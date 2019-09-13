Читатели AdMe.ru рассказали о нелепых случаях из путешествий, которые запомнились им на всю жизнь
«Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика», — сказал однажды арабский путешественник и странствующий купец Ибн Баттута.
Мы в AdMe.ru разделяем это мнение, поэтому попросили наших читателей поделиться историями из поездок, которые начинались вполне обыденно, но в итоге запомнились на всю жизнь.
Трудности перевода
- В Германии на автозаправке не знали, как по-немецки спросить, что сначала: заправляться или платить. Муж подруги прислал нам соответствующую фразу на немецком. Мы показали экран кассирше. Она хихикнула, замахала руками, потом «добрый» муж прислал перевод: «Как заправить русский танк?»
- Как-то мы во Флоренции собрались в китайском магазинчике купить очки. Один из наших друзей не знал, как спросить мужские они или женские. Вместо того чтобы использовать слово unisex, он спросил у китайца: «Bisexual?» Китаец не растерялся и стал кивать головой.
- Однажды за границей друзья, решив, что я лучше всех знаю английский, попросили меня взять у официанта салфетки. Слова napkins я не помнила, а посмотреть было негде. Подхожу я, значит, к официанту и говорю: «Can you bring me some diapers?» Он крайне удивился. Я повторила. Когда несколько работников ресторана начали совещаться, как мне помочь, я догадалась подойти к столу и показать, что имела в виду вовсе не подгузники.
- Поехала в Стамбул. Не стала брать симку и интернет. Просто в номере записала с переводчика необходимые фразы и вышла гулять. Пообедала в кафе, решила пройти в туалет. Молча показала администратору телефон, где было написано по-турецки: «Мне надо в туалет», а она на чистом русском говорит: «Второй этаж справа».
- Выезжали из хостела в Амстердаме, и нужно было что-то подклеить из багажа. Побежала на ресепшен, говорю администратору: «Give me please scotch» («Дайте, пожалуйста, скотч»). Дело было утром. Она на меня удивленно посмотрела и спрашивает: «Scotch?» — показывая жестами, что утро же еще. Я все равно продолжила настаивать. Администратор убежала, в итоге принесла мне маленькую рюмку. Я чуть со смеху не умерла. Только потом до меня дошло, что она подумала, что я спрашиваю алкоголь, а в России scotch — это липкая лента.
- В аэропорту в Германии к моей маме подошел суровый полицейский, показал пальцем на ее сумочку и что-то потребовал по-немецки. Языка она не знала и вцепилась в сумочку покрепче. Он что-то ей говорил, показывал на молнию сумки и явно чего-то хотел: то ли обыскать, то ли изъять, то ли что-то другое. Мама начала нервничать. Попадать в местный участок и опаздывать на рейс ей точно не хотелось. Подошли еще несколько работников аэропорта, обступили со всех сторон. Совесть у мамы была чиста: ни у кого ничего она не крала, бомб не закладывала, законов не нарушала. Решила, что сдаваться басурманам без боя она не будет, и приготовилась к драке. К счастью, к ней подбежала еще одна работница аэропорта и по-русски объяснила, что полицейские просят просто закрыть дорогую модную сумочку, ибо у них тут орудуют карманные воры.
Чуть-чуть экстрима
- В Венеции дочка испачкала ботинок, и я решила сполоснуть подошву в канале. Спустилась по ступенькам к воде, но не подумала, что ступеньки скользкие. Короче, на глазах всего честного народа улетела в Гранд-канал с головой.
- Заблудилась на кладбище Пер-Лашез. Гуляла часа три, потом обнаружила себя посреди могил, телефон не ловит, над головой вороньё. Честно говоря, увидеть Париж и умереть в мои планы точно не входило.
- Отдыхала в Черногории, захотела пойти в горы. Возвращаясь назад, встретила быка. Я боялась идти дальше, а он шел за мной, загоняя обратно в горы. Мне повезло, что я встретила мальчика лет 12–14. Когда объяснила ему, что мне страшно идти дальше, он просто подошел, шлепнул быка по заднице, и путь оказался свободен.
- На Мальте увязалась за мной женщина из автобуса, влетела в мой номер в отеле и, раздеваясь на ходу, запрыгнула в душ и стала мыться. Обьяснила тем, что вода в городе очень дорогая, а туристам уже все включено в проживание, поэтому она просто помоется и уйдет.
- Был командирован в Новый Уренгой. На улице минус 40 и полярная ночь. Нужно было зайти в жилой дом: отдать-забрать документы. По номеру квартиры понял, что нужен 1-й подъезд. Подхожу к крайнему подъезду дома, тот оказывается 3-м. Логично, что следующие — 2-й и 1-й, но нет! Следующий — 4-й, и еще два без номеров. Думаю, надо звонить (напоминаю, что на улице минус 40). Достаю телефон, но он замерз, как и я. Через полчаса поисков на морозе мне повезло встретить женщину. Я, страшно извиняясь, спросил, где найти нужную квартиру. Она смотрела на меня секунд 30, а потом чуть не закричала: «А-а-а!!! Так это ж [показывая рукой на злосчастный дом] „молдавский дом“! У него очередность подъездов 3—4—1—2». Север завораживает и замораживает.
Парочка недоразумений
- В свой день рождения на Крите я пришла с пляжа и сразу же отправилась в душ (марафет к вечеру наводить). Выплываю я оттуда исключительно с полотенцем на голове, распевая какую-то песенку, и врезаюсь в незнакомого молодого человека, который держит на подносе тортик, цветочки и бутылку шампанского. Принес презент от отеля. Трудно сказать, кто из нас больше растерялся. Но улыбался он потом очень широко, когда меня видел. И каждый раз уверял,что в дверь стучал.
- Путешествовали с друзьями по Прибалтике. По приезде в Эстонию в первом часу ночи мы обнаружили, что перепутали даты бронирования и в нашем отеле до завтра нет свободных мест. Как назло везде был овербукинг. Мы зашли в какой-то хостел, но оказалось, что на ресепшене никого нет до 8 утра. Рядом была общая комната отдыха с диванами и креслами. Мы, не долго думая, зашли, выключили по-хозяйски свет и завалились спать. Утром собрали вещи и, заспанные и лохматые, невозмутимо направились к выходу. Видели бы вы лицо администратора! В итоге бесплатная ночь в хостеле в Эстонии и запоминающиеся эмоции.
- Были мы в Азербайджане. Там есть достопримечательность, где газ выходит на поверхность и горит уже много лет. В общем, мы туда съездили. А потом были проездом в небольшом городе и зашли в музей. Там только директор музея знал русский язык, поэтому он нам провел экскурсию. Про огонь из-под земли он рассказывал особо рьяно. Мы ему говорим: «А мы там были!» Он говорит: «А что, правда там огонь горит?»
- Путешествовала по России. Покупала билеты на вокзале по казахстанскому удостоверению личности (внутренний паспорт Казахстана в форме пластиковой карты). Паренек за мной в очереди стал интересоваться, что это за карточка, где такую достать и сколько по ней скидка.
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Пригласили меня на день рождения в другой город. Часов 7 лететь с пересадкой. Вылет ночной, поспать не удалось. Добралась до места. В 7 назначен праздник, время — 2. Дай-ка, думаю, посплю пару часов, чтобы быть свеженькой и отдохнувшей. Проснулась в 6 — как же я будильник на 5 не услышала? Но что-то не то: два десятка пропущенных вызовов, и выспалась так хорошо. В конце концов выяснила, что время — 6 утра, а не 6 вечера. Пришлось потом долго извиняться.
Бонус: о широте души человеческой
- Собирался в автобусное путешествие по Европе с выездом из Кишинева. Друзья по ошибке привезли меня на южный вокзал вместе северного. До отправления меньше 20 минут, в городе в этот день был праздник молодого вина — пробки жуткие! Когда осознали, что к чему, друг сказал, что не успеет довезти на другой вокзал. Время пошло на секунды. За минуту нашел таксиста, который, прикинув шансы, пообещал, что успеем, если я заплачу 10 евро. Я согласился и сказал, что если успеем, то удвою сумму. Так быстро и с таким количеством нарушений ПДД я еще никогда не ездил. Но таксист не подвел: успели как раз вовремя в целости и сохранности.
- Я отдыхала в Египте, и на второй день у меня украли все деньги. К счастью, отель был all inclusive. Там отдыхали ребята из Вологды, которые, узнав, что я без денег, сказали: «Русские своих не бросают!» И поэтому все экскурсии, которые я планировала посетить, посетила. Но самое интересное — это возвращение. Прилетела в Москву, и осталось доехать до моего города. По дороге автобус остановился в кафе. Из денег у меня был только один доллар. Выстояв очередь, я попросила чашку кофе, предложив официантке доллар. Она отказалась и просто налила мне стакан воды. Очередь за мной стояла молча. Я села, начала пить воду. Ровно через 5 минут на столе стояли суп, второе, десерт и бутылка пива. Люди из очереди, не сговариваясь, просто купили мне поесть. До сих пор вспоминаю эту историю со слезами.
Какие занимательные истории из путешествий есть у вас? Поделитесь случаями, которые вы вспоминаете снова и снова.