Читатели AdMe.ru рассказали о кличках своих домашних питомцев, и это сделало наш день

Порой, чтобы придумать подходящую кличку для домашних животных, нам приходится включать свою фантазию на полную мощность, и тогда пушистые питомцы превращаются не только в Тузиков и Мурок, но и в Сквозняков, Микки Маусов и Казябр. И не зря: причудливые имена веселят самих хозяев усатых-полосатых и вызывают удивленные взгляды посетителей дома.