Читатели AdMe.ru рассказали истории о людях, наглость которых пробивает все преграды

У меня был случай. Купила квартиру, сделала ремонт, соседей еще не знаю. Звонок. Открываю, стоит женщина 55–60 лет и говорит: «Слушай, дай мне пылесос, а то я горшок с цветком разбила, а убрать нечем». Я немного опешила, говорю, мол, нет у меня пылесоса (реально на тот момент не было даже мебели). Она с таким недовольством отвечает: «Ага, ремонт есть, а пылесоса нет?» Я молча захлопнула дверь. Сама еще некоторое время пребывала в недоумении.

Потом я узнала, что эта женщина даже не проживала в этом доме. Она ходила в наш дом убираться в какой-то из квартир. И там не то пылесос сгорел, не то еще что, и она решила пробежаться по подъезду: а вдруг кто-нибудь одолжит. © Nataliia Smyrnova / Facebook