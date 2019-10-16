Читатели AdMe.ru рассказали, от каких детских фраз у них пробегал холодок по спине

Мой сын с 2 лет и до 2-го класса просил, чтобы его звали Иваном. И считал, что наш дом принадлежит ему. Да, еще с 2 лет в точности называл сорта яблонь, которые росли в саду (свекр позднее подтвердил точность сортов). К слову скажу, что построил этот дом и посадил яблони дед моего мужа, которого звали Иван. А умер он за 11 месяцев до рождения сына. Вот как тут не верить в мистику?

Еще добавлю, за 10 лет до смерти дед полностью ослеп, а сын с рождения до 2 лет мог часами молча рассматривать все вокруг себя. © Natali Kot