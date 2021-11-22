Читатели AdMe.ru вспомнили о случаях, когда их память дала сбой и получилось то, что получилось

Вот, бывает, идешь в магазин за хлебом, а домой возвращаешься со всем чем угодно, но только не с ним. Или хочешь вскипятить чайник: воду набрал, а кнопку включения нажать запамятовал. Но порой забывчивость преподносит и приятные сюрпризы. К примеру, найденные деньги в кармане куртки любому поднимут настроение.

Каемся, мы в AdMe.ru периодически забываем о тех или иных вещах в повседневной жизни. И, как оказалось, наши читатели тоже грешат кратковременными провалами в памяти. Зато теперь им всегда есть что вспомнить.

Будучи студентами, решили провести эксперимент в общаге. Накололи арбуз спиртом и положили под кровать, а потом благополучно о нем забыли. И вот кульминация: вечер перед экзаменом, усиленно листаем лекции, кто-то спит. Свет погашен, горит только ночник. И вдруг из-под кровати выкатывается что-то мохнатое и начинает кружиться по комнате. Такого крика и визга наше общежитие никогда не слышало. Проснулись все. Мы орем, вскочив на кровати, чудо-юдо катается посреди комнаты. И тут оно взрывается! Брызги, вонь, семечки летят по всей комнате. А мохнатым оно было потому, что пыль собрало под кроватью у нерадивых хозяек комнаты. © Татьяна Попова / Facebook

Подруга несколько лет прожила в квартире и затеяла ремонт. Открутила держатель туалетной бумаги, а там € 20. © Ludmila Laškova / Facebook

Родители купили рыбу сырую. В пакете. Случайно завалили его вещами на стуле и благополучно забыли. Страстью к порядку они никогда не отличались, и через некоторое время к ним стало тяжко приходить в гости из-за запаха. Я несколько раз ползала по всей комнате, принюхиваясь, как ищейка, и пытаясь обнаружить источник вони. Выдвигали разные гипотезы: от небольшой утечки из сточной трубы до вторжения инопланетян. Когда даже закрытая дверь в эту комнату перестала спасать остальную квартиру, я без спроса родителей перебрала все вещи. Рыбная жижа в пакете не поддавалась описанию. Такой отвратительной субстанции мне никогда прежде не доводилось выносить на улицу. Никто так и не вспомнил, когда эта рыба была приобретена. © Яна / AdMe

Однажды поставила банку сгущенки вариться. И заснула. Проснулась от хлопка. Забегаю в кухню, а там... Мама дорогая! Вареная сгущенка везде: на потолке, стенах, ковре, шкафах, посуде, окнах. Ладно, стены-то я отмыла, ковер со шторами отстирала. А вот потолок пришлось сначала отчищать, а потом заново красить, потому что отмылось все до бетона. С тех пор сгущенку не варю — покупаю готовую. © Лампа / AdMe

Я приготовила котлеты в дорогу с вечера, но утром об этом даже не вспомнила. Через 2 недели приехали, а они плесенью покрыты. Зачем готовила — непонятно. А самое главное, я за 2 недели отдыха даже ни разу о них не вспомнила. © Татьяна Кирютина / Facebook

Мы как-то забыли на даче крупу и сахар. Они были в стеклянных банках, закрытых пластиковыми крышками. Зимой приезжаем — все крышки банок прогрызены мышами, а сами сахар и крупа нетронуты. Мыши оказались вообще не сладкоежки. © Анна Иванчук / Facebook

Любила всегда большие, вместительные сумки. Однажды что-то искала в своей и в ее недрах нашла позеленевший пирожок, забытый месяц назад или даже раньше. © Елена Северюхина / Facebook

Был у меня хомяк, я тогда еще в школе училась. Жили мы в деревянном 2-этажном многоквартирном доме. Играла с хомяком и забыла его на ночь в клетку закрыть. А утром у меня стало 2 хомяка! Прихожу в школу, а моя одноклассница (и соседка по совместительству) со слезами рассказывает, что у нее пропал хомяк. Конечно, мы ушли с урока и пошли ко мне смотреть, и, разумеется, второй оказался ее. Оказалось, мой просочился через какие-то щели к соседке и привел дружбана в гости. Хеппи-энд! © Алена / AdMe

Родители мои продавали квартиру. При сборе вещей поставили чайник на газовую плиту кипятиться, забыли про него и уехали в новый дом. Это жесть. Вернулись обратно только через неделю, чтобы забрать кое-какие вещи. Целую неделю у них без присмотра работала газовая плита с чайником на ней! Хорошо, что он стоял на минимальном огне. Когда родители рассказали об этом, мне сесть захотелось от осознания того, что могло случиться. © Лампа / AdMe

Потушила курицу и ушла в лес гулять. Дома не было 3 часа. Причем все это время испытывала некоторые сомнения: выключила плиту или нет. Но вроде точно помнила, что да. Когда вышла из лифта и почувствовала запах, все мои сомнения развеялись: не выключила. Курица — в угольки. Амбре в квартире такое, что мама не горюй. Никакие проветривания не помогли. Пришлось красить стены во всей квартире. Не от дыма, нет: он остался в кастрюле. От запаха. Хорошо, что у меня плита современная: выключается от перегрева, остывает и опять включается. И так 3 часа. © Ангелина Воробьева / AdMe

Моя жена — тот еще склеротик. У нас есть большой книжный стеллаж. Эта Маша-растеряша решила заначку спрятать в одной из книг и, конечно же, забыла, в какую именно засунула. Перерыли каждый переплет, каждую полку — в общем, весь шкаф. И что вы думаете? Она потом вспомнила, что уже доставала эти деньги и благополучно их потратила. Надеюсь, это правда, а не чисто для моего успокоения. © made_in_russia / AdMe

Старшего сына в начальной школе кормили завтраками. Как-то мы неделю не могли найти источник отвратительного запаха. Перерыли все и везде. Оказалось, сын забыл киви в боковом кармашке рюкзака и фрукт благополучно помер. © Марина Теплых / Facebook

Моя мама поставила варить мясо. Подходит к кастрюле через 1,5 часа, думая, что оно уже готово. Открывает, а там одна вода. Мясо-то забыла положить! © Tatiana Ivanova / Facebook

Забыла разогретое мясо на 4 месяца в микроволновке. Открывать ее не решилась — вынесла на мусорку вместе с содержимым, налепив бумажку: «Осторожно: внутри злое мясо». © Катарина Перловски-Кислев / Facebook

Посадила косточку от авокадо в горшок зимой. Шло время, но ничего не росло. В итоге меня забрали на сохранение в роддом, а мама накрыла горшок тарелкой и убрала его на балкон, чтобы не мешался на подоконнике. Когда в конце марта мы вернулись домой уже с малым, очухавшись, я пошла на балкон посмотреть, как там мои растения. Убрала тарелку, а под ней уже росток авокадо 30 см. Стала поливать — заколосился. © Victoria Demianova / Facebook

Поставила квас на балкон и забыла про эти 2 пластиковые бутылки на месяц. Как-то после душа вышла на балкон что-то взять, и тут на тебе — одна бутылка как рванет! Все содержимое — на меня, я снова вся мокрая, как после душа. Взрыв был подобен бомбе. Взяла вторую бутылку, чтобы слить, пока и она не взорвалась. Только открутила крышку — и тут квас напором как стрельнет метров на 15! © Ангелина Палько / Facebook

Знакомый прошелся по лесу в дождь и оставил промокшие грязные кроссовки на даче. Через неделю приехал, а на кроссовках грибы растут. © Оксана Грехова / Facebook