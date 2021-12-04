Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, у которых градус порядочности в крови превышает все допустимые нормы
Если мы найдем на улице кошелек, телефон или какую-нибудь другую ценную вещь, то наверняка у каждого из нас пробежит мысль: «Оставить себе или найти того, кто потерял?» А вот люди, которые обладают повышенной степенью честности и порядочности, ни на секунду не сомневаются в том, как поступить с найденным предметом. Они стараются сделать все возможное, чтобы пропажа нашла своего хозяина.
Именно о таких людях рассказали наши читатели. И мы в AdMe.ru искренне хотим, чтобы у каждого из нас в копилке добрых дел были подобные благородные поступки.
- У меня как-то в такси затерялись € 10, которыми я собиралась оплатить поездку. Ну в итоге по приезде побежала домой за деньгами. А на следующий день звонит водитель, мол, нашел мою десятку, сейчас привезет! Дай бог здоровья таким людям! © Julija Kučeruk / Facebook
- В далеком 1983 году я забыла на лавочке в парке в немецком городке Фюрстенберге кожаный пиджак. Вернувшись через 2 дня, увидела, что пиджак лежит на месте. © Ильсия Авраменко / Facebook
- Как-то в тележке супермаркета на парковке оставила кошелек. Вернулась минут через 30 — уже нет ничего. Расстроилась, конечно: там права, карточки все, еще какие-то документы, хоть денег и было всего пару долларов. А через 2 дня наш почтальон приносит мой кошелек со всем содержимым. Оказалось, кто-то его нашел и принес на почту, а там по адресу в правах узнали, куда доставить. Было очень приятно, что все отнеслись с такой ответственностью. © Gena Moldovan / Facebook
- Недавно выхожу с коляской из подъезда и замечаю, что потеряла варежки. Возвращаюсь, чтобы отыскать их, и тут мужчина выходит и отдает их мне со словами: «Ваши?» Он пошел дальше, я за ним отправилась. И вдруг вижу, как у него из кармана падают деньги. А он так быстро шел, что мне с коляской пришлось бежать и кричать: «Мужчина, мужчина!» Он, такой удивленный, оборачивается, а я ему протягиваю его деньги. Вот такая перекрестная доброта. © Vera Nika / Facebook
- Приехала в «Ашан» под самое закрытие. Затарилась, выхожу, плюхаюсь в машину. Гляжу, на остановке сиротливо стоят парень с девушкой, а в глазах их теплится тщетная надежда на маршрутку... Думаю, не убудет от меня — подвезла их до метро.
На следующий день своим ходом на работу решила добираться. Выхожу, вижу — автобус подъезжает к остановке. Придаю себе максимальное ускорение, но его оказывается недостаточно, и автобус грациозно уплывает вдаль без меня... Тут неожиданно тормозит авто, мужичок из него: «На автобус опоздали? Прыгайте скорее, догоним!» Вот такая практически мгновенная карма. © Anastasia Grebenschikova / Facebook
- Поехали с мужем в Париж. Во время прогулки заметили айфон в чехле с Микки-Маусом. Понятно, что детский. Забрали с собой. На него начали звонить, и мы договорились о месте, чтобы его вернуть. Встречаемся под Эйфелевой башней, а там американские школьники на экскурсии. Сколько у девочки было счастья и радости! Деньги мы взять отказались, поэтому нам устроили бурные аплодисменты с криками радости. Детей 40, наверное, кричало, пришлось оттуда быстро бежать. © Олеся Зайцева / Facebook
- Совершив в магазине покупку на € 12, дала кассиру 20. Он дает мне сдачу в 2 раза больше. Когда я у нее спросила, почему так много, она ответила: «Вы дали мне 50». Нам пришлось даже смотреть запись с камеры. В итоге меня поблагодарили и я ушла довольная собой! © Галина Цауне / Facebook
- Был момент, который я всегда вспоминаю. За несколько дней до Нового года забежала пообедать в пельменную и нашла пластиковую карту (они тогда не сильно были распространены). Побежала в банк и слезно просила сотрудницу вернуть хозяину. Девушка заверила, что обязательно вернут.
Прошло время, я уже как-то забыла про этот случай, как вдруг мне на работе говорят, что какой-то мужчина меня ищет. Подходит он и говорит: «Это вы карту находили перед Новым годом?» Отвечаю: «Я, но я ее в банк вернула». Он: «Знаю, это была моя карта. Ребята, заходите». Заходят два парня: один несет букет цветов, другой пакет, в котором фрукты, конфеты, напитки. Прямо полный пакет.
Оказывается, мужчина работал вахтовым способом и на карте была его зарплата за полгода. Как уж он меня нашел, не знаю (да и не интересовалась особо), но получить такую благодарность было очень приятно. © Алексена Семенюк / Facebook
- Однажды потеряли техпаспорт на машину. Его нашел мужчина, не поленился найти по базе мой домашний телефон, позвонил из другого города. Когда узнал, что мой сын увлекается монетами, при встрече еще и памятную монету подарил. Побольше бы таких людей. © Елена Ивановна Овчаренко / Facebook
- Было два раза: пара передо мной получала деньги в банкомате — карту взяли и пошли. А я задумалась и тут вижу — чужие деньги. Взяла, побежала за ними, они были благодарны. А еще случай был: карта у парня из кармана выпала — тоже вернула. Приятно делать людям приятное. © Nika Rozhen / Facebook
- Однажды мама в огороде потеряла обручальное кольцо: соскользнуло с пальца и все, пропало. Переживала сильно... Прошло 17 (семнадцать) лет! Женщина, что через 2 дома жила, принесла маме кольцо: нашла у себя в огороде! Объяснений нет. Ну, может быть, снег таял, как-то перемещалось и так далее. Да, кольцо именное. © Ирина Головырина / Facebook
- В Таиланде оставила свой фотоаппарат на какой-то лавочке, спешила переодеться в сухую одежду. Поняла, что его потеряла, только через пару часов, когда уехали далеко. Не жалко сам фотоаппарат, но там кадры, где мы в горах, огромные бабочки, водопад, прыжки со скалы... Жаль было очень.
Наш гид позвонил кому-то, но ничего обнадеживающего нам не сказал. В конце нашей долгой экскурсии заезжаем куда-то, гид показывает на ребят в форме. Иду к ним. Улыбаются — так рады, будто родную тетю встречают. И отдают мне фотоаппарат.
Отдаю им все наличные, которые с собой были. Отказываются, я настаиваю, отказываются... Оставляю с улыбкой и поклоном и бегу в автобус. Ребята, спасибо! Помню их улыбки. © Галина Лукашёва / Facebook
- Выходили из супермаркета с покупками. Муж положил бумажник на крышу машины, и мы поехали. Парень, который был на парковке, догнал нас на 3-м светофоре и помахал нашим бумажником в окно. Сказать, что мы офигели, ничего не сказать. Так и передал нам его через окно и поехал дальше. Мегаприятное событие. © Александра Громова / Facebook
- У меня смешная история. Моя сослуживица купила себе набор трусов. Пришла домой, постирала их и повесила сушиться на балкон. Вдруг звонок в дверь — на пороге стоит мужчина с Ленкиными трусами в руках. Оказывается, он проходил мимо и ее трусы чуть ли не на голову ему упали. Посмотрел он вверх, увидел рядок похожих и догадался, куда идти. Мы неделю ржали. © Елена Похвалина / Facebook
- Как-то ехала с пересадкой через Новосибирск. В аэропорту в Новосибирске ко мне подошел незнакомый парень и попросил 50 рублей (по тем, старым деньгам). Говорит, не хватает доехать, мол, я вам верну. Я дала и забыла про это, а потом уже в самолете подумала, когда домой летела: «Как же он мне вернет? Он же адреса моего не знает! Хотя фамилию и имя ему назвала». И он по фамилии и имени нашел меня через полгода. И деньги вернул, еще посылку мне с продуктами прислал. © Лидия Высоцкая / Facebook
- Работала в обменнике рядом с вокзалом. Пришел мужчина, сдал $ 50 из 100 и ушел. Через полтора часа приходит снова и предлагает посчитать кассу. Я подумала, что он с претензиями... Считаю и понимаю, что у меня недостача. А мужик говорит, что не смог уехать домой, обнаружив, что я ему дала лишние деньги. Вышел из поезда и вернулся.
Оказалось, я дала ему деньги за $ 100. Он попросил только, чтобы я вернула деньги за билет (там всего около $ 6 было). Сколько лет прошло, а ему до сих пор благодарна. © Galina Petrova / Facebook
- Вчера идем с мамой, смотрим — кучка денег в снегу и бабулька впереди идет, такая, мягко говоря, неухоженная. Догоняем ее с деньгами, спрашиваем. Оказалось, это пенсия выпала, когда она варежку доставала. Причем только получила. Аж мурашки побежали, когда сказала. Посмотрели, чтобы бабуля карман застегнула, и пошли дальше. © Ирина Казанджи / Facebook
- Как-то подъехала на парковку в «Ленту». Встала на только что освободившееся место. Смотрю — в оставленной тележке лежит матерчатая сумка типа авоськи. Заглянула, а там кошелек. В нем карты, квитанции всякие, деньги и водительское удостоверение. На одной из квитанций был телефон указан (квитанция на доставку мебели). Позвонила. Оказалось, сумку забыла дама, на место которой я припарковалась. И уехала она еще недалеко. Она вернулась, очень благодарила. © Вероника Медведева / Facebook
- Потеряла я очки Tiffany, очень дорогие. Им уже немало лет, но это был подарок. Я уже простилась с ними, ходила расстроенная. Спустя пару дней увидела объявление на подъезде. Оказалось, их нашла моя соседка. Спросила меня, как они выглядят, и отдала. Дело в том, что они у меня в темном подъезде выпали, когда ключи доставала: зацепились за мешочек для хранения. Попыталась отблагодарить соседку деньгами — отказалась брать наотрез. © Ольга Додицэ / Facebook
- Нашла как-то телефон и вернула владельцу. Получила шоколадку в благодарность. А полгода спустя сама потеряла в парке паспорт. Когда поняла это, побежала искать. Обегала все места, где могла выронить. Возвращаюсь домой, а перед дверью стоит дедушка. Нашел мой паспорт и пришел вернуть по месту прописки. Карма — штука интересная. © Екатерина Радомская / Facebook
- Меня продавец на барахолке увидел через несколько недель после того, как я купила у него часы-картину. Так вот, он догнал и вручил мне забытые циферки с тех часов, которые я у него ранее купила. А я даже не заметила, что цифр нет, так как эту картину покупала в новую квартиру и еще не распаковала их. © Laurentina Gold / Facebook
- Я из Беларуси. Отдыхала в Италии. Когда в аутлете примеряла платье, за него зацепилась моя золотая цепочка с крестиком. А я заметила это только через несколько дней, в день отъезда. Попросила хозяйку отеля позвонить в справочную аутлета и спросить, не находили ли они в одном из 200 своих магазинов мою цепочку.
Не поверите, цепочка в итоге нашлась и мне привезли ее туристы из следующего заезда! Аутлет «Пальма Нова» рядом с Венецией. А ведь между Венецией и Минском, наверное, около 2 000 км. Я верю: хорошие люди есть везде. И я знаю: хороших людей много! © Ирина Зорина / Facebook
А вы сталкивались с примерами человеческой порядочности? Расскажите об этих случаях.
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