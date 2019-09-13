Читатели AdMe.ru рассказали о нелепых случаях из путешествий, которые запомнились им на всю жизнь

Пригласили меня на день рождения в другой город. Часов 7 лететь с пересадкой. Вылет ночной, поспать не удалось. Добралась до места. В 7 назначен праздник, время — 2. Дай-ка, думаю, посплю пару часов, чтобы быть свеженькой и отдохнувшей. Проснулась в 6 — как же я будильник на 5 не услышала? Но что-то не то: два десятка пропущенных вызовов, и выспалась так хорошо. В конце концов выяснила, что время — 6 утра, а не 6 вечера. Пришлось потом долго извиняться.