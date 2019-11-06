Читатели AdMe.ru поделились историями о беспредельной наглости, которые запомнились им на всю жизнь

101 6 57 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В народе говорят, что наглость — это второе счастье. И, судя по всему, некоторые люди превратили этот сомнительный принцип в свой девиз и строго ему следуют. Иначе чем еще объяснить поведение тех, кто считает, что окружающие им чем-то обязаны, и без зазрения совести просит незнакомого человека помыть посуду или поделиться паролем от Wi-Fi.

Читатели AdMe.ru рассказали, как сталкивались со случаями настолько вопиющей наглости, что порой теряли дар речи.

***

У нас на работе была многодетная мать. Она постоянно просила одежду для детей. Я отдала ей большой мешок хороших вещей, почти новых. Как-то узнала, что почти все знакомые ее одеждой и даже постельным бельем снабжают. Она еще и в благотворительных организациях много получала. Мне стало любопытно, зачем ей столько? По ходу дела, уже на целую армию хватило бы. Никто не догадается, что я услышала. Ничуть не смущаясь, она ответила, что вещи не стирает, а выбрасывает, когда запачкаются. Стирать — тратить деньги и здоровье. А добрые люди всегда принесут бедной многодетной еще одежды. © Лазарева Наталья / facebook

***

Были знакомые, которые все время просили об одолжении: то за собакой бесплатно посмотреть, то сделать сувенир для них (обещали взамен для меня сделать — не сделали, некогда им). Последней каплей стало то, что попросили БЕСПЛАТНО быть няней их ребенку, мотивируя тем, что я все равно сижу дома со своим малышом в декрете. Когда я озвучила цены на услуги няни, испарились в недоумении... Как так? На халяву не прокатило. © Элеонора Снежинская / facebook

***

Бабуля живет в селе, но большую часть жизни прожила в Москве, так что хозяйство не ведет, так как душою она городской житель. Когда покупали ей дом, нашли очень хороший, но с большим огородом. Несколько лет там картошку сажали, но потом перестали и просто косим там траву, чтобы был газон. Мои младшие брат и сестра 6 и 9 лет там летом часто играют, у них стоят палатка, качели, футбольные ворота и тому подобное. Однажды папа выходит туда, чтобы покосить, и видит соседку, которая сидит на табуретке и пасет свою корову (к слову, территория огорожена). Естественно, он в недоумении решает узнать, что тут происходит. И бабка выдает: «У вас все равно хозяйства нет, пусть моя корова свежую травку ест у вас». До того дня я не слышала, чтобы мой папа матерился. © Yuliya Komolova / facebook

***

***

Продаю женскую одежду из льна. Один раз обращается дама: «Мне очень нравятся вот эти блузки, но у меня финансовые проблемы. Давайте я одну у вас куплю, а другую вы мне в подарок дадите». © Olga Cannon / facebook

***

Очень жаркий летний день. Стою с двумя детьми 7 и 2 лет у банкомата, жду своей очереди. Тут подходит тетка с девочкой 4 лет и нагло мне заявляет: — Слушай, можно я вперед тебя сниму деньги, а то ребенку жарко! Тут меня передернуло, и я громким голосом сказала: — А по-вашему, над моими детьми кондиционер установлен или вы чем-то лучше меня? Нет, нельзя! Ждите так же, как и я ждала своей очереди! Та от растерянности не знала, что и ответить! © Lilia Pirogova / facebook

***

Стоим на чек-ин на самолет на Майорку. Настроение такое расслабленно-благостное. И тут перед нами влезает какая-то пара, чуть ли не оттолкнув нас плечом. Скандалить неохота. Пара чекинится и возле стойки начинает раскрывать ручную кладь, что-то туда пихать. Мы подаем паспорта — и... девушка на стойке говорит, что мы 100-тысячные пассажиры компании в этом году и нам положены обмен билетов на бизнес-класс и бонусный чек на $ 100 на следующий полет. Видели бы вы рожи тех, кто влез перед нами! © Irina Lukashevich / facebook

***

***

Год назад купила квартиру. Как только переехала, соседка сверху начала приставать, что надо крышу утеплять, чтобы не протекала, а то у нее весь потолок в плесени от сырости. Я ей говорю: «Замечательно! Соберемся всем подъездом и скинемся на починку крышу!» На что она мне в ответ: «А остальные не хотят платить, ты хоть заплати!» На мой ответ о том, что «вы меня ждали столько лет и не чинили», не обратила никакого внимания. В конце концов знакомый, который делал мне ремонт, прикупил немного материалов и починил эту крышу. Так что вы думаете? Она снова пришла ко мне со словами: «У меня не ушла плесень с потолка после починки крыши!» Когда я сказала ей, что если не почистить и не покрасить потолок, плесень сама по себе не уйдет, она посмотрела на меня как на дурочку. До этого случая я не верила, что люди могут быть такими наглыми. Думала, что все эти истории в интернете — просто выдумки. © Крошка-картошка / AdMe

***

Этот случай я, наверное, на всю жизнь запомню. Работала я в фирме, снимавшей у одной женщины комнату под офис. У этой женщины была квартира на 1-м этаже, которую она сдавала, а сама она жила в этом же подъезде, но на 3-м этаже со своей 12-летней дочерью. Пару раз она говорила, что к ней должны приехать гости, и просила помочь ей то раскатать тесто, то пожарить пирожки. Ну это полбеды. Однажды она пришла, я сидела за компьютером. Она спросила, что я делаю, и сказала, что хочет меня кое о чем попросить. Я спросила, о чем именно. Ответ был таким: — Ты знаешь, у нас посуды накопилось за неделю, дочери лень было мыть, там такая гора набралась. Хотела тебя попросить, чтоб ты пришла к нам домой помыть посуду. От такой наглости я просто обалдела. © Роза Убайдуллаева / AdMe

***

***

У моего мужа был университетский друг. Где-то на последних курсах он женился. Пригласил на крестины первой дочери. Так мы стали кумовьями. Странная это дружба была, очень корыстная с их стороны. Муж устроил своего друга на высокооплачиваемую работу, мы постоянно дарили подарки их дочерям, они у нас отдыхали. Но это ладно. Они знали, что мы уже много лет собираем деньги на свое жилье. И однажды позвонили и попросили в долг большую сумму в долларах на строительство своего дома. Нетрудно догадаться, что отдавать они ее в полном объеме не собирались. Не зарабатывают они столько, да и мой муж эту сумму пару лет откладывал. Муж отказал. Прошло несколько лет, и мы купили квартиру. Кума как узнала, бросила все и прилетела сразу к нам смотреть квартиру, злая как фурия. Как это: ей дом отказались спонсировать, а себе купили! Была очень груба и вела себя по-хамски. После этого я ее видеть не хочу. Я была просто в шоке от того, как люди нагло пользуются хорошим отношением и начинают думать, что им по гроб должны. Вот просто так, ни за что. © Лина / AdMe

***

Переехали в новый дом, ворота устанавливали. Пока ворота не привезли, двор был нараспашку. Однажды заходит соседка с тазом стираного белья, идет через двор, входит в дом и направляется в огород (вход в огород был через дом). Мама спросила, куда она идет. А та отвечает: «Не видишь, белье вешать». Мама ей сказала, что неплохо было бы спросить, ну или хотя бы поздороваться для начала. Она нагло отвечает, что всегда вешала и будет вешать, жалко нам, что ли, огород же огромный. И тут мою спокойную и лояльную маму понесло. Соседки след простыл, а мы стали плохими. © Basirat Abdullaeva / facebook

***

Еду в плацкарте на нижнем месте. Напротив — женщина. Над ней на верхней полке спит подвыпивший мужчина. Женщина мне предлагает поменяться местами. Я в недоумении... Если бы верхнее на нижнее просила поменять, но зачем нижними меняться? Отвечает: «Надо мной мужик пьяный спит, боюсь, что ночью он на меня свалится и покалечит!» А на меня, хрупкую девушку, если упадет, то ей не жалко. Значит, судьба такая. © Влада Батурова / facebook

***

***

Сижу с детьми дома, муж на работе, вдруг в дверь стучат. — Здравствуйте, дайте ваш пароль от Wi-Fi. — Что, простите? — Ну, пароль от интернета дайте. Вижу человека первый раз в жизни, и непонятно, шутка это или нет. Спросила, с какой стати должна давать пароль. Ответ вообще убил: — Мы ваши соседи из соседнего подъезда, не хотим платить за интернет, потому что дорого получается. Подумали, может, вы поделитесь... Я аж дар речи потеряла. Выдавила из себя «до свидания!» и закрыла дверь. Через пару дней мужа попросили помочь созвониться с фирмой, которая интернет проводит, и начали рассказывать историю про жадных соседей, которые не поделились паролем, и теперь из-за них надо самим подключать. Жалко, я не видела выражение их лиц, когда мой муж сказал, что это была его жена. © Viktorija Cvirko / facebook

***

Дело было давно. Лет 20 назад. Жили-были 2 семьи соседей. Дружили. В одной семье жила бабушка, ее сын с женой и внучка. В другой — родители с дочкой лет 9. Как-то раз эта самая девочка пришла в гости к соседям. Там бабушка пожарила блинов и, естественно, предложила угоститься и девочке-соседке. Девочка подошла, взяла всю тарелку с блинами и пошла на выход. Бабушка — в онемении. Ее невестка спрашивает девочку: — Ты куда? Девочка отвечает: — Как куда? Во дворе много детей играет, они тоже хотят есть... Ну, ясное дело, тарелку с блинами вернули на родную кухню, а позже девочкина мама похвалила свою дочь, объясняя тупым и жадным соседям, что нужно делиться едой с другими, особенно с детьми. Вот ее дочь уже в 9 лет это понимает. Умница-красавица растет, не то что соседи-придурки. Чему они могут научить своего ребенка? © Sirin Hill / facebook

***

Как-то нас залили соседи сверху. У них лопнула труба с горячей водой, потому что криворукий и почти всегда не вполне трезвый соседушка решил, что сам сможет что-то там заменить или починить. В общем, при включении напора рвануло. Не буду описывать тот кошмар, который творился у нас, спасибо, что комнаты не пострадали, только санузел залило и прихожую задело, но и этого хватило. Все это произошло рано утром, мы, конечно, помчались к соседям, параллельно звоня в аварийку, в итоге до обеда был перекрыт весь стояк, потом как-то там заглушки поставили только им (у них последний этаж), а у остальных возобновили подачу. Вечером заявилась соседка с просьбой пустить помыться, а то им воду так и не дали. На вопрос, почему мы должны из квартиры делать общественную баню, прозвучал фантастический ответ: — Потому что это из-за вас у нас трубу заглушили. Если бы вы не кинулись сразу в аварийку звонить, мы бы сами спокойно починили и были бы с водой. У нас вообще семья такая — за словом в карман никто не лезет. Но тогда слов (по крайней мере, приличных) не нашлось даже у словоохотливого кота. © Anastomus / AdMe