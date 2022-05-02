Читатели AdMe.ru вспомнили детские перлы, которые можно рассказывать как анекдоты

Дети в силу своей непосредственности и бурной фантазии говорят все, что думают. И зачастую сказанные ими фразы не только веселят окружающих, но и ставят их в неловкое положение. Например, когда малыш на всю маршрутку начинает задавать вопросы о внешности какого-нибудь пассажира.