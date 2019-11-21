Читатели AdMe.ru рассказали о неловких ситуациях, причиной которых стал их внешний вид

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Некоторое время назад мы попросили своих авторов рассказать о неловких и смешных ситуациях, причиной которых стал их внешний вид. И оказалось, что у наших читателей тоже есть подобные истории, причем некоторые из них весьма нестандартные, например о том, как смутились даже те, кого в принципе невозможно смутить, или о встрече с бывшим возлюбленным, управлявшим телегой и лошадью.

Мы в AdMe.ru любим читать истории наших подписчиков и считаем, что они достойны отдельной статьи.

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У меня есть приятель. Высокий, статный, длинноволосый. Однажды ехали с ним на рок-концерт. В метро подошла к нему женщина со словами: «Батюшка, благословите!» © Светлана Морозова / facebook

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Пару лет назад выбрила себе виски, оставшиеся волосы коротко подстригла. Плюс к этому рост 172 и развитая мускулатура. И вот поднимаюсь я в лифте домой, потная, морда красная, на теле грязные разводы после тренировки. А со мной сосед с маленькой дочкой. Девочка внимательно меня разглядывала секунд 10, а потом громоподобным шепотом вопросила у папы: «А это девочка или мальчик?» Папе было страшно неловко. © Barbara Voronin / facebook

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Однажды в молодости я зашла в гости к подружке. И что-то мы с нею примеряли. Я в лифчике поворачиваю голову к двери, вижу мужика и, естественно, начинаю вопить и прикрываться. Оказалось, это был плакат с Кикабидзе — в шляпе и с улыбкой в 32 зуба. Дверь в комнату у них была с большим стеклом, а на стекле — плакат. © Татьяна Чуракова / facebook

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На даче пошла в лес с овчаркой. Если в городе еще более-менее одета, то на даче — точно бомж. И вот встречаю бывшего кавалера (спустя 25 лет), едущего на телеге и управляющего лошадью. В ватнике и кирзачах! Городской парень был когда-то. Я: «Гы-гы, а чего ты так одет?» А он мне: «А ты давно себя в зеркало видела?!» Вот и поговорили. © Инесса Родина / facebook

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Далекие 90-е. Возвращаемся с будущим мужем с дискотеки. Пешком. Гуляем. Весна, тепло, романтика. А он у меня высокий, спортивный, одет в длинный черный плащ, волосы длинные собраны в хвост (не как сейчас на макушке, а обычный хвост). В общем, похож на героя фильма «Горец», только меча не хватает. Ночь, поздно, но народ идет откуда-то толпами. Мы прошли фонарь, мой парень меня нежно обнял, и дальше в темноте мы пошли в обнимку. Вдруг прямо за спинами слышим язвительный шепот: «Глянь-ка, глянь! Батюшка-то наш что творит! И не с матушкой...» Оказалось, что бабули ночью из церкви с крестного хода возвращались, а мой будущий муж со спины уж больно подозрительно был похож на местного батюшку: черная длинная сутана и хвост. Все, одно лицо! © Просто Луиза / AdMe

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Давным-давно снимала квартиру без кондиционера в одной очень жаркой стране. Напротив довольно близко стоял дом, где жили молодые люди, регулярно выходившие на балкон. Летом ко мне дочь погостить приехала. И мы ходили дома топлес из-за жары. Почему-то решили, что днем нас не видно через окно с плотной противомоскитной сеткой. Пребывали в неведении ровно до тех пор, пока один из юношей не помахал нам приветственно рукой. © Angelina Kukushkina / facebook

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Сына родила в 31, он рос мальчиком крупным, в 12 лет меня перерос заметно. Отдыхали летом на море, познакомились с семьей из Самары, стали общаться. Через несколько дней новая знакомая мне говорит: «Как хорошо вы ладите с сыном мужа, как родные». Я дара речи лишилась, а она поясняет свои мысли: «Ты слишком молодая, чтобы быть матерью этого слоника...» Почему-то я не слишком обрадовалась такому комплименту. © Екатерина Харламова / facebook

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Мне было 34, дочке 13. Подошли к киоску возле института воды купить. Мы немного нагнулись к окошку, и вдруг получили два шлепка по выступающим частям тела от двух утомленных наукой студентов. А заодно и приглашение весело провести вечер в их компании. Я спросила: «Дочка, тебе кто-нибудь из них понравился?» Она ответила: «Нет, мамуля!» Ну, соответственно, оба были культурно посланы учиться далее. Видеть надо было их лица! © Oksana Parkhomenko / facebook

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Мой муж ниже меня ростом, и у нас обоих 38-й размер ноги. Как-то в торговом центре увидела мужской отдел с очень качественной обувью. Захожу, спрашиваю, есть ли у них 38-й размер. Нашли, показали, села, примеряю. Продавец недовольно говорит: «Вообще-то это мужские туфли». Я говорю, что знаю и беру не себе. Продавец делает комплимент: «Такая молодая мама — и уже такой большой сын. Простите, а сколько лет вашему сыну?» Я в ответ: «32!» Продавец завис, а я пошла к кассе. © Mari Radja / facebook

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Я зимой пошла в магазин, расположенный в соседнем доме, в шортах и майке, по-домашнему, потому что лень было куртку надевать. Конечно, продавец и охранник удивились. Но когда зашел местный бегун, который в любую погоду бегает в легких шортах и майке, все рассмеялись и спросили, не перепутали ли мы время года. © Irina Petuhova / facebook

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Я ждала своего парня на улице, и ко мне привязались свидетели Иеговы. Ну я их слушаю вполуха, предвкушая, как мой парень, который как раз приближался, с ними разберется. Он подходит и задает мне вопрос, что это за люди, а я отвечаю: «Свидетели Иеговы». Они его испуганно спрашивают: «А вы кто, молодой человек?» Он: «А я и есть Иегова». Их как ветром сдуло. © Irina Lagoda / facebook

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На моей первой работе на обеденный перерыв ездила домой. Иногда удавалось подремать минут 20. И вот однажды бегу я после обеда и дремоты на автобус и ловлю на себе внимательный взгляд идущего мне навстречу парня. Оказалось, во время сна майка на бретельках перекрутилась и обнажила одну очень важную деталь моего организма. © Lenka Kalenka Ja / facebook

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Мой отчим в молодости был копией Жан-Клода Ван Дамма. Жан-Клод тогда находился на пике популярности, и на отчима часто подозрительно смотрели в метро и на улице. Однажды он ехал утром на работу, и одна бабулька на весь троллейбус начала кричать: «Боже, Жан-Клод Ван Дамм!» Отчим сделал серьезное лицо и сказал: «Yes!» Бабушка всю дорогу места себе не находила. © Тоня Овчинникова / facebook