Читатели AdMe.ru рассказали, как однажды в новогоднюю ночь все у них пошло наперекосяк

Под Новый год все мы ждем если не чуда, то уж хотя бы чего-нибудь хорошего. Встреча с самыми близкими людьми, улыбки и поздравления — это то, что как будто само собой разумеется, когда мы думаем об этом празднике. Но в жизни не всегда все идет по плану.