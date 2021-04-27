Читатели AdMe.ru вспомнили, какие имена знакомых ввергают в ступор по щелчку пальца

У знакомой пары (она из Бразилии, он из Нидерландов) дочь Каренина (ударение на и). Очень уж мама увлечена Толстым была. Мечтает с дочерью в России побывать, имя применить «для всех такое понятное и родное». © Ksenia Kayikci / Facebook

У меня в разные годы были студенты: парень Руль и девушка Баржа. Спрашивала у каждого, за что так назвали. Руль ответил так: «Когда папа после моего рождения шел по улице и придумывал, как меня назвать, навстречу попался мужчина, который катил новый велосипед с блестевшим на солнце рулем. Папа решил, что я буду Руль». А Баржа ответила, что их деревня стоит на судоходной реке и по ней часто плывут большие баржи и громко гудят. Девочка плакала очень громко, и родители решили, что она будет большая и громкая Баржа. © Нел Мар / Facebook