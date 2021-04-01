Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, наглость которых пробивает все преграды
Наглость — это манера поведения, продемонстрировать которую, пожалуй, может каждый человек. Вот только некоторые включают ее на полную. Такие люди без зазрения совести предъявляют необоснованные требования, излишне настойчивы. И им совершенно наплевать на интересы окружающих, главное — добиться своей цели. Доказательства этому — очередные истории наших читателей. Чего только стоят случаи с соседским Wi-Fi или яйцами в магазине.
Мы в AdMe.ru надеемся, что те люди, которые ведут себя так, как герои этих историй, взглянут на себя со стороны и сделают соответствующие выводы.
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У меня есть золовка, после каждого посещения которой пропадают вещи. В последний раз исчезла золотая цепочка. «Тебе, что, жалко? Я поносить взяла, через неделю верну». А через 4 месяца выясняется, что она сдала ее в ломбард, чтобы купить коляску за 30 тыс. ребенку знакомой. А то она, видите ли, о такой мечтала, а мужа нет.
Говорю: «Давай квитанцию, буду выкупать». Оказалось, что она сдала ее в ломбард на следующий день после того, как украла. И ни разу не внесла платеж. Теперь я — «жадная и меркантильная». © Арина Александрова / Facebook
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Один товарищ напросился в гости на недельку, отдохнуть. Пока отдыхал, нашел покупателей на мой (!) дом. Это я случайно от соседки узнала. А где должна жить я, так и не объяснил. Через несколько лет снова стал названивать и в гости проситься... © Ольга Крамская / Facebook
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Выезжал как-то мужик задом и в мою машину врезался. Его вина была очевидна: угол его бампера оказался в моей колесной арке. Я прикинула сумму. $ 200 — и у меня претензий нет. Не согласился. И еще стал говорить инспектору, что это он стоял, а я в него въехала... В итоге мне страховая заплатила $ 500, а хитрому мужичку достались куча штрафов и лишение прав. А не надо было для протокола врать и подписывать это. © Iryna Aliashkevich / Facebook
- Лежала в больничной палате после операции. Нужна была кровать с подъемником. Муж, обегав все инстанции, наконец поставил эту кровать в палату. На третий день заходит тетка. И сразу ко мне: «Я вижу, вы худенькая. Не хотите ли поменяться местами? Я в коридоре лежу на узком диване. Вы там поместитесь. Там и цветочки есть. Вам хорошо там будет». Все, кто находился в палате, просто онемели от такой наглости. © Светлана Попова / Facebook
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У меня был случай. Купила квартиру, сделала ремонт, соседей еще не знаю. Звонок. Открываю, стоит женщина 55–60 лет и говорит: «Слушай, дай мне пылесос, а то я горшок с цветком разбила, а убрать нечем». Я немного опешила, говорю, мол, нет у меня пылесоса (реально на тот момент не было даже мебели). Она с таким недовольством отвечает: «Ага, ремонт есть, а пылесоса нет?» Я молча захлопнула дверь. Сама еще некоторое время пребывала в недоумении.
Потом я узнала, что эта женщина даже не проживала в этом доме. Она ходила в наш дом убираться в какой-то из квартир. И там не то пылесос сгорел, не то еще что, и она решила пробежаться по подъезду: а вдруг кто-нибудь одолжит. © Nataliia Smyrnova / Facebook
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У меня была дочка семи месяцев на руках, я одна, муж в командировке. На мне огород, гусь, виноградник... Свекровь жила недалеко, но не помогала никак. А у меня куча огурцов. Я себе засолила, звоню ей, говорю: «Если хочешь, я их соберу, иди возьми». Она мне: «Давай я тебе банки принесу, ты засолишь. Все равно дома сидишь». © Олесеа Илко / Facebook
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Сижу в метро. На станции залетает бабуля и прямиком ко мне. С ходу требует уступить место. Я отказываю. И это притом, что рядом со мной 2 свободных места!
У нее уже в мозг, видимо, встроено: надо искать жертву помоложе и что-то требовать. И в этот раз она сразу требовала, не оценив обстановку. © Милана Миланa / Facebook
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Мне однажды звонит знакомая и спрашивает, чего это мы в интернете продаем квартиру, которую только пару лет назад купили. Я в шоке, захожу по ссылке: реально наша квартира, фото не очень хорошего качества, и шкафы открыты почему-то.
Оказалось, что к мужу заходил на пару минут знакомый со своей дамой. Пока муж им кофе организовывал, дама втихаря пробежала по квартире и сфотографировала все углы на телефон, а кухню через спину моего мужа, пока он не видел. Еле заставили убрать объявление. Аргумент был у нее железный: у нас классная квартира, а она только начинает работать риелтором, и ей надо базу нарабатывать. И нас она потом уговорила бы продать квартиру, когда покупателя нашла бы. © Наталья Осипенко / Facebook
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На 8-м месяце беременности ехала в поезде на нижней полке. Рядом дедушка 70 лет. Ночью садится женщина необъятная. У нее верхняя полка. Просила поменяться, но, само собой, никто этого не сделал. Уговорила, чтобы пустили хотя бы сесть на нижней полке. Опять же почти половину этой полки она и заняла. Пару часов я потерпела, потом попросила ее пересесть, так как ноги затекли. Села она к дедушке и мешала уже ему. И потом еще сказала, что нет смысла доплачивать за нижнее место, если все и всегда уступают. © Лидия Жукова / Facebook
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Я всегда без проблем пропускаю на кассе тех, у кого мало товаров, если у меня полная корзина. Как-то одна женщина подошла с яйцами и говорит: «Пропустите?» Кивнула, мол, проходите. А она мужу машет, типа «иди сюда», и он такой семенит с полной корзиной и становится прямо передо мной. У меня от такой наглости челюсть отвисла. Отодвинула их и говорю: «Я женщину с десятком яиц пропускала, а не наглую бабу». Девушка на кассе тоже, мягко сказать, удивилась и сказала, что обслуживать будет по очереди. Столько проклятий я выслушала в свою сторону... © Yelena Bonomanko / Facebook
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Одной соседке одолжили электрочайник на день, пока у нее кухню монтировали. Через 5 дней спрашиваем, мол, может, уже отдашь? А она нам такая: «У вас что, газовая плита не работает или газа нет?» Э-э-э-э... «Ну, — говорю, — тогда я тебе его дарю». Вернула через час с таким лицом, словно я у нее ЕЕ чайник отобрала. © Sasha Shubina / Facebook
- В молодости был у меня один знакомый, который копил деньги на видеомагнитофон. Мы всей компанией часто ходили по всяким кафе и дискотекам. Так вот, когда приносили счет, он говорил: «У меня нет денег, вы же знаете, что я на видик откладываю». При этом он с завидным упорством продолжал везде ходить с нами, заказывать наравне со всеми, а по счету не платить.
Мы вначале смеялись и платили за него, а потом кто-то из компании ему высказал, что если человек откладывает деньги, то это, в общем-то, его личное дело, ведь каждый на что-то откладывает. В общем, нет денег — сиди дома. Как же он обиделся! Назвал нас крохоборами, недели две ни с кем не общался, а потом все началось заново. © Зося Зося / Facebook
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Лежала я в роддоме на сохранении, в палате еще 3 беременные девушки. Муж принес курочку и еще что-то. Пошла с ним возле больницы на скамеечке посидеть. Прихожу через час, а от моей курочки остались только косточки. Оказывается, одна из беременных девушек «обожает куры гриль». Занавес. © Tursunova Nazgul / Facebook
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На днях муж стоит на перекрестке (в авто), тут открывается пассажирская дверь и какой-то мужик собирается сесть на переднее сиденье. На вопрос удивленного мужа тот отвечает, что ему тут недалеко, пару минут всего, и вообще он за пиццей едет. Был изгнан, чтобы отправлялся за пиццей на автобусе. © Алена Якубова / Facebook
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Соседка у жены всегда все просила: то масло, то сахар. Потом просила с ребенком посидеть, мол, в больницу надо. А сами поехали отдыхать на природу, как выяснилось. Но не мы с ребенком сидели. А вот с детским велосипедом мы попали. Попросила. Я жене сразу сказал, что сломают. Она дала из жалости. Привезли сломанный. Больше не общаемся, естественно. © Dmitrii Korolkov / Facebook
- Друг моего мужа с женой покупал квартиру. Нашли, договорились, внесли залог. Хозяйка попросила 2 недели на выезд. Они заказали новые двери и джакузи, заказ оплатили. Тут звонит хозяйка квартиры и говорит: «Мой психолог сказал, что мне нельзя сейчас продавать жилье, а то у меня депрессия начнется. Все. Я передумала». Жена друга говорит: «А вы в курсе, что залог в двойном размере возвращать придется?» Та в слезы.
Потом перезвонила и говорит: «Я вот поговорила со своими родителями, и мы решили, что я вам квартиру продам, но сама в одной из комнат жить останусь!» Друг психует, а мы ржем: квартиру со второй женой покупать придется, круто! В итоге пришлось ей вернуть залог в двойном размере, а друзьям выслушивать, что они аферисты и людей обдирают. © Liudmyla Glushchevska / Facebook
- Едем с мужем в автобусе, в какой-то момент сидячих мест не осталось. Заходит бабулька с молодой девушкой (внучкой, видимо). Опытным взглядом она окинула салон, и наши лица, наверное, показались ей наиболее воспитанно-интеллигентными.
Подходит и говорит: «Уступите место, стоять тяжело». О слове «пожалуйста» речи не шло. Муж встает, я сижу. Бабулька снова: «Девушка, а пустите меня к окну» (снова без «пожалуйста»). Мне не хотелось ругаться, я встала, и она быстро нырнула к окну, а на соседнее сиденье плюхнула свою авоську и зовет внучку, мол, чего стоишь, садись, я тебе заняла.
Девушку при этом ничего не смутило, она подошла и села. Думаете, это конец истории? Ан нет. Мы с мужем прошли чуть дальше по салону и встали, где было свободнее. И нам повезло: на следующей остановке вышла пара, которая сидела на еще более удобных местах, где нет впереди кресел, поэтому пространства для ног больше и подставка есть для небольшой ручной клади. Мы сели, и тут подходит девушка (внучка той бабульки) и говорит: «А вы не могли бы поменяться, а то у нас сумка, а здесь места больше, чтобы поставить». Мы хором ответили: «Нет, не могли бы». Она еще что-то пыталась бормотать, но мы даже не слушали.
Я вполне сговорчивый человек, но хамство не оправдывается в моих глазах ни возрастом, ни сумками, ни другими обстоятельствами. © Anastomus / AdMe.ru
А вы сталкивались с людьми, для которых наглость и в самом деле второе счастье?