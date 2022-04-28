Читатели AdMe.ru рассказали 14 слегка жутких историй, которым сложно найти логическое объяснение
Иногда в нашей жизни происходят такие события, которым сложно найти внятное и убедительное объяснение. Например, человек идет вдоль дома, потом по непонятной причине вдруг останавливается, и в ту же секунду перед ним с высоты падает какой-то предмет. А ведь могла случиться беда, если бы он не притормозил.
Кто-то называет это интуицией, другие списывают на помощь неведомых сил, третьи считают простым совпадением. Так или иначе, мы в AdMe.ru не можем объяснить истории, которые произошли с нашими читателями.
- Жила у меня кошка Плюха. Сын тогда был маленький и плохо спал. Легла я однажды возле него и заснула. Проснулась от толчка и вижу: что-то в ногах копошится. Шикнула: «Плюша, тише! Мишку разбудишь!» И тут сзади меня: «Мяу». А в ногах одеяло упало и затихло. Думаю, не нужно говорить, что заснула я потом не сразу. © Наташа Прокопенко
- Однажды осталась с маленькой племянницей одна в квартире ночью. Сидела после полуночи на кухне и увидела, как от входной двери в сторону комнаты, где спала племяшка, прошла тень очень высокого мужчины в плаще. Странно, но почему-то я не испугалась. В ту ночь я заснула, оставив на плите кастрюлю. Когда моя сестра вернулась утром, дом был заполнен едким дымом, а мы спали в дальней комнате. Если бы дверь в нее не была закрыта, уже не проснулись бы. Как вспоминаю тень (а она до сих пор перед глазами стоит), по коже пробегают мурашки. © Татьяна Фесенко
- Еще случай был. Поехали мы с соседкой за грибами в лес и заблудились. Вдруг откуда ни возьмись появился старичок с пронзительно синими глазами, хотя с возрастом цвет глаз обычно бледнеет. Лес там старый, деревья высокие, далеко все видно. Поэтому непонятно, откуда он появился перед нами. Мы спросили у него дорогу к станции, он показал и через минуту скрылся так же неожиданно. Когда мы чудом выбрались из чащи, оказалось, что он нам показал неправильное направление. © Татьяна Фесенко
- Сразу скажу: психическое здоровье у меня в норме, и вообще я ни в какие суеверия не верю! Но так было до недавнего времени. Однажды я спала и проснулась из-за того, что кто-то мягкими лапками ходит по кровати. Я это конкретно чувствовала! Сначала очень испугалась, а потом вспомнила, как бабушка говорила: «Хозяин! Спасибо тебе, давай спать». И тоже так сказала. Странно, но «походы» тут же закончились. Если бы кто-нибудь мне рассказал подобное, я бы не поверила! © Inga Pereira
- Шла мимо дома и случайно увидела, как мужчина в окне поправляет занавеску. Подумала: «Как бы я хотела жить в этом доме». Прошло лет 15. Я теперь живу в квартире точно над той, где поправляли занавеску. Если бы это было не со мной, ни за что не поверила бы. © Tartalia Villette
- Мы вдвоем с дочерью (3 года) осенью приехали в деревню. Дом не совсем достроен, деревня новая, вокруг никого нет. Ребенок среди ночи просыпается, показывает в угол комнаты и твердо говорит: «Там бибиденье (приведение). Там мальчик стоит». Объяснений этому у меня нет. © Елена Чернолецкая
- Мне лет 15 было. Сплю я в своей кровати, а так как жила в частном доме, для тепла на стене висел ковер. Я резко открываю глаза и вижу, что он колышется, как простынка на ветру. Я протягиваю руку, чтобы остановить колыхание ковра, а моя рука по локоть уходит в стену, и я шевелю ею. Где-то там. Страшно не было. Было ощущение тягучести и неправильности. Я решила, что это домовой так со мной шутит, отвернулась на другой бок и стала спать дальше. © Татьяна Хромова
- Легла как-то спать, среди ночи проснулась от какого-то шороха. Открываю глаза и вижу, как из одного угла комнаты в другой проносится черный клубок и скрывается где-то в районе штор. До сих пор не знаю, что это было. Встать и включить свет духу не хватило. Ощущение было какой-то нечистой силы, хотя я тот еще скептик. © MilaMi / AdMe
- Могу с гордостью заявить, что у меня железные нервы. Как-то раз, уже почти уснув, почувствовала, что ко мне пришел спать кошак: прошелся по одеялу, долго укладывался и замурчал. А потом до меня дошло, что кот с мужем в другом городе и я в квартире абсолютно одна. Ничего, продолжила спать. © Злобный_суслик / AdMe
- Я дважды в течение полутора месяцев просыпалась ночью из-за того, что мне кто-то в глаза фонариком светит. 1-й раз думала, что дочь шутит или кота ищет, и не стала открывать глаза и ругаться. А вот 2-й раз была уставшая и, проснувшись, злобно спросила, что происходит. И вижу в дверях мужской силуэт, который медленно в сторону отходит. Я подскочила, сразу свет включила — а в комнате никого, дочь спокойно спит. Спала я потом очень плохо. © Мамико / AdMe
- Моя дочь в 2 года уже хорошо разговаривала. И постоянно рассказывала, как она была большая. Показала в игрушечном магазине куклу в старинной одежде: мол, вот я так одевалась. Говорила, что работала — носила кастрюли, что звали ее Гадди. Даже сообщила, как ее не стало. Очень страшно было тогда все это слушать. Рассказывала где-то до 3 лет. © Ирина Галунова
- Мы с мужем жили в частном доме с его бабушкой. На зимний период ее к себе забрала тетка. Муж ушел на работу в ночную смену. Я была беременна на 7-м месяце. Ночь. Уже почти засыпаю. Слышу явные громкие шаги. Думаю, что в комнату вошел наш пес, которому зимними ночами разрешали спать в коридоре, возле двери. Но, включив свет, вижу, что дверь в комнату заперта. Иду в гостиную — в коридоре дверь тоже заперта. Когда вышла в коридор, увидела, что пес спит на коврике возле двери. Меня охватил ужас. Побежала обратно в комнату и, как в детстве, укрылась одеялом с головой. На следующий день узнала, что не стало соседки — подруги бабушки (94 года). © Анастасия Буковская / AdMe
- У меня вот что было. Вечером собираюсь дочь укладывать спать, ей тогда было около года. Вдруг она встает посреди комнаты, смотрит внимательно в угол и то смеется, то что-то лопочет, то молчит, будто слушает, а потом будто отвечает. Полное ощущение, что с кем-то общается. Только там нет никого! Я смотрела-смотрела, потом спрашиваю так осторожно: «Доченька, кто там?» А она говорит: «Дядя». © matone / AdMe
- Однажды была одна дома с дочей полутора лет. Муж задержался на работе. Зима, вечер. Надумала я помыть ванну содой. Каждые 1–2 минуты выходила проверить, чем занята дочка. Она спокойная. Сидит играет игрушками. Выхожу из ванной в очередной раз и вижу, что дом заполнен черным дымом, прямо клубится. Везде. В каждой комнате. Дочка не реагирует, улыбается мне. А вокруг дым и запах ужасный, будто пластик и резина вместе плавятся. Я бегаю по квартире, ищу источник возгорания, проверила всю технику, розетки. Ничего не найдя, уже в ужасе, еле дыша (дом был в таком состоянии, как будто сейчас взорвется), беру в охапку ребенка, заворачиваю в одеяло и бегом на улицу. Сама в тапках и легкой блузке. Этажом ниже нас ловит мой удивленный муж: «Ты куда это?!» Я говорю: «Дом горит!» Он бежит в квартиру и через секунду зовет меня обратно: «Все чисто, нет ни дыма, ни запаха». Я в шоке иду обратно. И действительно ничего нет. Хорошо, что муж вовремя пришел, а то как я объяснила бы это все пожарным, которых собиралась вызывать. Так и не поняли, что за глюки у меня были. © Irena Łagowska Israyelyan
С вами происходили подобные необъяснимые истории?
AdMe/Народное творчество/Читатели AdMe.ru рассказали 14 слегка жутких историй, которым сложно найти логическое объяснение
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