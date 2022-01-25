Читатели AdMe.ru рассказали, как однажды их подвела память, отчего все обернулось нештатной ситуацией
Каждый день мы совершаем множество действий, причем некоторые из них доведены у нас до автоматизма. Но когда голова забита разными мыслями о повседневной суете, наши память и внимательность дают сбой. В таких случаях мы совершенно незаметно для себя можем по пути на работу выбросить пакет с документами, а не пакет с мусором. А вечером и вовсе забыть забрать собственного ребенка из детсада.
Об этих и других подобных случаях вспомнили читатели AdMe.ru. Когда читаешь их истории, в голове только и крутится: «Как же это знакомо!»
- Однажды испекла пирог с сухофруктами и благополучно забыла в печке на неделю. Все это время в кухне стоял запах смородины, и я никак не могла понять откуда. Думала, соседи распыляют освежитель воздуха. © Alona Golant / Facebook
- Как-то купила очень хорошую ароматную айву, хотела сварить варенье. Положила в коробку на балконе и забыла. Весной стала искать горшки для цветов, готовить балкон к новому сезону и нашла айву. Думала, все, пропала, но нет, она стала еще лучше. Решила все же сварить варенье. На вопрос позвонившей подруги: «Что делаешь?» — ответила: «Варю варенье. Да, в середине апреля». © Катя Федорова / Facebook
- Утром вышла на работу, захватив пакет с мусором, чтобы выбросить по дороге... Привезла мусор на работу. © Lydmila Uçak / Facebook
- А у нас в детском саду ребенка забыли родители. Воспитатель звонит им, а они оба в кафе, после работы приехали ужинать, как договаривались утром. Причем оба были уверены, что сына забрал второй родитель и малыш просто в кафе в игровой бегает. И сами не спросили друг у друга, где ребенок. © Eila Sipponen / Facebook
- Осенью положила в шкаф на балконе два огромных кабачка. А вспомнила о них весной. С ужасом подумала, как я буду выносить на помойку эту сгнившую кашу. Но оказалось, что они полностью высохли изнутри. Совершенно пустые, как из папье-маше. © Ольга Василевская / Facebook
- Как-то приехала на работу с пультом от телевизора в руке. Перед выходом из дома выключила телевизор, взяла сумку и пошла, проехала полгорода с ним в руке, никого не смутив. © Юлия Юлия / Facebook
- Затеяла я как-то стирку. Положила вещи в барабан, насыпала порошок, закрыла. Машинка должна была закончить стирать поздно вечером, и я попросила мужа развесить белье. Следующим утром решила проверить, может, что-то уже высохло. Смотрю, все сухое, но какое-то странное. И тут я поняла, что забыла включить машинку... Но муж порадовал — все старательно так развесил. © Avital Levi / Facebook
- Было много лет назад. Бывший муж рыбак. Наудил угрей. Засунули в морозилку. Было их штук 6–7. И собрались мы ехать в отпуск на неделю в лес. Все, что было в холодильнике (кроме морозильной камеры), вынули и забрали с собой. Загрузили машину, и на выходе я вырубила щиток электричества. А зачем? Холодильник ведь пустой. А про морозилку я совсем забыла. И вот через неделю открываем дверь в квартиру, а по ней везде ползают змеи. Я в шоке! Потом дошло, что угри разморозились и ожили. Ржали до коликов. © Марина Гандельман / Facebook
- Ехала на машине домой. По дороге заехала на рынок рядом с домом, куда часто хожу пешком. Сделала необходимые покупки и вернулась домой. То, что забыла машину на стоянке у рынка, вспомнила только через 2 часа, когда собралась ехать к парикмахеру и не обнаружила машину на стоянке у дома. Ждала меня моя ласточка брошенная у рынка. © Елена Царегородцева / Facebook
- Муж и сын отправили меня на шопинг и погулять. Поехала в другой город, зашла в торговый центр, поднялась уже до 3-го этажа и вдруг смотрю — сына нет рядом! Я в панике бегаю по всем этажам, кричу, ищу и только на 1-м этаже вспомнила, что он дома остался. © Kenje Askaraly / Facebook
- Воскресное утро, я одна-одинешенька в квартире, проснулась и пью кофе на кухне. Вдруг поворачиваюсь и цепенею: возле меня сидит какая-то собака. Было ощущение, что я в фильме ужасов. В чувство привел голос соседки. Оказалось, что, вернувшись накануне домой, я забыла запереть входную дверь на замок и просто ее прикрыла. Соседка утром выводила собаку, замешкалась с ключами, а пес тем временем сунул нос в щель возле моей двери, и дверь открылась. Ну собакен и зашел по-соседски в гости, напугав меня до полусмерти. © Оксана Рекало / Facebook
- Мальчик в моем классе забыл сдать в школе образец своего «стула». Так и носил спичечную коробку с этим образцом в рюкзаке, пока учительница не пожаловалась, что из его сумки очень плохо пахнет. Мальчик таскал эту коробку около месяца. Вонь была отвратительная. © Nora Khachaturova / Facebook
- Поехали как-то погулять в центр. Кошелек со всем добром — паспорт, карты, деньги (мама подарила евро 400) — для сохранности положила в боковой потайной карман детской коляски. И начисто об этом забыла. Когда спохватилась, решила, что кошелек украли. Написала заявление в полицию. Мама из-за подарка долго переживала, а мне пришлось восстанавливать паспорт, карты. Прошло года два, ребенок вырос, и решила я коляску продать. Перед этим перестирывала все матрасики, одеялки, полезла проверять все загашники. И тут — опа! — мой кошелек материализовался. Непередаваемое ощущение. © Olga Aksyonova / Facebook
- Пришли к маме в гости, а у нее воняет горелым пластиком. Смотрим, а на кухне на противне нечто белое с торчащими в разные стороны железяками. Мы в ступоре, мама говорит: «Грела духовку, забыла достать терки». © Ekaterina Çakıroğlu / Facebook
- Соседи уехали на майские праздники в другой город. Через пару часов после их отъезда к нам постучал их 5-летний сын Данила и попросил позвонить маме и сказать, что он все еще дома. Хорошо, что до аэропорта они доехать не успели, а то получился бы еще один Кевин Маккалистер. Ну, бывает. Шестеро пацанов, семья опаздывает, все бегают, орут, броуновское движение, убежали, а Даня в туалете сидел с телефоном, и его нечаянно забыли. © Julia Troians / Facebook
- Дело было в начале 70-х годов. Мама работала на фабрике и сильно уставала. Мы с сестренкой ходили в разные детсады, но в одном районе. Мама поняла, что меня нет дома, только когда укладывала спать сестру. Через полгорода поехала в сад, а там никого. Сторож сказал маме, что меня нянечка к себе забрала домой, и дал ее номер телефона. Договорилась в итоге, что мама поедет домой, а няня меня утром в сад привезет. © Lun Os / Facebook
- К папе моему как-то приходим, а там от самого лифта стоит обалденный запах шашлыка. Заходим в квартиру — ага, вот откуда шашлыком веет. Говорю: «Пап, ты шашлык, что ли, разогревал?» А папа вздыхает: «Да нет, я борщ варил. Но получился „шашлык“». Короче, папа поставил мясо для борща варить и благополучно уснул. Проснулся уже от «шашлычных» ароматов. Вода полностью выкипела, но надо сказать, что на дне кастрюли мясо прожарилось весьма неплохо. © Виктория Оленина / Facebook
- Жили мы тогда с мужем первый год вместе. Пришли к нам как-то в гости свекры и золовка. Ну, посидели, пришло время пить чай. Попросили поставить чайник сестру мужа — взрослую девушку. Она поставила, сидим дальше беседуем. И тут нас накрывает химическая вонь. Нет, не вода выкипела, просто электрический чайник был поставлен на стеклокерамическую плиту, врубленную на [режим] «9». Как я потом расплавившийся пластик отдирала — отдельная история. © Алла Калинина / Facebook
- Подруга уехала в командировку, оставив мужа с маленькой дочкой. Утром папа с трудом умыл и одел ребенка. Конец ноября, Дальний Восток. В общем, бегут они в садик, а Лидочка говорит: «Папа, папа...» На третий раз он ставит дочку на лавку: «Ну что такое, Лидочка?» «Папа, ты забыл мне валеночки надеть». История из жизни. © Veronika Levkovski / Facebook
- Однажды я пульт потеряла, пришлось купить другой. А через несколько месяцев нашла в морозильнике. Обрадовалась, что теперь у меня два пульта от телевизора. Ага, не тут-то было — я потом потеряла второй. © Светлана Козлова / Facebook
- Ко мне свекровь приезжала погостить. Решила сделать приятное, пока я спала, — нафаршировала перцы, уложила в мультиварку, еще зажарочку добавила, все такое. Начала заливать водой, а из мультиварки как полилось отовсюду! Оказывается, она чашу забыла поставить. © Татьяна Каплина / Facebook
- А я свой iPhone 6 не могу второй год найти. Спрятала от сына, а куда не помню. Предполагаю, что спрятала в кипу бумаг и сдала в макулатуру. © Ляйсан Нафиева / Facebook
- Как-то пришла на работу без юбки, зимой, мне тогда было 23–24 года. Работала преподавателем, и студенты подумали, что я пришла в легинсах. Осознала это уже после того, как провела пару. © Шолпан Мусина / Facebook
А с вами случались похожие истории? Расскажите нам их.
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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