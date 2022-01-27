15+ случаев, когда читателям AdMe.ru попадались незнакомцы, о которых хоть кино снимай

Как завещал нам великий Михаил Булгаков, «никогда не разговаривайте с неизвестными». Но в жизни бывают ситуации, когда они сами буквально врываются в нашу жизнь. Порой это просто курьезные случаи, но иногда незнакомцы становятся настоящими спасителями и возвращают веру в то, что добрых людей на Земле гораздо больше, чем злых.