Читатели AdMe.ru рассказали, как пришли к кому-то в гости, а хозяева такое учудили, что тут же захотелось домой

В каждом доме свои порядки и устои. И если хозяин какие-то обыденные действия считает вполне нормальными, то посторонними людьми они могут восприниматься как странные или даже неприятные. Например, мытье мусорного ведра прямо при гостях или облизывание общей еды.

Об этих и других подобных поступках рассказали читатели AdMe.ru, и мы еще раз убедились в правдивости поговорки «В каждой избушке свои погремушки». А перед тем как идти к кому-то в гости, нужно основательно морально подготовиться.

Как-то приехали в гости к возрастным родственникам моего мужа. Пригласили на обед. Я чуть в обморок не упала: они все готовят в купленных по дешевке детских железных горшках. В какие-то древние времена кастрюли стоили дорого, а вот детских горшков было более чем достаточно. Мрак! © Моника Денисова / Facebook

Зашла к коллеге попить чайку, а на улице зима, мороз, снег. Чашки на столе, печенюшки, заварочный чайник. Такой симпатичный журнальный столик у дивана. Тут возвращается сын с санками и овчаркой. Сын отряхивает снег с ботинок в коридоре, а собачка залезает на стол и отряхивает снег с лап. Потом грациозно перешагивает через печенюшки, чашки и чайник, прыгает на спинку дивана и весело виляет хвостиком. Я люблю собак, но не внутрь. Чай пить не стала. Очень спешила. © Виктория Фролова / Facebook

А мне в гостях налили кофе растворимый. Я говорю, что он холодный. А хозяйка отвечает: «Странно, вроде долго пропускала». Спрашиваю: «Что пропускала?» Она: «Воду горячую из-под крана». © Вера Петрова / Facebook

Пришли в гости в назначенное время. И хозяйка решила именно в этот момент помыть мусорное ведро. Но не просто сполоснуть, а основательно, с большим количеством хлорки. При этом она издавала звуки, как будто передвигает трактор. Так все гости сидели за столом и наблюдали этот процесс. © Inna Nudel / Facebook

Мне было лет 5. Пошли с мамой в гости. Хозяйка спросила, хочу ли я шоколадку, на что я ответила: «Да». А она мне говорит: «Раз ты вот так сразу сказала „да“, то шоколадку не получишь». Ну а я что? Я заплакала. Больше мама меня к ним не водила. © Lusine Shirinyan / Facebook

У меня есть приятельница, у которой я очень редко бываю в гостях: либо она к нам приходит, либо встречаемся на нейтральной территории. А тут она меня пригласила, и неудобно было отказаться. Пришла, а у нее посуда вся непромытая, с жирным черным налетом. Она даже сама заметила: сначала выставила тарелки, а потом говорит: «Ой, что-то грязная какая-то». Заменила, а у нее она вся такая! А я брезгливая, сижу и есть не могу, а не есть — невежливо. В общем, вежливо поковыряла в тарелке. Теперь под любым предлогом от приглашений отказываюсь. © Olga Papysheva / Facebook

Есть у меня такая родственница, которая воспитанием своих детей вообще не занималась. Пригласила в гости, наварила пельменей, сметану поставила. Подходит ее 3-летний сын, руками берет пельмень, запускает в сметану, по ходу дела плюхается на диван и обтирает об него руку. И так несколько раз. А потом родственница предлагала мне на этом же диване посидеть и расслабиться. Нет, я лучше постою. © Marina Karpus / Facebook

Были в гостях у знакомых. Стол еще не накрыли. Хозяева при нас стали нарезать крабовый салат и попросили свою малолетнюю дочь снимать обертку с крабовых палочек. Так вот, девочка снимала и каждую палочку облизывала и передавала старшим. И никого из их семейства это не смущало. Потом еще удивились тому, что я не хочу попробовать салат, они же так старались. © Pur pur / AdMe

Пришла в гости, а там собака вылетела в коридор, прыгнула на меня. Я и завалилась, порвала колготки. А потом, когда все сели за стол, собака сидела под столом и по очереди на каждого рычала, а все сидели и боялись пошевельнуться. Один парень встал, чтобы уйти от греха подальше, а собака бросилась за ним, хватая за штаны. Так что пришлось всем сидеть и терпеть. А хозяева только уговаривали не бояться, потому что собака, мол, играет. По-моему, одного раза сходить в такие гости предостаточно. © Natalia Martin / Facebook

А как вам такое: перемешали салат ложкой, зачерпнули этой ложкой, отправили в рот. А потом эту ложку — назад в салат. © Marina Lozovsky / Facebook

Было один раз подобное. Пришли на день рождения, а там почти ничего не готово, на столе — посуда с жирными разводами и следами пальцев, все украшено собачьей шерстью. Я резко вспомнила, что мне куда-то срочно нужно ехать, и мы быстренько свалили оттуда. Больше никогда к ним в гости не ходили. © Ольга Сапотницкая / Facebook

Мы с подругой в юности пришли в гости к парню. Чин по чину, с тортиком. Еще не решили тогда, чей парень будет. Его мама очень обрадовалась, накрыла на стол и подала большое овальное блюдо селедки под шубой, сантиметров 40 на 60. Она положила нам с подругой по ложке этой шубы, и блюдо волшебным образом испарилось, а на столе остались одни сушки с маком к чаю. Мы съели селедку, переглянулись и сбежали от такого хлебосолья. Парень так ничей и остался. © Яна Линдаева / Facebook

Была в гостях у знакомых в селе, там с водой проблемы. Ноги мыли в веселеньком таком тазике, с вишенками по краям. А вечером в этом же тазике на стол гордо водрузили домашние вареники с картошкой. Люблю вареники, но есть не стала. © Ветер Елена / Facebook

У меня была знакомая, на вид очень даже нормальная и приличная. Так она с гордостью мне рассказывала про свою кошку, приученную ходить по своим большим и малым делам в кухонную раковину. Более того, к праздникам эта раковина использовалась как тазик для замеса салата оливье. И мешался он исключительно руками, так как это удобно и быстро. Жу-у-уть. Никогда бы не поверила, если бы кто-то рассказал. Но вот так. © Jelena Kraukle / Facebook

А у меня была знакомая, которая всегда делала вкусную выпечку. Ну умела она правильно тесто поставить. Я с удовольствием ела эту выпечку. Пока однажды не увидела, как знакомая, после того как вынет приготовленное из духовки, изо рта его сбрызгивает. Больше я у нее ничего самодельного не ела, только магазинное. © Yulia Kirilina / Facebook

Была у меня давно одна знакомая. Пригласила меня на день рождения. Я приехала с подарком и тортом, но чуть пораньше, чем звали. Она пригласила к столу, но попросила подождать, пока она из миски доест оливье, а потом поставит чайник и угостит меня моим же тортиком. Я сказала, что очень спешу, и уехала. © Татьяна Хейфец / Facebook

Несколько лет назад навещала коллегу. Ехала после работы целый час, добралась до нее только к 7 вечера, но успела купить большую коробку с пирожными. Думаю, хотя бы чаю выпьем, не с пустыми же руками идти. Короче, мои пирожные были заботливо убраны в холодильник. Час просидели — никто даже стакана воды не предложил, не то что чаю! © Галина Белоусова / Facebook

В домах у некоторых людей сталкивалась с тем, что дверь туалета не запирается в принципе. Ни шпингалета, ни крючка хотя бы, и ручка дверная без замка. По-моему, это извращение и издевательство над гостями. © Елена Фролова / Facebook

Недавно пригласила в гости родственница. Когда мы пришли, она только начала нарезать салат с курицей и ананасом. При этом откусывала то от ананаса, то от куска курицы, а потом этот же кусок нарезала дальше. © Гульнар Касым / Facebook