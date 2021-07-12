Читатели AdMe.ru рассказали, как уже на собеседовании можно понять, что будущий шеф выжмет из вас все соки

Проходить собеседование — это почти всегда стресс. Но важно помнить, что оценивать условия трудоустройства должны не только возможные работодатели, но и кандидаты на вакансию. Ведь именно им придется проводить большую часть дня в офисе, регулярно общаться с коллегами и, главное, выполнять требования начальства.

Наши читатели вспомнили случаи, когда собеседование заканчивалось не в пользу работодателя. Мы в AdMe.ru надеемся, что эти истории помогут вам в будущем не потратить время зря при устройстве на работу.

Когда пришла на вакансию уборщицы, а тебе говорят: заполни анкету с тупыми вопросами. «Владеете языками? Офисные программы? Какой у вас досуг?» Такие вопросы пусть президенту компании задают. © Вера Диковицкая / Facebook

На вопрос о размере зарплаты в объявлении ответили, что это только после испытательного срока. Проработав несколько недель, я узнала, что такую сумму вообще никто из сотрудников ни разу не получал. Нужно было уходить сразу после собеседования. © Катерина Гордийко / Facebook

Когда мне сказали, что мои знания их не интересуют, моей внешности достаточно для того, чтобы получить это место. Встала, помахала ручкой и ушла. © Anastasiya Rafayilova / Facebook

Когда спрашивают, не страшно ли мне жить одной. И советуют «хотя бы кошку завести». © Татьяна Ларина / Facebook

18 лет назад, когда я устраивалась на первую работу в банк, передо мной положили на стол зеленую помаду и предложили разрекламировать ее так, чтобы всем за столом захотелось ее купить. © Alla Fuks / Facebook

Больше всего меня повеселил вопрос НR-специалиста, когда я пришла в одну крупную клининговую компанию на позицию менеджера: «Какая оценка была у вас по физике в школе?». Мне на тот момент было 40 лет. Что они хотели обо мне узнать? © Валерия Арно / Facebook

Когда спрашивают, почему я выбрала именно эту компанию. Хотя сами меня нашли. © Мария Миргородская / Facebook

«Почему мы должны взять к нам на работу именно вас?» После этого вопроса я обычно улыбаюсь и машу ручкой. А еще такие вопросы: «Какой уровень зарплаты вас устроил бы сейчас? А какой — через год работы в нашей компании?» А когда прочитаешь отзывы сотрудников в интернете, понимаешь, что повышений тут не бывает и зарплату не поднимали лет 5, а такой вопрос в анкете — не что иное, как издевательство. © Lina Volkova / Facebook

Когда в начале или середине собеседования тебе приходится ждать, пока они поговорят с кем-то еще. А ты такой сидишь и ждешь, никому не нужный. © Людмила Ковальчук / Facebook