Читатели AdMe.ru рассказали, как однажды их подвела память, отчего все обернулось нештатной ситуацией

Каждый день мы совершаем множество действий, причем некоторые из них доведены у нас до автоматизма. Но когда голова забита разными мыслями о повседневной суете, наши память и внимательность дают сбой. В таких случаях мы совершенно незаметно для себя можем по пути на работу выбросить пакет с документами, а не пакет с мусором. А вечером и вовсе забыть забрать собственного ребенка из детсада.