случалось. Однажды он пришел в субботу к 3-му уроку. На вопрос «Почему?» сказал: «Извините, там мультик интересный шел про покемонов!» Или как-то вызвали его к доске написать уравнение по химии. Он долго мучил его, написал где-то 2/3 и застрял. И вдруг выдал: «Ну остальные элементы нас не интересуют, так что мы их опустим». © Оля Тимошенко

Я училась хорошо. Была отличницей, любимицей учителей. Сидел рядом со мной Саша. Он был высокого роста и прекрасно все у меня списывал. Очень удобно: и после школы гуляй сколько влезет, и всегда на хорошем счету у учителей. Но он этого не ценил и всегда подсмеивался надо мной: зубрила, чистюлька и т. д.

Как-то к нему подошли друзья и стали насмехаться надо мной, да и он не отставал. Говорили: «Вот мы гуляем во дворе до ночи, а ты зубришь, учишь, готовишься, а потом мы приходим и все списываем». Короче, чуть до слез не довели. Я пришла домой и все рассказала маме, а она дала мне совет: закрывать свои тетради промокашкой, а они пусть продолжают гулять до ночи. Я так и сделала. Тот мальчик не ожидал от меня такой подлости. Посыпались двойки, у него дома был страшный скандал. Дошло до того, что он пытался оторвать мою руку, которой я закрывалась. Но урок был усвоен: когда подошли друзья, он их не поддержал, и больше надо мной никто не смеялся. © Ирина Шлепак

Как-то к нему подошли друзья и стали насмехаться надо мной, да и он не отставал. Говорили: «Вот мы гуляем во дворе до ночи, а ты зубришь, учишь, готовишься, а потом мы приходим и все списываем». Короче, чуть до слез не довели. Я пришла домой и все рассказала маме, а она дала мне совет: закрывать свои тетради промокашкой, а они пусть продолжают гулять до ночи. Я так и сделала. Тот мальчик не ожидал от меня такой подлости. Посыпались двойки, у него дома был страшный скандал. Дошло до того, что он пытался оторвать мою руку, которой я закрывалась. Но урок был усвоен: когда подошли друзья, он их не поддержал, и больше надо мной никто не смеялся. © Ирина Шлепак 1991 год, итоговый диктант. Подходит одноклассник, просит сесть со мной, иначе ему конец (выше двойки никогда не получал, если сам писал). Писал не под диктовку, а списывал с моей тетради. Мне пятерка, а ему — тройка. Как за 10 лет не научиться списывать?! Хотя он был просто счастлив, кило конфет «Птичье молоко» притащил. © Елена Семенчук