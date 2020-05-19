Читатели AdMe.ru поделились историями о добре, от которых испытываешь гордость и восхищение одновременно

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«Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра», — так считал Федор Михайлович Достоевский, и мы подписываемся под каждым словом. Необязательно быть крупным меценатом или волонтерить сутки напролет, порой, чтобы помочь, достаточно подставить свое плечо другому, даже незнакомому человеку в тот момент, когда он нуждается в этом больше всего. И ничего не ждать взамен.

Мы в AdMe.ru надеемся, что наша подборка историй вернет вам веру в людей и вдохновит на хорошие дела.

***

Было почти 30 лет назад. Нам с подружками было лет по 13. Шли по улице, впереди шла красивая девушка в красной мини-юбке и черных колготках (тогда было особенно модно), и на этих колготках сзади под коленкой у нее была огромная дыра! Мы сначала посмеялись тихонько, потом пожалели ее, догнали и рассказали про дырку. Девушка смутилась, заохала, попросила помочь. Оказалось, идет на свидание. Мы зашли с ней в ближайший двор, спрятали ее за нашими спинами, а одна из нас взяла деньги и побежала ей за новыми колготками. А черные тогда были в моде и потому редкостью (90-е, однако). В общем, дооолго мы там стояли. В конце концов подружка вернулась и именно с черными колготками! (Уж не знаю, где она их вообще нашла, но сказала, что последнюю пару забрала.) В общем, девушка нам была очень благодарна, даже денег предлагала на шоколадку, но мы отказались и ушли, очень гордые собой. © Евгения Витушко / Facebook

***

Ехала последним автобусом домой. И тут в туалет приперло, попросила водителя остановить — и в кусты. Выхожу, смотрю, стоит автобус. Водитель меня ждал, пассажиры тоже молчали. А он говорит: «Заходи, ночь уже, а ехать еще далеко». А уже на моей остановке сказал: «Своих две козы дома есть». © Вікторія Бучко / Facebook

***

А я не о себе. Веду курсы, учу. Весь день на ногах, перерывы между группами небольшие, иногда не успеваю даже чаю попить, потому что всегда есть вопросы и просьбы помочь. Так вот, мои «курсистки» очень часто угощают меня кто фруктиком, кто булочкой из ближайшего кафе... Так приятно! И им тоже. © Александра Лапенкова / Facebook

***

В далекие «домобильные» времена занесло меня ночью из Германии в Брюссель. Навигаторов еще не было, по карте не понять, какая улица одно-, а какая двусторонняя, ну и мне лет 20 (выглядела я в этом возрасте хорошо если на 15). Условия квеста: добраться на машине до главного вокзала и там дождаться 6 утра. Короче... Сначала меня полицейские сняли чуть не плачущую с трамвайных путей (на машине!). Вместо того чтобы штрафануть, проэскортировали до вокзала. Уехали. Я припарковала машину и пошла подождать на вокзал. А он у них на ночь закрывался. И вокруг бродят какие-то маргинальные личности. Открывается дверь привокзального полицейского участка. Выскакивают оттуда ребята чуть старше меня с воплями, куда меня понесло посреди ночи. Когда поняли, что я наивная немка, завели к себе в участок, налили кофе и продержали там до утра. Наутро оказалось, что парковок вокруг вокзала бесчисленное количество и я при свете дня не могу узнать свою... И опять они час катали меня на полицейской машине вокруг вокзала в поисках моей машины. В общем, при всем том, что я тогда очень перенервничала, воспоминания остались приятные. © Elena Gilman / Facebook

***

У нас в городе бастовали транспортники. И тогда к остановкам подъезжали машины и бесплатно отвозили куда надо. Я на поезд опаздывала, много вещей было. Парень меня отвез на вокзал, от денег отказался. Ну как не радоваться, что у нас такие люди. © Таня Руппель / Facebook

***

Лето, 3 мальчишек в магазине: 2 на вид класс 3-й и детсадовец с ними. Стоят возле холодильника с мороженым и копейки считают. Не хватало на 3 пачки, уже и самое дешевое выбрали. Добавила им денег на то, что хотели сразу. Было очень приятно, что не оставили малого без мороженого — считали именно на 3 порции. © Таня Артюховская / Facebook

***

Несколько лет назад путешествовали с мужем по Венгрии. И заблудились. Куда-то сели, где-то вышли, нам не то подсказали. В итоге стоим на остановке почти в чистом поле где-то в 15 км от Будапешта и не понимаем, куда нам дальше двигаться. Внезапно останавливается машина, молодая мама с ребенком на чистом английском спрашивает, не заблудились ли мы, куда нас подвезти. Радости не было предела, довезла нас до города, хоть ей не по пути было, ни копейки не взяла. С тех пор всех старушек подвожу, кто на дачу / с дачи идет, даже если и места особо нет. Долг отдаю. © Smolyanka / AdMe

***

Знакомая моей подруги никак не могла найти подходящего мужчину для брака. И одевалась красиво, и духами шикарными пользовалась, и к косметологу регулярно ходила. Устала от ожиданий и решила поехать волонтером в бедную африканскую страну (точно не помню, куда именно), надо же делать добрые дела в жизни! Как-то отвозила в отдаленный городок школьные принадлежности, и машина сломалась. Вечерело, она чуть не плачет. Едет белый мужчина, остановился, заговорили по-английски. Она ему нечаянно уронила гаечный ключ на ноги, а он вдруг по-русски популярное слово сказал! Тут и стало ясно, что оба русские... Так и познакомилась с тем, кого так долго искала. Теперь они женаты, причем благополучно. © Lubov Suhowa / AdMe

***

Когда-то очень давно (мне лет 8–9 было, наверное) я и отец работали на улице перед нашим домом и увидели, что идет одна маленькая девочка лет 5 и то заплачет, то успокоится. В общем, отец говорит мне: «Подойди и узнай, где ее родители и почему она одна».

Оказалось, что родители на работу поехали, а она с бабушкой была. И то ли бабушка упрекнула, то ли поругала за хулиганство. В общем, девочка обиделась и убежала. Где живет, не знает, имен взрослых тоже. Отец мне говорит: «Ты девочку домой отведи, накорми, дай отдохнуть. А я вечером на телевидение отведу, дам объявление, узнаем, чья она».

Я ее познакомил со всеми родными, которые были дома, в том числе с братом-близнецом. Мы до 8 часов вечера играли, и я немного устал и уснул. Отец поехал с этой девочкой на телевидение, дали объявление, и родители нашлись. Оказывается, они жили не очень далеко — в 5 или 6 кварталах от нас.

Когда девочка уходила (мама рассказывала), подошла к брату и ко мне и поцеловала нас, накрыла одеялом и сказала: «Я хочу вот таких братьев». Потом много лет спустя я узнал, что у нее 7 братьев родилось. Я ее больше не видел, в жизни много чего изменилось. Как-то маму спросил: «А что бы мы сделали, если бы родители и никто не нашелся?» Мама ответила, что вырастила бы как свою дочку — 6 детей воспитала, почему бы и 7-го не вырастить. © Нил Кэффри / AdMe

***

Много лет назад шла в общагу, и начался ливень внезапно, на дворе весна, апрель. Спрятаться негде — тротуар вдоль парка. Мгновенно промокла, но иду. Вдруг впереди останавливается машина типа пазика. Ну остановилась и остановилась, иду. Внезапно, когда я с ней поравнялась, открывается дверь, выскакивает оттуда мужчина с огромным куском целлофана, заворачивает меня в него и буквально забрасывает в машину. И машина трогается. Я не просто перепугалась, а была в шоке! Мужик заржал и сказал: «Успокойся и скажи, куда везти. Ты вся мокрая, и пока мы бы тебя уговаривали, совсем бы промокла. А в целлофан завернули, чтобы сиденье не намочила».

Вот такое насильственное спасение получилось. По дороге сказали, почему решили помочь — уж слишком я на бездомного котенка, бредущего под дождем в никуда, была похожа. © Хищный ЗаИц / AdMe

***

Поехали с сестрой в Раифский монастырь. Зима, но оттепель, на дороге каша. Я за рулем. Вдруг левое заднее попадает в ямку, и машину заносит на полицейский разворот. Бог помог, что никого не задели, уперлись на противоположной стороне в сугроб, хотя трасса в этом месте очень оживленная. Сидим, замерли от страха. Подходят 2 парня из крутой тачки и спрашивают: «У вас лопата есть?» — чтобы откопать нас. Мы с сестрой ржем как ненормальные, видимо, от шока. Парни смотрят на нас: все понятно. Пошли за лопатами, нас откопали, вытащили из сугроба, спросили, все ли у нас в порядке, не вызвать ли скорую. Мы все это время ржали, не могли остановиться. Успокоились, поехали дальше. Спасибо вам, парни! © Марина Серова / AdMe

***

Шла по городу и сильно подвернула ногу, такая боль — аж в глазах потемнело. Думаю, сейчас прямо в обморок грохнусь. Дохромала до баннера рекламного, который рядом стоял, присела на его основание. До автобуса точно не дойду. Позвонила в такси. Там, конечно, адрес спрашивают, а я улицу только назвать могу. Диспетчер сначала «заводиться» стала: «Ну посмотрите по сторонам, вы что, номера на домах не видите?» Я уже сквозь слезы: «Я встать не могу, тут недалеко магазин (называю)». Диспетчер уже мягче: «Ждите». Через некоторое время подъезжает такси, выходит водитель (женщина), помогает мне до машины дойти. Только сели, она мне бутылку с водой протягивает: «Диспетчер сказала, вам тут совсем плохо. Может, все-таки не домой, а в травму?» Довезла меня, еще порывалась и до квартиры довести. © Екатерина / AdMe

***

Живем в Израиле. Пошла я однажды на базар с мамой, она в инвалидной коляске. Поставила я коляску, отошла на пару метров к прилавку, покупаю фрукты. Вижу, что к маме подошел парень и что-то ей говорит. А парень такой: на голове дреды и джинсы рваные, спадающие до половины задницы, трусы видны. Подхожу и слышу, как он маму спрашивает на иврите, что она здесь делает, почему одна, знает ли она свой адрес, может, отвезти ее домой. А может быть, она голодная или хочет пить — пусть скажет, он ей купит!

Мама иврита не знает, а я поблагодарила и сказала, что все в порядке, мама со мной. Попросила этого парня передать благодарность его родителям за хорошее воспитание сына. © Елена Акодус / Facebook

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