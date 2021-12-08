Читатели AdMe.ru рассказали, какие вопросы кадровиков они до пенсии не забудут
В жизни почти каждого из нас случались встречи с потенциальными работодателями. Хотя сотрудники по подбору персонала нередко бывают непрофессиональны, некоторые соискатели могут заткнуть за пояс даже самых бестактных кадровиков. Невозможно предвидеть все то, что ждет нас на интервью, и истории наших читателей тому доказательство.
Мы в AdMe.ru надеемся, что если вам придется проходить собеседование, то оно пройдет легко и закончится успешно.
- Меня спросили: «Вы замужем?» Я ответила, что ему ничего не светит. Проработали вместе 5 лет, дружим уже почти 20. © Александра Федосеева / Facebook
- На собеседовании собственница не просто намекала, а долго демонстрировала подарки сотрудников и коллег. Потом спросила, что я готова ей подарить, перечислив возможные варианты. © Катерина Фирулева / Facebook
- Меня спросили, какого цвета коврик у входа. Я сказала, что его там не было. Мне отказали, потому что я слишком внимательная. © Юля Делендик / Facebook
- Попросили принести паспорт на собеседование. Думала, что проходная система или еще что. Как бы не так. «Дайте, пожалуйста, паспорт», — просит потенциальный работодатель, раскрывает документ и задумчиво тянет: «О, Овен...» Тут я действительно удивилась, ибо мой день рождения 30 января, я Водолей. И тут вспоминаю дату выдачи паспорта: «Так это паспорт мой Овен, а не я!» Отказываясь от вакансии, с трудом удерживаюсь, чтобы не сообщить, что они нам с паспортом по гороскопу не подходят. © Polina Zimarina / Facebook
- Спросили: «А вам не будет трудно в таком почтенном возрасте в молодом коллективе?» Мне 40 лет. Мой ответ: «Я на работе работаю, а не по вечеринкам клублюсь». © Надежда Владимирова / Facebook
- Первый месяц беременности, думаю, время еще есть, поработаю. На собеседовании, как назло, задается вопрос: «Вы беременны?» Я растерялась от неожиданности, но ответила: «Чуть-чуть». © Екатерина Государева / Facebook
- Меня спросили: «Вы наступаете на трещины на асфальте или перешагиваете?» © Оксана Сергеева / Facebook
- «У вас есть опыт работы в этой сфере? Нет? Ничего страшного, вы приняты». В той компании я работал 3 года. © Ислам Турсунов / Facebook
- «Когда вы последний раз стригли ногти на ногах?» — спрашивал наш директор каждого кандидата. Как позже выяснилось, он хотел увидеть реакцию на неожиданный вопрос. Меня вопрос не смутил, я просто улыбнулась. © Dana Kokkozova / Facebook
- Руководитель спросил, резко вскинувшись из «засыпательной» позы: «А кем была ваша бабушка?» © Юлия Левченко/ Facebook
- На собеседовании в кол-центре спросили, как я, такая красавица, буду работать. Ответила: «По телефону не видно». © Лилия Горбачева / Facebook
- Спросили: «Каким животным вы хотели бы переродиться?» Мужики, лайфхак! Если собеседование проводит женщина и задает вам такой вопрос, то никогда не отвечайте «дельфин» или «орел». Видимо, дельфины и орлы причинили той даме много боли в жизни. Например, дельфин ушел к другой, а орел сбежал с ее сбережениями. Правильного ответа я не знаю, поэтому там не работаю. © Alexander Prasolov / Facebook
- Мне задали вопрос: «Как я могу узнать, горит свет в холодильнике или нет, если дверца закрыта». © Эльмира Аксамбаева / Facebook
- Спросили: «Вы принесли с собой предмет, который вас характеризует?» © Танюша Бентли / Facebook
- Под конец собеседования спросили, выщипываю ли я брови или это натуральная форма. © Лариса Бердюгина / Facebook
- «Как вы относитесь к сверхурочным?» Я ответила, что плохо. Либо сотрудник плохо справляется с работой, либо компания экономит на достаточном количестве сотрудников. Если человек будет в дисбалансе жизни и работы, то он быстро выгорит и компания только потеряет. Кстати, меня приняли. © Elen Bereza / Facebook
- В 59 лет меня спросили: «Кем вы видите себя в нашей фирме через 10 лет?» Ответила: «Через 10 лет я бы хотела себя просто видеть». © Виктория Печенежская / Facebook
- Проходила собеседование в банке. Как только узнали, что очень люблю вязать, сразу начали оформление. На мой вопрос, почему их заинтересовало именно это, а не мой опыт работы, ответили, что для вязания нужно много внимания и терпения, а это именно то качество, которое они ищут в соискателе. © Лариса Лара / Facebook
- Меня спросили: «Кто такая Эрих Мария Ремарк?» Пришла устраиваться экономистом. © Анечка Енкова / Facebook
- Устраивалась на должность консультанта отдела продаж в российский магазин одежды. Спросили: «Какой уличной скамейкой вы себя представляете?» © Ася Кабулова / Facebook
- Спросили, сколько раз я изменяла своему мужу. © Татьяна Пытько / Facebook
- На собеседовании на работу в гостиницу генеральный директор спросил: «Если гостю отеля срочно, буквально в течение часа, понадобится печатная машинка с японскими иероглифами, где ты ее возьмешь?» © Pavel Suchkov / Facebook
- Вопрос молодой девушки на собеседовании: «Как я буду вами управлять, если вы старше меня?» © Ольга Розмарица / Facebook
- Спросили, почему я, такая молодая и перспективная, с бакалаврским дипломом, пришла устраиваться на кухню мыть посуду и чистить картошку. Я сначала опешила, а потом сказала по чесноку: «Мне мать самооценку критикой сломала». Они понимающе покивали, но меня не взяли, посоветовали искать достойную работу. © Vera Kleinschmidt / Facebook
А вам задавали чудаковатые вопросы на собеседованиях? Что вы ответили?
Фото на превью Sarah Chai / Pexels
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