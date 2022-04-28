Читатели AdMe.ru рассказали 14 слегка жутких историй, которым сложно найти логическое объяснение

Иногда в нашей жизни происходят такие события, которым сложно найти внятное и убедительное объяснение. Например, человек идет вдоль дома, потом по непонятной причине вдруг останавливается, и в ту же секунду перед ним с высоты падает какой-то предмет. А ведь могла случиться беда, если бы он не притормозил.