Читатели AdMe.ru рассказали, от каких детских фраз у них пробегал холодок по спине
Все знают, что у маленьких детей богатая фантазия. А когда они начинают строить первые простые предложения, порой такое говорят, что взрослым становится немного не по себе. Конечно, все можно списать на их бурное воображение, но некоторые фразы не поддаются никакому логическому объяснению. Потому что слишком уж много поразительных совпадений.
Читатели AdMe.ru поделились фразами, услышанными от детей, которые не на шутку их напугали.
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У меня сын с углом «разговаривал». Ну как разговаривал? Года 2 ему было, на своем языке, смеялся, успокаивался даже. У меня было полное ощущение, что кто-то с ним играет. Наверное, я бы решила, что это просто какие-то фантазии. Но на тот угол постоянно рычала и лаяла собака! Потом лаять перестала и просто ходила смотрела туда, как будто там кто-то есть, но «свой». А спустя время они оба перестали на этот угол реагировать. © Татьяна Дубровина
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Мой сын, когда ему было 3 с половиной года, смотрел в окно машины и так задумчиво сказал:
— Я уже не в первый раз здесь.
— Где именно?
— На земле.
— Кто тебе это сказал?
— Никто не сказал, никто не может об этом знать...
И начал что-то рисовать на запотевшем окне машины. До сих пор это помню. © Adelina Sassman
- Мой внук в 3 года рассказал мне «по секрету», что, когда он был большим, он зарезал свою жену, а потом сел на свой мотоцикл и разогнался на дороге. Ехал очень быстро и врезался в большую машину. Внук заявил: «Вот так я умер». © Olga Zotova
- Мой сын родился ровно через год после смерти свекрови... 2 июля не стало свекрови — через год 3 июля родился сын. Появился на свет раньше срока, 8-месячным. Когда ему был год, мы ходили с ним на могилу бабушки. Он вдруг звонко засмеялся, показал пальчиком вверх и сказал: «Вая». И это было странно, так как свекровь звали Валей. © Катерина Валиахметова
- Мой сын, когда был очень маленький, рассказывал мне, что у него были другие мама, папа и что жил он на берегу океана в северной стране. А еще что у него были брат и собака и говорил он на другом языке. Повторял он это неоднократно, рассказывая в подробностях об устройстве дома и укладе жизни. Потом он это забыл.
Еще он видел «окраску» людей, говорил мне: «Посмотри, эти люди — красные. А этот человек — черный, и он очень расстроен». По мере взросления это ушло. Он даже не вспоминает об этом. © Анна Лаушкина
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Мой сын с 2 лет и до 2-го класса просил, чтобы его звали Иваном. И считал, что наш дом принадлежит ему. Да, еще с 2 лет в точности называл сорта яблонь, которые росли в саду (свекр позднее подтвердил точность сортов). К слову скажу, что построил этот дом и посадил яблони дед моего мужа, которого звали Иван. А умер он за 11 месяцев до рождения сына. Вот как тут не верить в мистику?
Еще добавлю, за 10 лет до смерти дед полностью ослеп, а сын с рождения до 2 лет мог часами молча рассматривать все вокруг себя. © Natali Kot
- Моей дочери было 3 года, когда она, проснувшись утром, прибежала из комнаты и спросила: «Где деда Степа?» Я ответила, что он в больнице. «Нет, он меня разбудил, сказал: „Просыпайся, Ксенечка, доброе утро“». Через несколько минут нам позвонили и сообщили, что дед умер. © Ольга Аникина
- В детстве моего папу родители оставили дома (он был простужен), а сами ушли на похороны прадеда. Пока хоронили, мой отец «наблюдал» за прадедом в квартире. Помнит, как тот ходил из комнаты в комнату и что-то искал. Между прочим, папа на тот момент был уже взрослый, не малыш. © Dvora Kuflik Furmouly
- Тут в основном говорят, мол, это все детские фантазии. Мой сын родился через 5 лет после смерти моего отца. То есть деда никогда не знал. У того всю жизнь была привычка цыкать дыркой от зуба, который удалили еще в армии. Странный такой, характерный звук.
И вот сижу я за компом, сын (4 года) в другой комнате играет, и вдруг я слышу этот самый звук! Пришла в комнату и слышу, как сын цыкает, хотя молочные зубы у него еще все на месте! Спросила его, зачем он так делает зубом. Он пожал плечами и ответил, что просто привычка. Он копия деда. Сейчас иногда, когда задумается, цыкает. Как это объяснить — я не знаю. © Мария Латник
- Возможно, я бы и не поверила во все эти истории, если бы мой ребенок в 5-летнем возрасте не рассказывал о своей прошлой работе (призвании). В подробностях. Знать этого он не мог ни из книг, ни из мультиков. © Татьяна Алешина
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Моя младшая (ей почти 4 года) часто говорит своему брату: «А помнишь, когда мы были лялечки, мы были на небе одни, без мамы и папы?»
Еще случай. Сыну было года 2. Как-то не могла уложить его спать. Вдруг он уставился в окно, в темноту, и говорит: «А почему этот мальчик за окном смотрит на нас?» Я взяла его спать в свою кровать... Кстати, тогда мы стояли так, что отражения сына в окне быть не могло. © Anna Geller-Gorbashov
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О-о-о! Моя как-то в таком возрасте выдала:
— А где мама этого мальчика?
— Какого?
— Ну того, который там, как киска, крадется.
Занавес. © Irina Repina
- У меня ужасный почерк, пишу просто как курица лапой. Однажды в школе мы писали диктант. И я вроде как задремала. Когда очнулась, диктант был написан очень красивым, каким-то старомодным почерком. Со множеством завитушек и росчерков. Учительница, конечно, удивилась. Спросила что-то типа: «Как это ты так?» Я: «Сама не знаю». Но как-то все это в суете школьной быстро и забылось. © Виктория Сергеева-Филиппова
- Живем в доме дяди, того звали Игорь. При ребенке ни разу не упоминали его имя. Иногда он перечисляет присутствующих гостей и добавляет: «...и дядя Игорь». Или еще спрашивает иногда: «А дядя Игорь с нами поедет?» Прямо жутковато. © Соня Калистру
- У моих друзей дочка в 3 года говорила, что она их бабушка Маша. Попросила на 4 года купить ей швейную машинку в подарок. После этого сразу стала шить куклам. Ее прабабушка Маша умерла еще в 70-е, а в войну всю деревню обшивала. Так и подняла пятерых детей. © Татьяна Сачкова
- Моя дочь до сих пор иногда говорит, что очень рада тому, что меня выбрала. И она так спешила, так спешила. А если бы не успела, у нее была бы мама в очках, а она так не хотела маму в очках... © Александра Измайлова
- Однажды, когда моему младшему брату было где-то 2 с половиной года, он сел рядом с отцом, обнял его за плечо (ну как смог дотянуться своими маленькими ручками) и тихо, с чувством сказал: «Сына ты мой, сына...» Папа потерял дар речи, потому что эту фразу с точно такой же интонацией говорил ему только его отец, наш дедушка. Он умер лет за 10 до рождения братишки. А у папы в тот вечер в самом деле было плохое настроение: говорит, поддержка тогда нужна была, как никогда.
Я, конечно, предполагаю, что он сам, возможно, когда-то так сказал своему малышу и не помнит этого... Но папу не переубедить. © BaNaNa Lady
- Мы разбирали чердак в старом доме. Нашли старые фото. На одном — покойная сестра моего дедушки (умерла в 5 лет от скарлатины, после войны). Моя 3-летняя дочка взяла фото и начала активно доказывать, что это ее подруга. Мы спорили с ребенком. Но она тут выдает: «Нет, это моя подружка, ее звать Надя!» Мне стало не по себе: девочку действительно звали Надя. Эти фотки с чердака лет 20 не снимали, и ребенок никогда их не видел! © AnnaViz
- А у меня такая история. Когда я была беременна, у меня погибла сестренка при пожаре. Тогда я еще не знала, что уже была беременна.
Родился сын. Когда ему было года 3, как-то сказал: «Мам, а ты помнишь, когда был пожар в доме, ты пришла и очень сильно плакала надо мной?» Я опешила, так как это действительно было в тот момент, когда погибла сестра... Сейчас очень много вижу в нем ее жестов, привычек. Не думаю об этом, но, когда он морщит нос или дотрагивается рукой до лба, я сразу вижу в нем ее. Прошло 13 лет, часто вижу сны, где я ее обнимаю, а она говорит: «Я незримо рядом с вами». Вот такая история. © Венера))))
Согласитесь, эти истории, мягко говоря, удивляют. Как вы думаете, есть ли хоть какое-то логическое объяснение этим детским заявлениям?