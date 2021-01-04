Читатели AdMe.ru рассказали о самой провальной новогодней ночи на своей памяти
Новогодняя ночь — это время чудес. По крайней мере, так нам твердят из каждого утюга едва ли не с первых чисел декабря. Однако, судя по всему, чудес на всех ежегодно не хватает. Вот и выходит так, что одни из нас 1-го января окунаются в настоящую сказку, а другим приходится довольствоваться моментами, в которых нет и намека на что-то волшебное.
Мы в AdMe.ru недавно поделились историями пользователей сети об их тотально провальной новогодней ночи. А в ответ на это наши читатели поведали нам о своем подобном опыте.
- Замечательной была встреча 1999 года. Меня впервые отпустили родители отмечать не дома. Мы с подругой поехали в гости к ее приятелям, малознакомым парням, с которыми нам быстро стало скучно и неуютно. Тогда она всем объявила, что у нее есть знакомый в крутом ночном клубе, который нас двоих пропустит бесплатно, так что мы уезжаем на несколько часиков. Ребята офигели, а мы быстренько собрались и на последние деньги вызвали такси в клуб. Там нас никто не пропустил, мы промерзли, простояв на входе несколько часов, потому что она не теряла надежду и пыталась найти способ прорваться. Незабываемые впечатления! Потом мы, 2 малолетние дурочки, напросились в машину к какой-то компании и поехали обратно к тем ребятам. Конечно, они были жутко обижены и просто не впустили нас в квартиру. Просидев еще около часа в подъезде, мы дождались открытия метро и поехали по домам. © Emily Belkina / Facebook
- Самый грустный Новый год в моей жизни был в детстве, когда мы всей семьей отравились утром 31 декабря. И еще был случай, когда кто-то из домашних поссорился, мама психанула и разогнала всех спать в 10 вечера. А она сама говорит, что это самый лучший Новый год в ее жизни: никакой возни с готовкой и уборкой, никакого шума, и все выспались. © Нарелин Эльве / AdMe
- Был один мерзкий Новый год. Я училась в 11-м классе, подружка позвала к себе, я ожидала веселья и танцев, а мы чинно посидели под «Голубой огонек», и в 00:30 я уже шла к себе домой, потому что у нее уже все ложились спать. Оставшуюся часть ночи я проревела, сидя в обнимку с собакой (я тогда жила одна). Кстати, у меня пословица «Как новый год встретишь, так его и проведешь» сбывается до ужаса точно: в тот год я в основном была одна и все время ревела, поэтому теперь я очень стараюсь встретить его хорошо. © Наталия Алексеева / Facebook
- Накануне Нового года заболела ветрянкой и вместо веселого корпоратива в крутом ресторане мазалась зеленкой. 2007 год. © Ekaterina Kazmina / Facebook
- Мы один раз Новый год решили отмечать вместе, нас было 3 девушки. У меня жутко болела поясница (радикулит, продуло на корпоративе), и я буквально ходила буквой Г. За столом сидела под лекарствами и обвязанная пуховым платком. У второй девушки была такая же проблема, но боль не так сильно выражена, как у меня. И тут одна говорит: «У меня бочка салюта есть, пошли стрелять, все равно собаку выгулять надо». Вышли на пустырь. Огромное поле, до ближайшего универмага метров 200. Закопали бочку, подожгли, она начала мощно и красиво стрелять. И тут бочка наклоняется (видно, снег под ней просел), и весь салют начал лететь в магазин, отскакивая от стекла. Как я бежала! Бежали мы, конечно, все (на радость собаке): думали, магазин спалили и посадят нас теперь на 800 лет. Через час сходили посмотреть — и ничего! На стеклах ни царапинки. © Лилия Вахидова / Facebook
- Родила сына 27 декабря, из роддома выписали 31-го. Соответственно, полдня заняла волокита с документами. Приехали мы к свекрови (почему-то муж решил, что первое время мне нужно пожить там). Я, уставшая, немного вздремнула, пока все носились с малым, проснулась уже ночью, часов в 11, уложила малого. Сижу за столом: в бокале вода, из еды — картошка на воде и мясо на пару (гадость), все без соли и перца (нельзя же)... Без 5 минут Новый год, и тут проснулся сынишка, спасая меня от самого скучного праздника в мире. Пошла его успокаивать, так и уснула. © Дарина Руднева / Facebook
- Это было где-то в 96–98-м году. Я встречалась с парнем, и за 20 минут до боя курантов увидела, как он обжимается с моей подругой. Расстроенная, побежала домой (соседний подъезд). Забежала домой, реву, не могу успокоиться, и тогда мои родственники первый раз дали мне бокальчик (естественно, я же в ту ночь осталась без парня и подруги). Интересно, что такая история еще 2 раза повторялась со мной, но в другое время года и с другими «подругами». Как выяснилось, в обоих случаях они это сделали специально, из-за зависти, мол, «а чего это у тебя такой парень красивый». Прямо так одна и сказала, коза. © Марина Мась / Facebook
- У меня было 2 ужасных празднования Нового года. Один раз еще в школе, когда я 30 декабря заболела гриппом и отмечала праздник с температурой 39 °С. И второй раз — встреча 2006 года, когда я была на 8-м месяце беременности, а отец моего будущего ребенка решил уехать в другой город праздновать со своими друзьями и родственниками (я с родителями осталась). Не рыдала, конечно, но было неприятно. © Elena Bazanova / Facebook
- На Новый год в 90-х запустила сигнальные зеленые ракеты, одна из них оказалась дымовой шашкой и улетела прямиком в соседский хлев с коровами. Все в дыму, коровы мычат, я думала, что подпалила солому и начался пожар. Слава богу, это был только дым. Тот Новый год я не забуду никогда! © Ирина Попандопуло / Facebook
- Из эпичного: отмечала с семьей парня, пара минут до 12, все уже сползаются к столу и телевизору с президентом, и тут изрядно принявший на грудь папаша неудачно опирается на стол, ножка ломается. Грохот, звон, весь праздничный стол оказывается на полу в виде смеси из блюд и осколков! Так быстро, кажется, уборку мы никогда не делали. Успели кое-как навести порядок и встретить-таки Новый год с бокалами в руках. © Асхаэль / AdMe
- Встречала 2000 год больной. Все пошли в центр города с горки кататься и салют смотреть, а я дома одна с температурой осталась, еще и конец света ждала. С чего-то решила, что для того, чтобы температура спала, нужно есть шоколадные конфеты с луком. Ела, голова перестала болеть, и я уснула. А конца света не случилось и в 2001-м. © Яна Фрлог / Facebook
- Лет в 20 на Новый год я должна была работать всю ночь. До этого всегда отмечали в кругу семьи и загадывали желания под бой курантов. За 20 минут до полуночи на работе мне организовали такси и отправили домой (такой широкий жест в подарок), так как я единственная работала с самого утра. За 3 минуты влетела радостная домой, а там никого нет. Быстро включила телевизор, чтобы не пропустить куранты, схватила селедку под шубой, вилку, бокал и в одном сапоге понеслась к телевизору. Уронила бутылку, подняла. Открыла ее с первыми ударами. И она рванула мне прямо в лицо. Выпила, что успело попасть в рот, и, захлебываясь, загадала, чтобы все были дома. Расплакалась и позвонила брату, который отмечал Новый год у девушки (где мама, я не знала, мобильных тогда не было). Выяснилось, что она тоже там. Уже через пару минут все примчались ко мне. А я с мокрой и лохматой головой (некогда шикарной салонной прической), с размазанной тушью, зареванная, пила из горла остатки в устроенном мной бардаке. До сих пор вспоминаем, и мама все корит себя, что ушла тогда в гости. Но зато желание сбылось. Гости оттуда перешли к нам и были у нас до утра. © Оксана Хаммуд / Facebook
- У меня была история со странным Новым годом: я лежала в больнице на сохранении и до последнего не знала, когда меня выпишут, однако морально настроилась на больничный праздник. 31-го врач пришел около 14:00 и выписал меня. Пока документы подготовили, пролетело еще несколько часов. Естественно, никто ничего не готовил и гостей не звал. В итоге муж умудрился где-то заказать себе пиццу, а я ела что было (пицца ж — это вредно для ребенка, я так подумала). Безудержно весело было © Анна Некрашевич / AdMe
- Мы были тогда детьми. Пока взрослые отмечали, мы играли в прятки. Я спряталась под стол. Искали меня долго. И только когда я услышала, что надо звонить в милицию, мол, ребенок пропал, я вылезла из своей «схованки». Так меня еще и отругали, обидно было очень. © Нина Петрухина / Facebook
- Пригласила молодого человека встречать Новый год у нас дома. Расстаралась, насколько деньги позволяли, потому что жили бедновато. Салатики там разные, курочка и торт (!). Торт был сделан из покупных коржей и обычного крема, но я очень постаралась украсить его фруктами, чтобы было как в магазине. Купила на последние деньги по чуть-чуть апельсинов, клубники, винограда и т. д. Получилось, на мой взгляд, замечательно. И стала ждать. Все пошло не так почти сразу. Родители не стали дожидаться непосредственно полуночи и к приходу моего молодого человека уже знатно наотмечались. И когда я решила выставить на стол мой торт, я обнаружила, что от него остался только один кусок. Оказалось, что мама увидела этот чудо-торт и, будучи более чем навеселе, решила похвастаться перед соседями и угостить их. В нашей парадной было 11 квартир, помимо нашей. Она зашла как минимум в 6 из них — к тем, с кем дружила. Это, наверное, мелочь, да и с парнем тем мы довольно быстро расстались, но вот этот провал я помню до сих пор. И, наверное, на смертном одре какому-нибудь потомку скажу, что не надо так поступать. © Евга / AdMe
Чем вам запомнилась эта новогодняя ночь? Все ли пошло так, как вы планировали?
Фото на превью Александра Мышатина-Мышатина / Facebook