Читатели AdMe.ru тремя словами описали свои профессии. Сможете их угадать?
Не так давно мы предложили нашим читателям описать свою профессию тремя словами, а остальным попробовать угадать ее. Нам так понравились юмор и остроумие, с которыми все подошли к игре, что мы решили сделать тест из ваших красноречивых ответов.
Редакции AdMe.ru все ответы подняли настроение, поэтому предлагаем и вам размять извилины и как следует повеселиться.
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Признавайтесь, какие зашифрованные профессии разгадать вам оказалось не под силу?