Читатели AdMe.ru вспомнили, какие имена знакомых ввергают в ступор по щелчку пальца
Ничто так не ласкает слух человека, как звук собственного имени. Вот только иногда родители, осознанно или нет, выбирают ну очень нетипичные варианты. Кто-то стремится увековечить важные события, называя сына Туристом. Другие не задумываются долго и находят вдохновение в том, что окружает, как в случае с девушкой по имени Баржа. Некоторые идут дальше и нарекают питомцев своеобразными кличками — об этом история в бонусе.
Мы в редакции AdMe.ru прочитали ваши комментарии к этому посту и составили подборку самых-самых. Осторожно, материал может вызвать неконтролируемые приступы смеха!
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В начале 80-х у меня был старенький преподаватель физики по имени Звездолет Иванович. Быстро привыкли: очень увлеченный предметом человек был, харизматичный, интересный, необычный. И только спустя годы я задумалась: родители назвали его Звездолетом, когда никто даже не задумывался о полетах в космос. © Анна Рощина / Facebook
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Маме по работе встретился мужчина по имени Точка. 11-й ребенок в семье. © Бибигуль Айтукенова / Facebook
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В Финляндии много «природных» имен и фамилий, которые в переводе означают «снег», «лето», «шторм». Причем имя Луми (то есть «снег») — женское. А еще принято давать 2 имени. Родилась тут девочка, назвали Луми. И все бы ничего, но второе имя дали Аура — слово красивое, но означает «плуг». Девочка получилась Луми Аура, а lumiaura по-фински — это «снегоуборочная машина». © Nora Mickelsson / Facebook
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В ресторане как-то обслуживала официантка Мария Магдалена, лет 10 прошло, а я ее не забыла. © Cristina Baykal / Facebook
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Лежала в больнице с сыном, соседку по палате звали Роза, а дочку — Лилия. Фамилия у них — Белая. © Любовь Иванова / Facebook
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У знакомой пары (она из Бразилии, он из Нидерландов) дочь Каренина (ударение на и). Очень уж мама увлечена Толстым была. Мечтает с дочерью в России побывать, имя применить «для всех такое понятное и родное». © Ksenia Kayikci / Facebook
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У меня в разные годы были студенты: парень Руль и девушка Баржа. Спрашивала у каждого, за что так назвали. Руль ответил так: «Когда папа после моего рождения шел по улице и придумывал, как меня назвать, навстречу попался мужчина, который катил новый велосипед с блестевшим на солнце рулем. Папа решил, что я буду Руль». А Баржа ответила, что их деревня стоит на судоходной реке и по ней часто плывут большие баржи и громко гудят. Девочка плакала очень громко, и родители решили, что она будет большая и громкая Баржа. © Нел Мар / Facebook
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Тетю мамы всегда называли Ольга Ивановна, и только уже во взрослом возрасте я узнала, что при рождении ей дали имя Евстолия. В детстве все звали Толей, что ей очень не нравилось. Когда тетя получала паспорт, она записала себя Ольгой. © Надежда Воркаль / Facebook
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В молодости работала в воинской части. Пришел служить молодой лейтенант. Звали Жан-Марк. Васильев Жан-Марк Анатольевич. © Ольга Ельцова / Facebook
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Мужа коллеги зовут Марс, его брата — Юпитер, а сестру — Венера. Пошли Марс и Юпитер на работу, а в отделе кадров, услышав их имена, сострили: «А где же Венера?» Марс с Юпитером абсолютно серьезно ответили: «Венера дома осталась». © Anaida Arutyunyan / Facebook
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Дочку зовут Санта, распространенное у нас в Латвии имя. Когда она переехала жить в Англию, при знакомстве каждый считал своим долгом пошутить: «Санта, где мой подарок?» И так ее это достало, что теперь она всем представляется Софией, это ее имя при крещении. © Oļegs Avotiņš / Facebook
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В моем универе учились близнецы Набор и Прибор из Туркменистана. Маме понравились русские слова. © Oxana Chernova / Facebook
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На предприятии был геолог по имени Я. Фамилия у него — Зеленый. Я Зеленый. Веселый мужик. © Елена Шубина / Facebook
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В 80-х познакомилась с мужчиной по имени Турист. История имени такова. Его отец вместе с семьей пас скот в степи, а матери пришло время рожать. Ребенок был крупный, мать не могла сама родить. Отец поскакал за врачом и недалеко от стойбища встретил туристов на привале у реки. Среди туристов был врач, который и помог роженице. Отец плохо знал русский язык, но он решил назвать сына именем спасителя. Врач не понял, о чем его спросили, ответил только, что он турист. Так сын получил имя. © Алла Гордеева / Facebook
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Женщина вышла замуж и приняла фамилию Круг. Родилась дочь, назвали в честь бабушки — Аделаида. Со временем поняли, что девочку зовут Круг Ада. © Елена Лохматова / Facebook
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Я сама обладательница редкого по тем временам имени. Росла с Ленами, Ирами, Светами, Маринами. И тут я такая — Эльвира. И подруга была тоже как из оперетты — Виолетта. Когда с нами знакомились ребята и спрашивали имя, мы представлялись. Те в ответ чаще всего улыбались и говорили: «Ну не хотите — не говорите». © Эльвира Стадник / Facebook
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Назвала дочь Анжеликой — красивое, вполне обычное имя. Но вот учительнице показалось претенциозным, она утверждала, что правильно говорить «Анжела», и даже исправила подпись на тетради. Дочь с детства была очень дипломатичной. Она подошла к учительскому столу и громко заявила: «Ирина Григорьевна, вы можете называть меня как хотите, но тетрадь — это документ, а вносить изменения в документ — это уголовное преступление». © Dmitrivna Dumova / Facebook
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Работала в отделе кадров. Было очень много девочек, которых я провожала в декретный отпуск, а потом те присылали свидетельства о рождении детишек для оформления пособий. Одно свидетельство сразило наповал: Франческа Ивановна Петрова. © Галина Лукьянова / Facebook
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У моего отца был друг Николай. Мы его звали просто дядя Коля. Потом выяснилось, что настоящее его имя — Каспий. Мама его родила во время плавания по Каспийскому морю. © Ирина Смольянинова / Facebook
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Когда училась в институте, была в нашей группе симпатичная девушка Любочка по фамилии Бобик. Вышла замуж за Тристана по фамилии Тузик. После свадьбы они поменяли свои фамилии на фамилию бабушки невесты и стали Смирновы, а вот имя мужа поменять не получилось. © Olga Gorochkin / Facebook
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Как-то в компании знакомили меня с девушкой. Я назвала ей свое имя, она в ответ: «Я рада». Говорю, что тоже рада знакомству, спрашиваю: «А как ваше имя?» Отвечает: «Я рада». Только с третьей попытки до меня дошло, что девушку зовут Рада. Она сказала, что у нее так часто и она привыкла. © Алина Кирилишина / Facebook
Бонус: иногда с именами «везет» не только людям
Бабушка с дедушкой завели собаку, и внуки после долгих дискуссий выбрали ей (точнее, ему) громкое и красивое имя — Мегрэ. Но дед и бабушка быстро переименовали его в Мигрень. © Елена Сильванович / Facebook
По какому принципу вы выбирали имя для своего ребенка?