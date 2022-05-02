Читатели AdMe.ru вспомнили детские перлы, которые можно рассказывать как анекдоты
Дети в силу своей непосредственности и бурной фантазии говорят все, что думают. И зачастую сказанные ими фразы не только веселят окружающих, но и ставят их в неловкое положение. Например, когда малыш на всю маршрутку начинает задавать вопросы о внешности какого-нибудь пассажира.
Читатели AdMe.ru вспомнили детские перлы, которые уж точно не забудут до конца жизни.
- Стою как-то с 4-летним сыном на остановке. Рядом с нами — взрослая женщина с ярко-розовыми волосами. Сын громко спрашивает: «А почему у нее такие волосы?» Я ему пытаюсь объяснить и добавляю, чтобы не спрашивал об этом так громко. Он долго наблюдал за ней, а потом говорит: «Она, наверное, думает, что она красотка». © Нателла Быкова
- Моя младшая дочь с нетерпением ждала прихода месячных. У всех знакомых девочек начались в 11–13 лет, а у нее в 15. И вот этот день настал. Через 2 дня она сказала: «Теперь я знаю, что это. Ничего хорошего. Есть ли какой-нибудь способ это как-то прекратить?» © Елена Акодус
- Сын пяти лет пришел из сада с твердым намерением жениться на Милане. К вечеру расхулиганился, и я ему сказала: «Ну вот женишься ты, детки у вас родятся и тоже слушаться тебя не будут. Что тогда делать станешь? Орать, что ли?» Он ответил: «Не переживай, мамуля. Это Милана орать будет, а я папой вырасту». © Натали Снегирева
- Записывала немного за сыном в 3–4 года. Едем однажды в машине, он смотрит по интернету мультик на планшете, но тот тормозит немного. И сын говорит: «Откройте окно, чтобы интернет проникал». Другой случай. Пытается сломать пластмассовые плечики. Подошла, отобрала. Сидит и бурчит обиженно: «Я их тестировал просто». © Larisa Bondarets
- По дороге домой купила эклеры. Сын их очень любит. Пришла домой, налила чай, выложила на блюдце эклеры, а сын — ноль внимания. «Иди поешь эклеры», — говорю. «Я их буду утром есть, я так решил», — отвечает. Ну решил так решил. Потом смотрю, вокруг стола ходит и на эклеры поглядывает. Ходил, ходил, сел, придвинул блюдце и говорит: «Вот и утро наступило, можно и эклеры поесть». © Ирина Шлепак
- Забирала внучку из школы в 1-м классе, и она сказала, что на физкультуру нужны велосипеды. Не вопрос, велосипед у нас был. Я вернулась к учительнице, спросила, где они их ставить будут, ведь в классе 32 человека. Она рассмеялась и ответила, что нужно принести вместо спортивных штанишек велосипедки. © Нелли Козлова
- Дочери 4 года. Идем в сад. Ночью был сильный ливень. Обходим огромную лужу. Дочь говорит: «Классная лужара. Нам бы в садик такую». © Татьяна Павлова
- Едем на машине с сыном трех лет, мимо нас проезжает троллейбус. Сын говорит мне: «Скажи папе, пусть купит тебе троллейбус». Я спрашиваю: «Зачем? У нас ведь есть машина». А он отвечает: «Ты будешь за рулем, а я буду деньги за проезд собирать». © Гулеке Туякбаева
- Дочь, когда была маленькая, заявила, что толстенькие ляшечки — это красиво. Прямо вот чем толще, тем красивее. Потом помолчала и выдала: «Ты самая красивая, мамочка!» Не знала, плакать или смеяться. © Ирина Питерских
- Моя дочка в 4 года смотрела мои детские фото, а они черно-белые. И потом спрашивает меня: «Мама, а мир в твоем детстве весь, что ли, черно-белый был?» © Krystyna Purschke
- 5-летняя племянница в плавательном комплексе зовет меня посидеть в «мицубиси». Вместо «джакузи». © Vasara Vasara
- Пошли в гости, сыну лет 5 тогда было. Строго-настрого наказала ему вести там себя прилично. Пообещал — исполнил. А по дороге домой зашли в магазин, и там началось! Купи это, купи то. Я ему напоминаю, что он обещал вести себя прилично, а он мне: «Я что, обещал вести себя прилично в магазине?» © Ольга Юргутите-Гольцева
- 3-летний сын приносит мне лист бумаги и карандаш и говорит: «Мама, нарисуй таракана». Рисую. «Еще одного». Рисую. «Много рисуй». Нарисовала штук 10 по всему листочку. Сын: «А теперь пугай меня ими!» © Надежда Дубинина
- Когда сыну было лет 5, мы ездили на дачу. Он поймал там саранчу, приносит нам и спрашивает у мужа: «Папа, а кто это?» Папа отвечает: «Это саранча, сына». На что сын выдает: «А откуда ты знаешь? Может, это не саранча, а саранец?» © Елена Гришаева
- Сын дружил с девочкой и сообщил, что они расстались. Спрашиваю: «Почему?» Отвечает: «Она стала мне говорить, что все мои друзья плохие и вообще я должен проводить время только с ней и слушать, что она говорит». Ну он ей и ответил, что не готов еще к таким серьезным отношениям и хочет повидать жизнь. © Helena Bouziani
- Дети мои спят ночью плохо, на работу встаю рано, из-за чего очень не высыпаюсь. Сегодня долгожданный выходной. Муж решил дать мне утром выспаться, забрал детей из спальни. Только я погрузилась в дрему, и тут слышу дикий крик. Это моя 3-летняя дочь бегает по коридору и кричит во весь голос: «У мамы выходные, мы дадим ей выспаться, ура-а-а-а!» Сон как рукой сняло. © Екатерина / AdMe
- Дочь в мясном магазине, показывая на когтистые лапы курицы, попросила купить ей одну «лапу дракона». © Яна Юракова
- Мой маленький сын наблюдает, как я крашусь, и спрашивает: «Мама, а зачем ты красишься?» Я отвечаю, мол, чтобы красивой быть. Он в ответ, недолго думая: «Не поможет». © Елена Изюмова
- Накануне Нового года мой 6-летний сын говорит: «Не волнуйся мама, я у Деда Мороза попросил тебе „мерседес“, папе — новый компьютер, а дедушке — золотые зубы, целых 2». © Катя Гуденина
- Едем рано утром на маршрутке в детсад. Девочка рядом плачет. Мой сын (4 года) говорит ей: «Не плачь! Мы тоже в сад едем и не плачем, потому что у нас лучшая воспитательница в мире». Все люди рассмеялись, а мой рыцарь к ним поворачивается и спокойно добавляет: «И ничего смешного нет! Людям нужно говорить приятные слова». Дальше ехали в полной тишине. © Irina Petrova
- Моя дочь, когда ее спрашивали, сколько ей лет, отвечала: «Скоро 8, а пока 3». © Татьяна Гишян
А ваши дети говорили такие фразы, которые вы будете помнить до конца жизни?
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