Читатели AdMe.ru рассказали, какие вопросы кадровиков они до пенсии не забудут

В жизни почти каждого из нас случались встречи с потенциальными работодателями. Хотя сотрудники по подбору персонала нередко бывают непрофессиональны, некоторые соискатели могут заткнуть за пояс даже самых бестактных кадровиков. Невозможно предвидеть все то, что ждет нас на интервью, и истории наших читателей тому доказательство.