Читатели AdMe.ru рассказали 20 случаев из жизни, по которым хоть комедию снимай

Не зря говорят, что смех продлевает жизнь. Ученые не раз уже доказывали: хорошенько посмеявшись, человек снижает психологическую нагрузку и чувствует себя лучше. Кроме того, смеяться полезно и для тела: это стимулирует работу сердца, легких и мышц, а также увеличивает выработку мозгом эндорфинов.