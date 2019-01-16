Читатели AdMe.ru тремя словами описали свои профессии. Сможете их угадать?

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Не так давно мы предложили нашим читателям описать свою профессию тремя словами, а остальным попробовать угадать ее. Нам так понравились юмор и остроумие, с которыми все подошли к игре, что мы решили сделать тест из ваших красноречивых ответов.