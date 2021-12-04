Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, у которых градус порядочности в крови превышает все допустимые нормы

Если мы найдем на улице кошелек, телефон или какую-нибудь другую ценную вещь, то наверняка у каждого из нас пробежит мысль: «Оставить себе или найти того, кто потерял?» А вот люди, которые обладают повышенной степенью честности и порядочности, ни на секунду не сомневаются в том, как поступить с найденным предметом. Они стараются сделать все возможное, чтобы пропажа нашла своего хозяина.