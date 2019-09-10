Читатели AdMe.ru рассказали, какие услышанные фразы ввели их в легкий ступор
Наши читатели всегда оставляют комментарии под понравившимися статьями. И каждый раз мы внимательно их читаем, а если они еще и занятные и получают большой отклик среди других пользователей интернета, то мы делаем из них новый пост. Так произошло и в этот раз, когда мы увидели, что один из наших материалов прокомментировали почти 400 человек, поделившись случаями из своей жизни.
Мы в AdMe.ru хотели бы опубликовать большую часть из них, но тогда чтение статьи точно заняло бы не меньше часа. Мы решили сэкономить ваше время и выбрали 30 самых занимательных историй.
- В супермаркете прошу продавщицу отрезать мне треть палки колбасы. Она зависает. Зовет коллегу-мужчину. Повторяю ему просьбу. Мужик начинает резать пополам. Уточняю: «Мне треть, пожалуйста». Мужик орет: «Я не знаю, что такое треть!» Бросает колбасу назад и уходит... До сих пор не понимаю, что у них тогда произошло. © Le Nick
- Хех, пару дней назад ко мне на кассу подходит женщина. Лет 40. В руках дыня. Женщина прилично одета, трезвая, ну ничто не предвещало беды. И тут она выдает: «Девушка, а деревья с дынями в экологически чистых районах растут?» Занавес... © Ксения Иевлева
- Каждый день подобное слышу на работе от управляющей магазином. Первое, что вспомнила: «тампоны для лица» и «освежитель для подмышек». А, и еще: «Такая жвачка, на унитаз клеится, пахнючка, чтоб микробов не было». © Lara Lara
- Моя фамилия Бездетко. Когда-то сдала пленку на печать фото. Пришла забирать — нет такой, еще и возмущаются. А конвертики стояли по алфавиту. Пролистали все. Нашли под фамилией Пездетко. С тех пор уточняю первую букву. © Елена Бездетко
- На рабочий номер поступает звонок. Я беру трубку и звонким, бодрым голосом говорю: «Добрый день. Рекламное агентство. Меня зовут Наталия. Слушаю вас». В ответ несколько секунд молчания и фраза: «Миша, это ты?» Занавес. © Наталия Пенкина
- Лет 15 назад пришла я в книжный магазин и спрашиваю сотрудницу, есть ли у них Джейн Остин «Гордость и предубеждение» на английском языке... На что мне последовал ответ: «Книги по психологии прямо на левой полке». © Наталья Майер
- У меня одноклассница, учась в выпускном классе, спросила: «Лермонтов еще живой или нет?» Я минуту на нее смотрела — думала, она шутит. Но нет. Тогда я сказала: «Да, живой, вчера звонил». На что она спросила: «А вы что, знакомы???» © Galina Galina
- А у меня ученики 6-го класса спрашивали, видела ли я динозавров. Конечно, говорю, вечно морковку на огороде воруют, устала уже отгонять. Поверили... © Оксана Полищук
- Приехали к нам как-то родственники из Питера, а мы в частном доме живем. Послала подростков на огород за картошкой, они пришли и сказали, что не смогли найти ни одной картофелины, на кустах ничего не выросло! © Юлия Лебедева
- Там, где я живу, водятся тараканы размером с пол-ладони. Они еще и летать умеют. Один раз, обнаружив такого у себя дома, побежала в близлежащий супермаркет за аэрозолем от насекомых. Схватив с полок сразу несколько, спрашиваю у кассира: «Не подскажете, какое из этих средств самое-самое эффективное против тараканов? Мне очень-очень надо!» Кассир: «Ну-у-у, девушка, я даже и не знаю... Я ж не таракан, откуда мне знать?..» © Daria Tingaeva
- Звонок на мой мобильный. Отвечаю, меня спрашивают:
— Такая-то?
— Нет! — говорю.
— А зачем же вы тогда трубку поднимаете? © Natalia Baikova
- В группе 20—25-летних девушек как-то говорю, что некоторые люди считают, будто нашей планете 2019 лет. Смеются все, кроме двух человек... Дальше — немая сцена. А затем вопрос от тех, кто не смеялся: «А что тут смешного, если это правда?» Занавес. © Анна Скороходова
- Покупала маасдам. Стоящая рядом женщина сказала мне, что не стоит его покупать, так как деньги платите, цитирую, «за дырки». Я попыталась ей объяснить, что мы платим за вес, а не за объем, но она меня не поняла. © Любовь Дубинина
- Этой зимой приставили ко мне двух студентов, которые проходили практику. Спрашиваю у одного из них, когда защита диплома. Отвечает: «29 или 30 февраля. Нам точно еще не сказали». Я ему говорю, что в этом году вряд ли будет возможно защитить диплом 29 февраля, а уж 30-го еще никому не удавалось. Он обиделся и говорит: «Наталья, вы думаете, я не знаю, когда у меня защита будет? Я ж говорю, 29-го или 30-го. В один из этих дней». Я сдалась © Natalia Dmitrieva
- С нами девушка работала — терапевтом. Однажды я попросила ее передать мне фонендоскоп, а она у меня спросила: «Что это такое?» © Адри Мун
- Я знала молодого мужчину, который был уверен, что фильм «Марсианин» основан на реальных событиях. Когда он об этом рассказал, оказалось, он такой не единственный. © Анастасия Жуковская
- Недавно своей знакомой (30 лет, два высших образования) я объясняла, что ель и елка — это одно и тоже дерево. Она не поверила. © Анна Лем
- В супермаркете на полке лежит упаковка попкорна, и на ней изображена статуя Свободы. Работника магазина спросили, где находится статуя Свободы. Он не задумываясь ответил: «В Великобритании». «Может, в Америке?» — переспросили его. «Но Великобритания — это же американский штат!» © Ольга Сердюк
- На прошлой работе была у нас красивая девушка. Натуральная блондинка. Виделись мы с ней не каждый день. Обычно я красилась в светлый, и отросшие черные корни закрашивала своевременно. Но был момент, когда просто не получилось попасть к парикмахеру. Она меня увидела, долго с серьезным видом рассматривала и выдала: «Ты интересно покрасилась». Я спрашиваю: «В каком смысле?» Ответ: «Черные корни сделала». Я сказала ей, что это мои, просто отросли. Она не поверила (тогда еще не было моды на темные корни). © Алена Жук
- У меня начальник любил писать: «Это нужно сделать НЕМЕДЛЕННО [капслоком] в течение 3 дней!» © Юлия-Пилюлия
- В детстве я смотрела по телевизору цикл передач «Прогулки с динозаврами». Мамина подруга, дипломированный психолог, на полном серьезе восхищалась: «Надо же, ведь люди как-то же снимали все это, не боялись!» © Халилова Юля
- Знакомый уверял, что сосиски в натуральной оболочке нельзя есть. Говорит: «Потому что я однажды оставил половинку на ночь в воде, и ты бы видела, как ужасно она выглядела с утра, вся расслоилась». Наверное, думает, что в желудке все красивенько. © Olga Novikova
- Как-то один из моих пациентов на полном серьезе отказался делать дома назначенное ему полоскание (0,5 ч. л. пищевой соды на 1 ст. воды). «У меня дома нет чайных ложек, одни столовые!» — заявил он. © Ольга Нестеренко
- Покупаю цветок за € 10 с уценкой в 75 %. Тетенька на кассе выдает цену — около € 5,75. Я говорю: «Что-то пошло не так, тут 75 % скидка, цена должна быть € 2,5». Она мучилась, мучилась, никак не могла меня понять. В результате позвала менеджера. © Olga Pershina
- Реально, прямо сегодня подходит парень лет 17–18, спрашивает: «What time is it?» (По виду — европеец.) Показываю часы (со стрелками), он: «I don’t know this!» Показываю время на айфоне, кивает: «Thank’s». Пипец!! © Михаил Баннов
- Работала в кафе. Мужчина заказал американо в двойном экспрессе. Куда экспресс курс держит, мы спросить постеснялись. © Ксюша Симоненко
- Коллега мне как-то заявила: «Ну все врачи дают клятву Гиппократов». © Галина Семенова
- Сотрудница наняла молодую девушку помогать по дому. Через какое-то время она сообщила, мол, увидела объявление, что немецкое консульство ищет переводчиков и она хочет подать заявку. Когда моя коллега с недоверием ее спросила, соответствует ли она всем требованиям, предъявляемым для этой работы, та ответила: «Да, только немецкий надо выучить». © Ирочка Ирина
- Мне однажды сказали, что я смуглая по телосложению... © Natalya Goldshtein
Если вы еще не делились услышанными от кого-то глупостями, самое время сделать это!