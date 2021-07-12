Читатели AdMe.ru рассказали, как уже на собеседовании можно понять, что будущий шеф выжмет из вас все соки
Проходить собеседование — это почти всегда стресс. Но важно помнить, что оценивать условия трудоустройства должны не только возможные работодатели, но и кандидаты на вакансию. Ведь именно им придется проводить большую часть дня в офисе, регулярно общаться с коллегами и, главное, выполнять требования начальства.
Наши читатели вспомнили случаи, когда собеседование заканчивалось не в пользу работодателя. Мы в AdMe.ru надеемся, что эти истории помогут вам в будущем не потратить время зря при устройстве на работу.
- Очень показательно, если просят составить заранее план работы на месяц по дням, когда еще и не начал работать. Дескать, объясни, за что мы тебе будем платить. Сразу становится понятно, что денег в итоге не будет, сколько ни работай. © Петр Давыдов / Facebook
- Когда вы пришли на собеседование, а работодатель — нет. © Алексей Кеворков / Facebook
- Посадили напротив окна, а у меня повышенная чувствительность на свет, и я видела только черную фигуру того, кто меня нанимал. Сказала, что чувствую себя как на допросе, встала и ушла, даже не дожидаясь начала интервью. © Анна Робинсон / Facebook
- Когда тебя осматривают с ног до головы и говорят такую фразу: «Ну, я на вас посмотрел, вы на меня тоже». Самое короткое собеседование в моей жизни. © Nata Nata / Facebook
- Если HR-специалист, держа в руках ваше резюме, интересуется, кто вы по гороскопу. © Nataliya Kuzmina / Facebook
- Когда на собеседовании начальник задает вопрос: «Какая у вас будет реакция, если на вас наорут и, возможно, потянут за волосы?» © Irina Gurzhieva Priev / Facebook
- Когда пришла на вакансию уборщицы, а тебе говорят: заполни анкету с тупыми вопросами. «Владеете языками? Офисные программы? Какой у вас досуг?» Такие вопросы пусть президенту компании задают. © Вера Диковицкая / Facebook
- На вопрос о размере зарплаты в объявлении ответили, что это только после испытательного срока. Проработав несколько недель, я узнала, что такую сумму вообще никто из сотрудников ни разу не получал. Нужно было уходить сразу после собеседования. © Катерина Гордийко / Facebook
- Когда мне сказали, что мои знания их не интересуют, моей внешности достаточно для того, чтобы получить это место. Встала, помахала ручкой и ушла. © Anastasiya Rafayilova / Facebook
- Когда спрашивают, не страшно ли мне жить одной. И советуют «хотя бы кошку завести». © Татьяна Ларина / Facebook
- 18 лет назад, когда я устраивалась на первую работу в банк, передо мной положили на стол зеленую помаду и предложили разрекламировать ее так, чтобы всем за столом захотелось ее купить. © Alla Fuks / Facebook
- Больше всего меня повеселил вопрос НR-специалиста, когда я пришла в одну крупную клининговую компанию на позицию менеджера: «Какая оценка была у вас по физике в школе?». Мне на тот момент было 40 лет. Что они хотели обо мне узнать? © Валерия Арно / Facebook
- Когда спрашивают, почему я выбрала именно эту компанию. Хотя сами меня нашли. © Мария Миргородская / Facebook
- «Почему мы должны взять к нам на работу именно вас?» После этого вопроса я обычно улыбаюсь и машу ручкой. А еще такие вопросы: «Какой уровень зарплаты вас устроил бы сейчас? А какой — через год работы в нашей компании?» А когда прочитаешь отзывы сотрудников в интернете, понимаешь, что повышений тут не бывает и зарплату не поднимали лет 5, а такой вопрос в анкете — не что иное, как издевательство. © Lina Volkova / Facebook
- Когда в начале или середине собеседования тебе приходится ждать, пока они поговорят с кем-то еще. А ты такой сидишь и ждешь, никому не нужный. © Людмила Ковальчук / Facebook
- Когда в компании работает практически вся семья. Не ваша. © Юлия Гофман / Facebook
- На рабочем столе стояла табличка с графиком посещения туалета. И нет, это не касса или иное место работы, где это важно. Это был офис дизайн-бюро. © Елена Мороз / Facebook
- Когда в анкете просят указать марку машины и данные всех родственников — сразу прощаюсь. А еще когда обещают суперзарплату через полгода-год, а их сотрудники еле концы с концами сводят. © Яна Баглай / Facebook
- Если собеседование длится более 10 минут. Грамотный сотрудник, занимающийся подбором персонала, считывает человека за несколько минут. Еще несколько минут уходят на раздумья, на какое направление работы можно взять кандидата, остальное время — на мониторинг имеющихся вакансий. Терпеть не могу, когда тратят свое и чужое время. © Юлия Рудская / Facebook
- «А квартира у вас своя?» © Nadiko Erentsenova / Facebook
- Может, кто-то будет смеяться, но это и вправду работает. Чтобы узнать, какая финансовая погода в фирме, в которую вы пришли устраиваться, зайдите в туалет. Если там хорошая бумага, хорошее мыло и салфетки, значит, у фирмы дела идут хорошо. Потому что если возникают проблемы, то экономить начинают в первую очередь на средствах гигиены. © Елена Черныш / Facebook
А у вас бывали случаи на собеседованиях, после которых сразу становилось ясно, что работать вы в этом месте не будете?
Фото на превью Елена Черныш / Facebook, Jan Antonin Kolar / Unsplash
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