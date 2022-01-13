Читатели AdMe.ru рассказали 20 случаев из жизни, по которым хоть комедию снимай
Не зря говорят, что смех продлевает жизнь. Ученые не раз уже доказывали: хорошенько посмеявшись, человек снижает психологическую нагрузку и чувствует себя лучше. Кроме того, смеяться полезно и для тела: это стимулирует работу сердца, легких и мышц, а также увеличивает выработку мозгом эндорфинов.
Становиться немного счастливее и здоровее нам помогают читатели AdMe.ru: они рассказывают курьезные истории, которые с ними происходили.
- На моих глазах история произошла. Незнакомый ребенок с ужасом заявил маме: «Смотри, Баба-яга!» — глядя на мою соседку. Мама, конечно, ребенка быстренько в сторонку увела, уверяя, что это просто бабушка. А я тогда едва сдержалась, чтобы в ладоши не захлопать, потому что характер у соседки тоже вполне баба-яговский. © Alternifolia / AdMe
- 5-летний племянник про новорожденную сестру сказал: «А мы же можем ее назад унести, правда?» © RuddyPanda / AdMe
- Новосибирск, 70-е годы, полный трамвай. Сдав последний экзамен в зимней сессии, студентка зашла в него, причем встала у самых дверей. Народу столько, что не вздохнуть. Тут девушка чувствует: в карман лезет чья-то рука. А там последняя трешка на дорогу. Голову не повернуть, кто грабитель — не понять. Завязалась борьба пальцев за купюру. На остановке, сопровождаемая сочным пенделем, девушка выпадает из трамвая, сжимая деньги. Разжимает ладонь, а там 5-рублевая купюра. Трешка была на месте. Перепутала в тесноте карманы. © Анна Новицкая / Facebook
- Из-за того что дети любят подбирать фразы за взрослыми, у меня произошел конфуз. Мой 3-летний сынишка как-то очень неаккуратно ел: из тарелки у него еда выпадала на стол. Ну я и сказала в шутку: «Свинья не съест, не повалявши». А через несколько дней у нас было застолье. И одна уважаемая дама, набирая салат, чуть уронила его на скатерть. И тут громко на весь стол прозвучала эта фраза. © Maria Semka / Facebook
- Были с сыном в санатории в Сергеевке, ему было тогда 9 лет. Идем с пляжа, рядом много людей. Я в купальнике, сверху парео. Подул ветер, и тут мой красавчик так громко выдает: «Мама, мама, с тебя песочек сыпется!» А мне было чуть за 30. © Анжелика Желнова / Facebook
- Как-то в начале 2000-х купила себе новую машину и поехала в сервис сигнализацию поставить. Припарковалась и пошла с мастером поговорить. Вдруг к сервису подъезжает крутой мерс, оттуда выходит такой красивый мужчина и говорит мне: «Девушка, а вы не могли бы машину переставить, чтобы я мог проехать?» Я говорю: «Конечно». Иду к машине, чувствую спиной, что он смотрит мне вслед. Я, конечно, спинку держу, каждый шаг контролирую, чтобы попа как надо, чтобы спинка ровненько. Сажусь в машину... Руля нет! И тут до меня доходит, что, пока контролировала походку, промахнулась и села на заднее сиденье. Он, наверное, подумал, что я ку-ку. © Елена Абрамова / Facebook
- Как-то ехали с подругой в метро. Вечер, вагон полупустой. Напротив, чуть правее, сидит парень в наушниках с телефоном, по сторонам не смотрит. На станции заходит еще один и гордо шагает мимо сидящего. И тут вагон трогается! Новенький теряет равновесие и приземляется точно на колени обескураженного сидящего. И еще так забавно пытается руками зацепиться за что-то, машет руками и ногами, как черепашка перевернутая. Мы, конечно, пытались не ржать в голос, но похрюкали от души. Парни вроде тоже улыбались. Уже столько лет прошло после этого эпизода, до сих пор смеюсь, когда его вспоминаю. © Влада Голубкова / Facebook
- В нашем ауле открылся фирменный магазин Adidas. И вот однажды захотелось мне купить там маечку. Захожу, не спеша брожу вдоль витрин, присматриваюсь. По ходу дела натыкаюсь на манекен (мне, во всяком случае, так показалось). Внимательно, чуть ли не утыкаясь в него носом, разглядываю его, параллельно размышляя: «Ну надо же, какие красивые манекены немцы делают!» И тут «манекен» пошевелился. Это, как оказалось, был не манекен, а охранник. © Елизавета Мочалкина / AdMe
- Мы приехали в Таиланд с мамой и дочкой, я вызвала такси. Маме сказала сразу сесть вперед, пока разбиралась с вещами и с ребенком. Смотрю — возле машины стоят уже трое таксистов и озадаченно смотрят на мою маму, которая благочинно сидит на месте водителя! Там же праворульные машины. Я ее потом спросила: «Мам, а ты руль перед собой не видела, что ли?» Говорит, нет. © Виктория Карунова / Facebook
- Ехала в маршрутке, попросила остановить в нужном для меня месте. Водитель почему-то чуть позже затормозил. Картина маслом: дверь открывается, и я, наступив на подол собственной дубленки, в прямом смысле выпадаю из машины и прямо в грязный сугроб на обочине. Все начинают смеяться, я нелепо вскарабкиваюсь, тоже смеясь. Встаю и посылаю всем воздушный поцелуй. Еще минут 10 сама над собой смеялась — ну бывает же такое стечение обстоятельств! © Юлия Унру / Facebook
- У меня младший ребенок приемный. От него в роддоме отказалась мать. Я не скрывала эту информацию, это его никак не травмировало. Мы даже шутили с ним на темы сиротства и детдомов — черный юмор. Как-то — ему лет 13 было — едем с ним в метро. Я сижу, книжку читаю, а он у меня огромный вырос — навис надо мной, скучно ему.
— Мам, а каким он был, мой отец-то?
— Да я-то откуда знаю? — говорю, недовольно оторвавшись от книги.
В метро час пик. Читаю дальше и вспоминаю, что в отказном письме, которое мне выдали в роддоме, были сведения об отце. И радостно и громко говорю сыну:
— Вспомнила: рост 190, глаза голубые!
На минуту в вагоне стало тише, народ смотрел на меня с изумлением. На следующей станции вышли — не выдержала я. © Ульяна Балашова / Facebook
- По дороге на отдых в другую страну, между пересадками, потеряли мой чемодан: не успели перегрузить. Приехали мы в гостиницу. Служащий, помогавший нам с небольшим чемоданом мужа, который, по счастью, в ручной клади был, восхищался, как я компактно упаковала вещи на двоих. Говорит: «Мне жену вам на обучение надо отправить». Пришлось расстроить и сказать, что мой чемодан заблудился и ростом он почти с меня — мы же приехали на неделю. © Ирочка Ирина / Facebook
- После первого рабочего дня в супермаркете, отработав кассиром, сажусь на остановке в автобус, протягиваю деньги водителю, на автомате спрашиваю: «Пакетик нужен?» И иду садиться на свободное место. © Лина-Люсия Мартин / Facebook
- Сыну годика 3 было, заболел. Сидели на приеме у педиатра больше часа. Тут уже очередь наша подошла. Я стою около двери, а сыночек устал уже ждать, начал капризничать, мол, надоело, пошли домой. В этот момент из кабинета выходит мамочка с ребенком и останавливается в дверях что-то спросить у врача. Я на нее отвлеклась, а мой сыночек видит, что мама его не слушает, ну и дернул меня за юбку, чтобы внимание привлечь. И стою я в коридоре, а юбка на полу. Человек 15 в очереди было. И такая тишина внезапно, у всех лица такие невозмутимые, будто там так принято. © Ludmila Gataulina / AdMe
- Один раз на ВДНХ машина припарковалась и перегородила проезд. Все стоят сигналят. Смотрим, а на водительском месте сидит блондинка и красит губы! Возмущению не было предела. Муж пошел с ней поговорить. Возвращается, смеется. Оказалось, что машина праворульная. Водитель вышел, а блондинка ждала его и красила губы. © Ирина Илларионова / Facebook
- Были в уголке Дурова на спектакле «Репка». Большинство родителей в зале таращатся в смартфоны. И вот номер с двумя большими серыми козлами. Они прыгают через препятствия, а мальчик с дальних рядов на весь зал восклицает: «Какие козлы, мама!» И именно со взрослой интонацией. Зал взорвался хохотом взрослых, дрессировщица тоже смеялась от души. © Katerina Nikishina / Facebook
- Мне было 18–19 лет. Из автобуса выходила в час пик, а мне на юбку наступили. Я вышла, а юбка — нет. Ну я ее выдернула, отряхнула и надела. © Ludmila Gataulina / AdMe
- Когда мне было года 4, шли мы с папой мимо больницы. Я говорю:
— Пап, я знаю ,что там написано. Хочешь прочитаю?
— Давай.
И я по слогам говорю:
— БО-ЛИН-СА!
А там было написано: «Перинатальный центр». © Элла Алексеева / AdMe
- Ребенку было года 4, любила русские сказки. Зашли в автобус, а там кто-то разбил банку с овощами в уксусе, довольно резкий запах. Она принюхалась и говорит: «Фу-фу-фу, русским духом пахнет!» Пассажиры посмотрели с упреком. Готова была сквозь землю провалиться! © Татьяна Лобанова / AdMe
- Когда-то студентами в складчину снимали квартиру. Соседка в какой-то момент сменила имя и фамилию — без причины, так, «по фэншуй». Но не говорила, на какие. Так и жили, не зная с кем. © ан-ка / AdMe
А с вами случались истории, достойные стать анекдотом?
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