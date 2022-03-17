Читатели AdMe.ru рассказали о людях, чьи причуды не укладываются в голове, как их туда ни запихивай
У каждого человека есть свои странности, которым зачастую можно найти вполне логическое объяснение. Но мотивы некоторых людей, кажется, понять нереально, и окружающим лишь остается лишь стоять с открытым ртом и думать: «А что это вообще такое было?»
Читатели AdMe.ru поделились историями, когда поведение людей перестало поддаваться объяснениям.
- Один раз в наш медкабинет зашел пациент. Сел и говорит на полном серьезе: «Можно я на ваши инструменты поплюю? А то вдруг вы меня сглазите». Поистине странный товарищ.
- У меня были клиенты в аптеке. Доставали иголку с ниткой и делали пассы над каждой упаковкой. Если нитка с иглой не раскачивалась, то покупали. Говорили, что так проверяют качество препарата.
- Работал у нас в ресторане дедок-посудомойщик. Много про инопланетян говорил. И в один момент начал предлагать купить билеты на инопланетный корабль, мол, скоро улетать. Все бы ничего, многие в инопланетян верят, но он как-то взял и пропал. Даже последнюю зарплату не забрал.
- На прошлой неделе выглянула в окно — и вижу, что посреди улицы идет человек, а на голове у него что-то странное. Вышла на балкон, чтобы рассмотреть получше. Лысый совершенно, а на голове у него ананас. С листьями. Так и шел.
- Самый странный человек — это моя коллега, которая, имея высшее образование, на полном серьезе задала вопрос: «Зачем придумали 29 февраля? Ведь люди, рожденные в этот день, реально страдают». Занавес.
- Я знаю парня, который сначала сушит хлеб, потом натирает его на терке, заливает сладким соком и ест это ложкой. Говорит, что это суп.
- Был у нас сисадмин, тихий, молчаливый, ходил всегда в одном и том же. От него постоянно пахло потом. Однажды увидела, как он вышел из здания и в той же одежде, в которой работал, с бумажником в руке побежал вдоль дороги. Утром тоже его встречала, в километре от офиса. Бежал со своим бумажником в сторону работы.
- У нас в институте работала сотрудница, которая выжила всех женщин в отделе. Осталась одна и уволилась сама!
- Мы жили в дорогом жилом комплексе, и, соответственно, соседи были высокого достатка. И как-то я выкинула букет увядших роз на мусорку. Позже выхожу из квартиры и вижу, как идет соседка по этажу с букетом этих роз, внюхиваясь в цветы. Она такая счастливая была с этим старым букетом. Для меня до сих пор непонятен ее поступок.
- Работала с нами довольно странная и впечатлительная девушка. Как-то раз заходит шеф и делает ей замечание. Не кричит, а просто указывает на ошибку. А барышня падает на пол и начинает отжиматься. Как потом оказалось, таким образом она пыталась снять стресс.
- Я регулярно возила ребенка по врачам с одним знакомым водителем. Он, проезжая под мостами, брал кошелек и натирал им свою макушку. Это было так часто, и такое странное лицо у него было в те моменты, что скоро я прекратила эти поездки. Позже узнала, что так некоторые к себе деньги притягивают. Но было жутко некомфортно.
- Очень странным был один клиент в моем магазине. Увидел, что я торгую без перчаток. Сделал замечание, что руки грязные. Надела при нем новые, извинилась. Попросил продать два перепелиных яйца. А дальше он посреди зала открыл свой напиток, выпил его и заел этими самыми яйцами! Прямо со скорлупой! Немытыми!
- Сидела в заведении за столиком на улице. А рядом был очень элитный жилой комплекс. Выходит оттуда женщина, проходит мимо столиков и запускает пальцы в бокал кем-то выпитого напитка. Вытянула оттуда кусочек лимона. Зачем ей был нужен этот лимон — до сих пор гадаем с мужем.
- У нас был преподаватель в консерватории, который обеды носил с собой. В этом ничего такого нет. Но ел он их почему-то под лестницей, в углу, отвернувшись. Так мы и не поняли почему.
- Дважды встречала пару в возрасте на автобусной остановке. Они одевались в старинные наряды, причем для них эта одежда была обычной. Ее руки не переставали прясть нитку шерсти, глаза были надменными, и, сама будучи маленького роста, она умудрялась смотреть на всех свысока. Очень хотелось поговорить с ними, но разве можно досаждать королеве без ее разрешения?
- У меня на работе коллега занимался холодными звонками и в течение дня откидывался на спинку стула с криком: «Уста-а-а-л!» Запихивал себе что-то в нос, похожее на заварку чая, и читал. Потом его уволили.
- Подруга всегда в минус 20 ходила в летней одежде. Это было больше 10 лет назад, но она так ходит до сих пор.
- Спускалась по эскалатору. Вдруг ко мне повернулся мужчина лет 50 и спросил, знаю ли я, что такое анаэробная квинтэссенция. Сказал, что сам раньше это знал, но забыл и не может вспомнить.
- У нас в универе был препод. Маленький, в очках и с большим носом. Противный такой. Он всегда высмаркивался в носовой платок и этим же платком вытирал лицо, волосы, шею. У него был маленький кабинет, как каморка, который напоминал мне норку, а он — крота.
А какого странного человека встречали вы?
Фото на превью Emojipedia
AdMe/Народное творчество/Читатели AdMe.ru рассказали о людях, чьи причуды не укладываются в голове, как их туда ни запихивай
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