Читатели AdMe.ru рассказали, как столкнулись с человеческими странностями, от которых их накрыло шоком

У каждого человека свои тараканы в голове. Кто-то развешивает в шкафу одежду, сортируя ее по цветам, кто-то годами не снимает защитную пленку с новой техники. А о некоторых заморочках и привычках наших родных и знакомых порой лучше не знать вовсе. Иначе может поплохеть.

Читатели AdMe.ru рассказали нам как раз о таких странных человеческих поступках, свидетелями которых они стали, после чего еще долго приходили в себя.

Делали дома ремонт. Наняли двух ребят на черновую работу (ребята не городские, из области). Сели они обедать, а когда тарелки опустели, то налили туда чай, прополоскали и выпили все это... © Татьяна Каюмова / Facebook

Троюродная бабка жаловалась на меня родителям, что я ничего у нее не ем, типа я балованная очень... А как я могла есть, когда видела, как она квасит капусту и плюет туда? Я думала, что она и во все свои блюда плюет, поэтому у нее могла есть только хлеб с чаем или молоком — это она уж точно не готовила. © Nataliya Kuzmina / Facebook

Мама как-то рассказала. Приходит в гости, а хозяйка режет мясо. А тут мимо таракан бежит. Хозяйка тюк его ножом — половина таракана на столе, половина к ножу прилипла. И хозяйка, нож не ополоснув, дальше мясо режет. Увидела вытаращенные глаза гостей и говорит: «А что? Тоже мясо. Китайцы вон червей едят». Гости убегали резво. © Марьяна Федотова / Facebook

Одно время я ходила стричься в салон к знакомой. Так у нее была клиентка, которая стриглась исключительно в определенные дни лунного календаря и [просила отрезать] абсолютно точную длину волос, которые потом измеряла линейкой. © Юлия Журавлева / Facebook

Муж-поляк рассказал, как его знакомый подрабатывал в селе, а в конце хозяйка всех за стол усадила накормить. У них любят есть картошку с кислым молоком. Вот хозяйка и спрашивает, мол, тебе картошку брызганную или нет. Друг по незнанию и ответил, мол, брызганную . Бабка набирает в рот кислое молоко и начинает ему брызгать в тарелке картошку! © Лариса Коломийцева / Facebook

или нет. Друг по незнанию и ответил, мол, . Бабка набирает в рот кислое молоко и начинает ему брызгать в тарелке картошку! © Лариса Коломийцева / Facebook Когда мне было лет 12, отправили меня в гости на каникулы к одной нашей родственнице. И вот несколько дней мы с ней ели сырые яйца с хлебом. До этого я такого никогда не ела. Но, как девочка скромная, воспитанная и наученная тому, что взрослым нельзя говорить «нет», ела вместе с ней. После 5 дней такой еды у меня было сильнейшее отравление и я несколько дней пролежала в обнимку с тазиком. Кстати, врача мне не вызывали. © Наталья Онисько / Facebook

В одном доме нужно было есть с тарелок так, чтобы приборами не касаться тарелок. Оказывается, тарелки были дорогие. На мой вопрос: «Так зачем вы их используете по назначению» — никто не ответил. Но я все же сказала: «Уж лучше оставьте эти тарелки в шкафу и любуйтесь, как в музее».

А, еще! Каждый гость должен был помыть после себя ту самую тарелку, причем особенным способом, чтобы ее не повредить. Я мыть отказалась и больше в тот дом ни ногой. © Anhzelika Anhzelika / Facebook

А, еще! Каждый гость должен был помыть после себя ту самую тарелку, причем особенным способом, чтобы ее не повредить. Я мыть отказалась и больше в тот дом ни ногой. © Anhzelika Anhzelika / Facebook В доме моей свекрови 10 лет подтекал унитаз. 10 лет под трубу сзади ставили лоточек и выливали собиравшуюся в нем воду. Из-за этого не могли надолго уехать из дома. Свекровь не хотела вызывать сантехника, потому что «он придет и сапогами все здесь натопчет». Как-то, пока она была на работе, я вызвала сантехника, он поменял что-то там и устранил течь. Таких нелепых историй в этом странном доме было много. 10 лет как развелась, а до сих пор радуюсь, что меня с этими людьми рядом нет. © Татьяна Елекоева / Facebook

У моей знакомой собака после всех вылизывала тарелки и ложки-вилки и эта посуда потом ставилась в шкаф. © Людмила Соснова / Facebook

Облизанные тарелки не кажутся таким уж трешем после того, как я попала к одним людям в гости на вареники с картофелем. Кухня. Большой круглый стол, за ним сидит бабуля. Она черпает ложкой картофель, сваренный кусочками, пережевывает его и заворачивает в тесто. Каждый!!! Я по стеночке сползла... © Татьяна Брославец / Facebook

Пришла в гости, а хозяйка доваривает щавельный суп, достает из холодильника яйца и, даже не помыв, кидает их в суп, чтобы отварить. Я представила куриную попу, откуда вылезли эти яйца, и мне поплохело. © Ирина Овчинникова / Facebook

Мои знакомые купили 2-этажный дом, обставили его, обустроили: ковры, ламбрекены, стенка, хрусталь и все такое. А сами живут в летней кухне, там и готовят и спят. На вопрос «Зачем?» отвечают: «Вот придут ко мне гости, а у меня всегда порядок и чистота». Больше в этот «музей» и не хочется. © Наталья Загвоздина / Facebook

Самая большая странность, с которой я сталкивалась в жизни, — это то, что люди строили дом «лучше, чем у соседа». Оснащали его «дорого-богато», а сами жили во времянке. Причем жили там и когда строились, и после того. По сути, всю жизнь этим всем не пользовались, гостей в дом водили, как в музей. © Люда Шульпина / Facebook

Моя экс-свекровь не давала нам — молодым — сидеть на кровати днем, потому что «одеяло портится». Телевизор можно было смотреть строго определенное количество времени в день. Когда приехали с маленьким сыном в гости и ему днем включили мультики, то вечером вся семья осталась без ТВ, потому что «вы же днем полчаса смотрели, мы экономим телевизор, вдруг сломается». © Светлана Сибирская / Facebook

Родственники мужа не снимали полиэтилен с купленной мебели чуть ли не до того момента, когда пришло время ее менять. А в другой раз была в гостях, так там нельзя было садиться на диван, потому что он из белой итальянской кожи. И нельзя было ставить чашки на стол, потому что он дорогой. © Olga Papysheva / Facebook

Пила в гостях кофе. В раковине стояла грязная посуда. Хозяйка меняла в мусорном ведре пакет, который порвался. И вот она набрала воду в мусорное ведро, ополоснула и вылила в раковину, на эту посуду. Увидев мои глаза, она сказала: «А что тут такого? Все равно посуду мыть надо». © Oksana Nike / Facebook

Пригласила на вечеринку несколько знакомых, все пришли с тортами. Когда вечер завершился, один из знакомых попросил свой торт обратно, так как мы его не съели. При этом он уточнил, что с ним он к другим потом пойдет. © Irina Lanchais / Facebook

Встречала как-то раз семейку, в которой принято сливать воду в туалете, только если сходил по-большому. Во всех остальных случаях оставляли так, в целях экономии воды. © Лилия Кондратюк / Facebook

Одна коллега брала в столовой два-три блюда, все вместе в тарелке перемешивала и ела. Ее ответ на наше удивление был такой: «Так в желудке все равно все смешается». Это был 1968 год. © Valentina Maurer / Facebook

И у нас такая женщина была на работе: брала творог, борщ, картофельное пюре с котлетой и все вываливала в одну тарелку. Размешивала и ела. И книжечку для удовольствия читала. Мы старались с ней за один стол не садиться. © Наталия Лепина / Facebook

Ходили как-то к знакомым в гости. Праздник, все приготовленное — жирное. Когда после застолья увидела, как хозяева мыли посуду, решила, что больше туда ни ногой. Они взяли пластиковый таз, налили в него теплой воды и без моющего средства полоскали там все тарелки. Вытаскивали жирными, липкими, вытирали таким же полотенцем и ставили в шкаф. © Марина Жовненко / Facebook

Мой папа рассказывал мне. Как-то увидел, как соседка лепила вареники и, чтобы тесто слепилось, плевала на свои пальцы или облизывала их. Папа был приглашен на эти самые вареники, но он отказался. © Tanya Bektaş / Facebook

С нами в комнате в институтской общаге жила девушка, которая трусы снимала после носки, сушила на батарее, потом снова их надевала. © Ирина Миллер / Facebook

У меня есть знакомая, которая всегда, в том числе после гостей, моет зубочистки водой, сушит и использует их дальше. С финансами проблем нет, кстати. © Anna Mayorova / Facebook

Кажется, облизывание посуды — это самая популярная тема. И такое есть у меня. Бабушка моя считает себя невероятно утонченной особой. Как же, она же дочь офицера, учительница! Но с манерами у нее не задалось. Однажды я хотела провалиться сквозь землю.

Дело было в день рождения моей мамы. Пришли ее друзья и несколько членов семьи. Одна гостья, не родственница, принесла домашний крем для торта. Он стоял в миске на столе, был половничек, чтобы полить свой кусок. И вот на глазах всего честного народа бабушка пододвигает к себе это блюдо, достает половничек, кладет его себе на тарелку, а сама окунает пальцы в крем, облизывает их, снова окунает и снова облизывает. Нет, деменцией она не страдала и не страдает, просто: «А чего такое? Подумаешь! Вы что, брезгуете?» Да, бабуль, брезгуем! © HellaB / AdMe