Читатели AdMe.ru рассказали о самой провальной новогодней ночи на своей памяти

Новогодняя ночь — это время чудес. По крайней мере, так нам твердят из каждого утюга едва ли не с первых чисел декабря. Однако, судя по всему, чудес на всех ежегодно не хватает. Вот и выходит так, что одни из нас 1-го января окунаются в настоящую сказку, а другим приходится довольствоваться моментами, в которых нет и намека на что-то волшебное.