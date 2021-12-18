Читатели AdMe.ru рассказали, как однажды в новогоднюю ночь все у них пошло наперекосяк
Под Новый год все мы ждем если не чуда, то уж хотя бы чего-нибудь хорошего. Встреча с самыми близкими людьми, улыбки и поздравления — это то, что как будто само собой разумеется, когда мы думаем об этом празднике. Но в жизни не всегда все идет по плану.
Читатели AdMe.ru поделились своими историями о том, как однажды под Новый год все пошло наперекосяк. И мы публикуем их истории.
- Прошлый Новый год встречала в самолете. Может быть, с авиакомпанией не повезло, но вместо поздравлений капитана, угощений и веселых пассажиров были недобрые, порядком уставшие стюардессы, быстрый поздний и холодный ужин, за которым немедленно последовал отбой. Ну правда, на обычных ночных перелетах бывает веселее и живее, чем в новогоднюю ночь. Единственное, что расцветило это лежбище покоя и тоски, — яркие фейерверки, которые были видны во время полета над городами. © Schnatterinchen / AdMe
- Я в полночь встретила Новый год с родителями и потом пошла на улицу увидеться с подружками. Мы тогда жили в 9-этажном доме, где на каждые две квартиры была одна небольшая прихожая. Мы всегда всю обувь оставляли там. И где-то через час после того, как я ушла, звонит мне мама и спрашивает, во что я обута. Вопрос меня очень удивил. А мама сказала что-то вроде «Поздравляю, твои сапоги — это единственное, что у нас осталось из обуви, остальное украли». Уже столько лет прошло, а я до сих пор помню те темно-зеленые сапоги, которые тогда на мне были. © Дарья Де Клерк / Facebook
- Самый ужасный Новый год у меня случился на последнем курсе, когда мы с мамой были приглашены к ее подруге, одинокой и очень кулинарно одаренной даме. Предполагался мальчик из приличной семьи, но он не пришел. У меня была зачетная неделя, я устала, не высыпалась давно. В итоге быстро наелась вкусностей и стала задремывать, уже ни елка, ни «Голубой огонек» не интересовали. Но кровать в том доме была только одна, и она была уже занята другой гостьей. Я кое-как улеглась на 4 сдвинутых стульях и промаялась, боясь повернуться, до тех пор, пока не начал ходить транспорт. Ехали мы с мамой в промерзлом троллейбусе домой, и я поклялась больше никогда не оставаться в новогоднюю ночь в гостях. © Руконожка Ай-Ай / AdMe
- Несколько лет назад это было. Приперлись отмечать Новый год в другой город, хотели обстановку сменить. Квартирку сняли. Чтобы не возиться на микроскопической кухне, заказали доставку. Ждем в предвкушении, я какой-то салатик настрогала. И вот уже за 9 вечера, назначенное время доставки прошло. Заволновались. Тут муж обнаруживает, что ему отключили телефон. Курьер не смог дозвониться, поехал дальше развозить еду, и наш заказ уехал с концами. Пытались договориться, чтобы до нас потом все же доехали, пусть с остывшей едой. Не прокатило. Видимо, страшная запара была у доставки. В итоге праздновали с одним салатом, мандаринками и конфетами Raffaello. © Hangover Unicorn / AdMe
- Я однажды встречала Новый год с сухариками и водой, потому что перед праздником у меня случилось жуткое обострение холецистита. Было очень грустно. Все домашние ели вкусности, а я лежала и на них смотрела. © Анастасия Зиновьева / Facebook
- Этот и предыдущий Новый год были самыми безрадостными в моей жизни. В 2020 году муж был в командировке и не успел приехать. Так, по крайней мере, он сказал. Я вся на нервах проревела весь праздник, стараясь делать это незаметно для ребенка. А накануне 2021 года, в начале декабря, муж сказал мне, что уходит к другой. Естественно, настроения никакого не было. Я надеялась, что он хотя бы поздравит меня с праздником, но этого не случилось. И я сидела, уставившись в телевизор. Хорошо хоть, что ребенку подарили телефон, он был занят подарком и я могла не улыбаться. От еще большего расстройства меня спас мужчина с сайта знакомств, куда я с горя забрела. Он просто болтал со мной, не давая упасть на дно отчаяния. И хоть у нас не было потом отношений, я до сих пор благодарна ему за слова поддержки. © Людмила Скворцова / Facebook
- В далеком 1994-м решили отметить Новый год с друзьями. У одного парня родители в гости собирались, и мы решили, что проведем вечер у него. Скинулись деньгами. Девчонки договорились готовить, а я после работы (тогда училась и подрабатывала) должна была просто прийти. Никто не обижался, не возмущался, деньгами я скидывалась, как и все. После работы я принарядилась, захватила подарки и пошла в гости. Мне долго никто не открывал, а когда открыли, оказалось, что родители этого парня никуда не ушли и праздник он встречает вместе с ними, дома. Мне пришлось развернуться и уйти со своими подарками. В результате провела Новый год с родителями. Куда делись деньги, которые мы собрали на праздник, так и осталось загадкой. Как и то, куда делись те самые «друзья» и почему меня никто так и не предупредил, как все будет. © Светлана Нагорная / Facebook
- 2016-й встречала в роддоме, родила 28 декабря. Но хуже всего то, что в новогоднюю ночь у меня забрали мою малышку и поместили под УФ-лампы, потому что у нее началась желтушка новорожденных. Проплакала всю новогоднюю ночь. © Татьяна Регида / Facebook
- Встречали Новый год тремя семьями, мы дружим всю жизнь. Было это в кризис, мне не заплатили ни рубля. Но клиент оказался порядочным и весь гонорар привез в виде красной икры, всего 15 коробок. Дочь была еще маленькая, ей подарок под елочку надо. И у всех дети. Остальным семьям повезло еще меньше в плане финансов. Решили мы икру продавать. Конечно, продали и себе оставили. На новогодний стол несли кто что мог. Закатки-закрутки, картошку из деревни мама передала, капусту квашеную. А хлеба был один батон белого и буханка черного. И эта проклятущая красная икра в нереальных количествах. Мы долго вспоминали эту икру, моя подруга до сих пор ее не ест. © Наталья Богатова / Facebook
- 1966-й год. В детском саду вспышка дизентерии. У всех берут мазки. И меня путают с другой девочкой (я — Гришко, она — Грищенко) и запирают на 14 дней в инфекционную больницу 20 декабря. А у меня день рождения 22-го. И провела я свой 6-й день рождения и Новый год в инфекционной больнице, где запрещены посещения и вкусности (дизентерия же). Мама с папой раздобыли где-то маленькую елочку с игрушками и передали мне. Так и проревела все эти 14 дней. А после Нового года выяснилось, что ошибочка вышла. Столько лет прошло, а до сих пор обидно. А мама с папой провели тот Новый год под окном моей палаты. Мама танцевала и строила мне рожицы, а папа показывал фокусы. Был нехилый морозец, но они не уходили, пока я не пошла спать. © Svetlana Kurilova Grischko / Facebook
- Должна была встречать Новый год со своим мужчиной. Ждала его до 10 вечера, стала уже волноваться: мало ли что случилось. Но я знала, где живут его родители. Дверь открыла мама и удивленно произнесла, что он вообще-то дома со своей семьей... Так я узнала, каково это, когда тебе врет мужчина, которого ты считала своим. © Тамара Зажирило / Facebook
- У нас в городе тогда часто отрубали свет. Мы вдвоем с сестрой тем не менее готовимся к празднику: при свечах красимся, наряжаемся, стол накрыли. Часов в 10 вечера позвонила знакомая, поздравила с Новым годом и в приятной манере сообщила, что мужчина, которого я на тот момент любила и с которым была вместе, теперь с ней. И у них все серьезно. Сцена как из комедии, но смешного не было ничего. Остаток вечера я рыдала, размазывая новогодний макияж. А в 11:45 дали свет, чтобы я могла-таки полюбоваться на свое опухшее и очень несчастное лицо. © Olga Kostinskaya / Facebook
- Меня пригласила к себе подруга, у нее собиралась компания человек из 20. Меня эта подруга хотела познакомить с одним парнем. Мы 30 декабря пошли на рынок закупаться продуктами, и у меня промокли ноги. 31 декабря — а у меня температура 39 °С, голова кружится, слабость, тошнота. Я до последнего хотела пойти на праздник, но осталась дома. А того парня, с которым меня хотела подруга познакомить, она свела с другой девушкой, и они потом поженились. © Nadia Koroleva / Facebook
- Мы в молодости решили встретить Новый год у друзей. Еды наготовили и, конечно, весело отпраздновали. Но потом нам пришлось идти в плохую погоду домой. Муж засыпал, дочь хныкала, транспорт не ходил. Утром, проснувшись, все стали требовать еды. А ничего-то и нет. Все деньги были вложены в праздничный стол у друзей. До сих пор вспоминаю кучу еды, которая там осталась. Не от жадности, а от того, что можно было и немного себе на утро оставить. Больше такого, конечно, не было. Если и встречали Новый год с друзьями, то себе на обед и ужин тоже что-то оставляли. © Наталья Тюрина / Facebook
- 1990 год встретила в реанимации. Меня забыли покормить ужином, потом извинились и принесли пюре с солеными помидорами, которые мне запрещено было есть. © Nadya Poltavetc / Facebook
- У меня на Новый год всегда завышенные ожидания, а проходит праздник чаще всего так себе. 3 года назад я встречалась с парнем. Он поехал отмечать праздник к родителям, а я — с друзьями в горы. Сам по себе факт неприятный, но пережить можно. И вот он позвонил, поздравил меня, а спустя несколько минут перезванивает некая дамочка, представляется его девушкой и вопрошает, кто я такая, собственно. У нее он отмечал, а не у родителей. Как ни странно, после разговора с ней я просто выключила телефон и спокойно легла спать, пока мои друзья праздновали. Хотя чувства к тому чудаку были сильные, но в тот момент как отрезало все. © Бутербродик / AdMe
Расскажите и вы о своей новогодней ночи, которую и вспоминать-то не хочется. И пусть ничего подобного в вашей жизни никогда больше не повторится.
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