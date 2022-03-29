Читатели AdMe.ru рассказали о кличках своих домашних питомцев, и это сделало наш день
Порой, чтобы придумать подходящую кличку для домашних животных, нам приходится включать свою фантазию на полную мощность, и тогда пушистые питомцы превращаются не только в Тузиков и Мурок, но и в Сквозняков, Микки Маусов и Казябр. И не зря: причудливые имена веселят самих хозяев усатых-полосатых и вызывают удивленные взгляды посетителей дома.
Читатели AdMe.ru поделились с нами оригинальными кличками своих питомцев, и мы просто не смогли оставить их без внимания.
- У маминой знакомой были 2 собачки: Аспирин и Карандаш, а еще кота моего свекра звали Анюта. Мы поздно поняли, что Анюта — мальчик, он так под этой кличкой и остался.
- Сквозняк. Это был кот. А случилось следующее: кто-то позвонил в дверь, я открываю и сквозняком занесло в квартиру маленькое полуслепое существо. Меня спросили из комнаты: «Кто там?» Я ответила: «Сквозняк». Так этот кот и прожил у нас почти 16 лет.
- У сына кот Портос, т. к. у родителей невестки кошка окотилась, пятеро котят: 4 кота — Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян и одна кошечка — Миледи.
- А у нас всегда были котики, но очень давно была кошечка, ее звали Четвертушка, потому что купили ее за 25 монет. И еще был сиамский кот Ричи с отчеством Ятаганович.
- Видела неделю назад в ветеринарке на капельнице 2 абсолютно черных котов. Одного зовут Беляш, а другого — Снежок.
- У меня были рыбки в аквариуме. Всех звали Сигизмундики.
- Когда мы с супругой поженились, нам подарили взрослого кота Ваську. Ниже этажом жил солидный мужик — Василий Абрамыч. Было пару конфузов, когда, выходя на лестничную клетку, чтобы позвать кота, мы натыкались на изумленный ответ соседа: «Что?» После Васьки у нас котов с человечьими именами не было: Ахез, Нельсон, Огонек, Тузик, Кочегар и прочие. Сейчас Цветок. У каждого своя история получения имени. Цветок приблудился и жил первое время в пустом кашпо.
- Нашу Машу прозвали в честь героини мультика «Маша и Медведь». Когда увидели, какое она хулиганье, все в один голос сказали: «Точно как Маша!»
- У моей тети была кошечка Свинушка, а у соседей собачка Муравей. Еще у нас были кошечки Хрюшка, Толстячок и Пушок, и Бармалей, и Белка, и Мурка. Сейчас Капкарашка (по-казахски Черныш), Дуся, Муся, Кита, Барбося, Пипа.
- Впереди меня в лифт входит женщина с таксой и говорит: «Олеся, заходи». Я думаю, откуда она меня знает? И тут она опять говорит: «Олеся, сидеть». Тут я уже поняла, что это не мне. Пришлось мне ей признаться, что мы с ее собакой тезки.
- А у меня красавица Алиса. Всю жизнь хотела дочку так назвать, вот и имечко пригодилось. Но сын зовет Тефтелькой.
- Давным-давно был у меня кот — Мирза. Пока маленький — Мирзавчик, подрос — Мирза, когда злилась на него — Мирзавец.
- Младшая кошь — Гангрена Сергевна, потому что характер гангренистый, или ласково — Гренка. Ну и старшая — Брунгильда Сергевна.
- Моего кота зовут Кощей. Подобрали белое чудо на улице. Покормили, а когда мыть начали, увидели, что он — кожа да кости, как у Кощея в детских фильмах. Так и назвали.
- Когда к нам приблудился наш кот, то он долго не решался вылезти из-под веранды, прятался там в темноте, только глаза сверкали. На кис-кис не реагировал. Мы его долго убеждали выйти из сумрака. А когда он отважился наконец появиться на глаза, то сам оказался сумрачного серо-бурого окраса. Так мы его и назвали — Сумрак.
- Мы когда взяли с улицы кота сфинкса, он был худой, грязный, несчастный. Муж, когда его первый раз увидел, сказал, что он похож на крысу, и стал звать его Крыс. Потом дочка попросила его поменять только одну букву в его имени, и так он стал Крисом (ну мы-то помним, откуда взялось это имя). Кстати, сейчас он уже на крысу не похож.
- Наш «француз» на заре туманной юности был белоснежен, сладок и нежен до безобразия, за что и получил кличку Зефир. С течением времени и становления его как личности первоначальная кличка слегка подзабылась и употребляется крайне редко, потому как теперь он Хрюн.
А как зовут ваших домашних любимцев?
AdMe/Народное творчество/Читатели AdMe.ru рассказали о кличках своих домашних питомцев, и это сделало наш день
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