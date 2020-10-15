20+ коллег, для которых спокойно работать — вообще не вариант

Работала в сети продуктовых супермаркетов. Был у нас коллега, которого взяли на работу, чтобы он своей жене на мозги не капал, а та, в свою очередь, не капала своей подруге — жене нашего директора. Должность у коллеги была важная и «занимала» целый отдел, а вот работа — отвези-привези-купи. Как только чей-то день рождения на носу и нужно скидываться — он уходил / уезжал и возвращался только к моменту, когда накрывали стол. Менеджерам в торговый отдел поставщики постоянно приносили на пробу свою продукцию, так вот этот парниша все время забирал эти продукты и с огромными авоськами еды уходил домой. © Natalia Pióro / Facebook