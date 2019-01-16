Читатели AdMe.ru тремя словами описали свои профессии. Сможете их угадать?

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Не так давно мы предложили нашим читателям описать свою профессию тремя словами, а остальным попробовать угадать ее. Нам так понравились юмор и остроумие, с которыми все подошли к игре, что мы решили сделать тест из ваших красноречивых ответов.

Редакции AdMe.ru все ответы подняли настроение, поэтому предлагаем и вам размять извилины и как следует повеселиться.

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© depositphotos  

3.

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© depositphotos  

4.

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© depositphotos  

5.

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© depositphotos  

6.

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© depositphotos  

7.

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© depositphotos  

8.

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© depositphotos  

9.

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© depositphotos  

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© depositphotos  

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© depositphotos  

Признавайтесь, какие зашифрованные профессии разгадать вам оказалось не под силу?

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  • 15.7k

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