20+ коллег, для которых спокойно работать — вообще не вариант
Иногда в коллективе появляется человек, о котором можно слагать анекдоты. Но правда в том, что тем, кому приходится работать с ним, обычно не до смеха. Этот человек может напрочь игнорировать свои прямые обязанности, лезть в личные дела коллег или даже сушить в офисе свою одежду. И в такие моменты понимаешь, что рыба, разогретая в офисной микроволновке, — ничто по сравнению с регулярно готовящимися в ней же пельменями.
У нас в AdMe.ru нет своих историй о несносных коллегах. Но вот рассказов наших читателей на эту тему набралось на целую статью.
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У нас работал администратор, который вынес из офиса практически все: мебель под видом ремонта, микроволновку, потому что она вредит здоровью, жалюзи — «пылесборники», растения в горшках — «на них аллергия», бумагу из принтера — «берегите планету» и т. п. Потом оказалось, что все это он утащил к себе домой. © Lana Ploom / Facebook
- Была у нас как-то в организации секретарь. Мало того что умудрилась несколько лет проработать нелегально, так эта «тетя» с дипломом филолога с пеной у рта доказывала мне, что слова «коробка» в русском языке не существует. А дело было в Русском центре науки и культуры. © Людмила Фредериксен / Facebook
- К нам на работу, а это была госслужба, взяли беременную (на серьезном сроке) молодую женщину. Взяли по просьбе ее отца, ну чтобы в декрет на службе ушла. В первые дни она раскладывала на компьютере пасьянсы, и тогда начальник начал мягко предлагать ей хоть чему-то по работе научиться. А она взяла и сама быстро уволилась. © Saga Lucheji / Facebook
- Работал в банке в проектном управлении, и к нам взяли блестящего выпускника Мишу, окончившего институт с красным дипломом. Миша поразил всех интеллектом и профессиональными качествами: за месяц испытательного срока у него не возникло ни одного вопроса к наставникам по работе. А поручили Мише дополнять проекты, которые каждое утро приносили ему на стол. Через пару месяцев из регионального филиала робко поинтересовались, мол, где же наш проект? Начали искать и обнаружили у Миши на столе огромную кучу нетронутых проектов. Оказалось, он весь месяц, даже не открывая, складывал их в стопочку и занимался какими-то своими научными расчетами из институтской программы. У него скопилась сотня проектов! Это был единственный человек, не прошедший испытательный срок. © Андрей Зайцев / Facebook
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Работала в сети продуктовых супермаркетов. Был у нас коллега, которого взяли на работу, чтобы он своей жене на мозги не капал, а та, в свою очередь, не капала своей подруге — жене нашего директора. Должность у коллеги была важная и «занимала» целый отдел, а вот работа — отвези-привези-купи. Как только чей-то день рождения на носу и нужно скидываться — он уходил / уезжал и возвращался только к моменту, когда накрывали стол. Менеджерам в торговый отдел поставщики постоянно приносили на пробу свою продукцию, так вот этот парниша все время забирал эти продукты и с огромными авоськами еды уходил домой. © Natalia Pióro / Facebook
- В нашем женском коллективе был один научный сотрудник — мужчина. Пришел он как-то утром на работу и рассказывает, что вчера вечером его мама вышла вынести мусор и долго не возвращалась. На вопрос, где она была, ответила, что ее похитили инопланетяне. Она долго их умоляла, чтобы ее отпустили предупредить семью. Они ее отпустили, но при условии, что через день они прилетят и заберут ее снова. В то время это была самая злободневная тема, и наш парень решил этим воспользоваться. Он отпросился с работы, купил даже новые носки. В назначенный день встал пораньше, умылся, нарядился, надушился и простоял, задрав голову, до глубокой ночи. А гости так и не прилетели. © Tatyana Kurbina / Facebook
- Комната отдыха. 13 столов со стульями. 3 человека, включая меня, сидят в разных концах комнаты. Заходит коллега и садится рядом, в 2 сантиметрах. Тебе что, места мало? Ты чего приклеился? © Olha Hrytsenko / Facebook
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Мне на работе сообщили, что у меня будет 4 начальницы. Когда я возмущалась этим, сидя на общей кухне, еще одна сотрудница сказала, что она и еще одна женщина тоже мои начальницы, потому что выше по должности. А они вообще из другого отдела. Других подчиненных у этих «начальниц» нет. © Sonia Wooster / Facebook
- У меня были разные коллеги, может, и я для кого-то была не подарок. Но запомнился больше остальных стажер, который ушел на обед и не вернулся, телефон при этом отключил. Все начали переживать — может, что-то случилось. В общем, в течение недели искали, как выйти с ним на связь, через десятые руки нашли его второй номер телефона. Когда дозвонились, оказалось, он вообще уже в другом городе. Он сказал: «Я ушел домой тогда. Подумал, вы поняли, что я не буду у вас работать». © Ксюша Иваненко / Facebook
- А вот у меня была коллега, которая в один прекрасный день подняла всю охрану бизнес-центра на уши по причине того, что в шкафах для верхней одежды она не нашла свою шубу, когда собралась выйти. Мол, украли. Стали смотреть по камерам, и, увидев себя, она сказала: «Я ж сегодня в пальто, ха-ха-ха». © Irina Trepakova / Facebook
- Одна коллега всегда «права», и любой ее косяк — не ее. Вернее, виноваты все, но не она. Хочет успеть везде, а по существу не умеет ничего. Просит о помощи, начинаешь помогать — она до конца не дослушает, мол, и так знает. Накосячит — не ее вина, «я делала как ты сказала». Реально бесит. © Алла Позднакова / Facebook
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На работе заварила кофе, очень горячий. Нужно было отойти на пару минут, поэтому я оставила записку «Я плюнула в чашку!» Ну чтобы никто не выпил. Прихожу, а под моей записью значится: «Я тоже!» © Светлана Морозова / Facebook
- Пару раз пришлось объяснять людям, что микроволновка на работе для разогрева пищи, а не для ее приготовления. В первый раз человек жарил окорочок. Объяснили — понял. А вот замечание и запрет на регулярную варку пельменей в микроволновке в кабинете обидели другого человека так, что пришлось с ним расстаться. © Lola Mukhamadeyeva / Facebook
- Однажды коллега попросила меня принести ей аэрозоль для кошки, которая подхватила лишай. Это средство от кожных заболеваний, но оно используется еще для лечения рогов и копыт у скота и для профилактики каннибализма у животных. Поставила на рабочий стол в пакете. Сижу работаю. Зашел коллега с ручками загребущими. Он пока скажет, что ему надо, все переберет на столе. Увидел пакетик. Засунул туда ручонки. Достал аэрозоль. Побрызгался. И такая вонь пошла! Коллега очень обиделся. А я ему сказала, что иногда каннибализмом балуюсь, вот и держу аэрозольчик, чтобы сдерживаться. © Elena Manning / Facebook
- Лет 8 назад работала я в небольшом рекламном агентстве в Москве. Среди коллег был дизайнер Миша, который мылся исключительно в офисном туалете. Мотивировал тем, что живет в общаге и брезгует пользоваться тамошним душем. На его рабочем кресле всегда висело влажное после помывки жуткой расцветки махровое полотенце. И да, стирал он тоже в офисе, а потом без малейшего стеснения сушил свое бельишко и носочки на ближайшей батарее. И очень бывал возмущен, когда директор заставлял его все это убрать, потому что клиенты, мягко говоря, удивляются. «Не высохло же ничего, — бурчал он, — запах неприятный теперь будет». Видимо, как дизайнер Миша был не очень, так как его постирушки терпели всего-то месяца 2, а потом попросили уйти по-хорошему. Насколько я знаю, он ушел в какую-то контору в этом же бизнес-центре и как-то хвастался бывшим коллегам, что, мол, правильно сделал: на новой работе начальство совсем не против стирки и даже ночевать ему в офисе разрешает! Вот так вот, главное — найти свой коллектив. © Luanna / AdMe
- На день рождения коллега, который давно не давал прохода (признания, подарки, намеки), подарил мне золотое кольцо. Коллега этот был старше меня почти на 20 лет, женат и с ребенком. У меня к нему не было даже симпатии, и я уже не знала, как от него отвязаться. Получив подарок, я заорала: «Ура! Я согласна! Наконец-то ты уходишь от жены!» Выражение его лица было незабываемым. С того дня за километр меня обходит, даже по работе через кого-нибудь просит сделать что-либо. © Подслушано / Ideer
- У меня была коллега — молодая девчонка, которая всем любила советовать, как правильно жить. Женщины с работы иногда жаловались на проблемы в семье. Она резво раздавала советы и всегда добавляла, что с ней такого никогда не случится, уж она с умом подойдет к выбору мужа! Недавно столкнулась с ней и не узнала: увядшая, грустная женщина. Третий брак за спиной, одна с 2 детьми. Советовать было легко. В реальности оказалось все гораздо сложнее. © Подслушано / Ideer
- Коллега однажды попросил заплатить за него в столовке 1 500, так как он забыл бумажник. Говорит, вернемся — отдам. Вернулись, а денег в портмоне нету. Дома, говорит, забыл. День не отдает, неделю. И тут мне остальные коллеги рассказывают, что он должен каждому сотруднику. Но я стала единственной, кому хоть как-то удалось вернуть свои деньги. Я сделала так: каждое утро начала звонить ему до его прихода в офис и просить купить по дороге жвачку, кефир, пачку сигарет... Вроде небольшие суммы, и я была вежлива, так что он никак не мог отказать. © Татьяна Шанина / Facebook
А с какими странностями коллег вам пришлось столкнуться на своем профессиональном пути?