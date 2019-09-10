Читатели AdMe.ru рассказали, какие услышанные фразы ввели их в легкий ступор

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Наши читатели всегда оставляют комментарии под понравившимися статьями. И каждый раз мы внимательно их читаем, а если они еще и занятные и получают большой отклик среди других пользователей интернета, то мы делаем из них новый пост. Так произошло и в этот раз, когда мы увидели, что один из наших материалов прокомментировали почти 400 человек, поделившись случаями из своей жизни.