15+ случаев, когда читателям AdMe.ru попадались незнакомцы, о которых хоть кино снимай
Как завещал нам великий Михаил Булгаков, «никогда не разговаривайте с неизвестными». Но в жизни бывают ситуации, когда они сами буквально врываются в нашу жизнь. Порой это просто курьезные случаи, но иногда незнакомцы становятся настоящими спасителями и возвращают веру в то, что добрых людей на Земле гораздо больше, чем злых.
Читатели AdMe.ru поделились своими историями о том, как поведение незнакомых людей стало для них настоящим сюрпризом.
- Я всегда с недоверием относилась к историям о незнакомцах, которые оплачивают чьи-то покупки в магазинах, но на этой неделе испытала это на себе. Пошла в магазин, взяла 2 пакета наполнителя для кошачьего туалета, отстояла очередь на кассе, кассир пробила товар, и вдруг я поняла, что не переложила кошелек из другой сумки. Покраснела как помидор, мямлю, мол, отложите, забыла деньги, схожу домой и вернусь. А стоявший за мной мужчина просто взял и приложил свою карту к терминалу. Сумма-то была копеечная, но все же. Я подождала, пока он свои покупки заберет, и еще минуту от души, хоть и очень сбивчиво, его благодарила. Правда, зачем-то я чередовала слова благодарности и предложение перевести ему деньги на карту с пояснениями, что наша кошка испражняется как слон, только и успевай наполнитель менять. Наверное, он решил, что я немного того. Но все равно было приятно. © Anastomus / AdMe
- Как-то шла вечером по улице и уронила кошелек со всеми картами и деньгами. В нем также лежала визитка банка, где я работала. На следующий день прихожу на работу, и мне звонит женщина, которая нашла мой кошелек. Мы встретились на другой день, и она мне все полностью вернула. Конечно, я ее отблагодарила. Весь банк был в курсе того, как ко мне вернулся мой кошелек с деньгами. © Bibigul Khamzina / Facebook
- Вспомнила случай из детства. Однажды поднимались мы с матушкой по какой-то бесконечно длинной лестнице типа Потемкинской. Понимаю, что добираться мне еще очень долго, а я устала и хочу посидеть часок-другой на ступеньке. И вдруг какой-то проходящий мимо молодой, веселый и длинноногий мужчина хватает меня за подмышки и скачет как сайгак, неся на вытянутых руках. Добегает до вершины, аккуратно ставит, говорит что-то хорошее и уходит по своим делам. Мамуля в легком шоке, а я в полном восторге. © Белая магия / AdMe
- В аптеке передо мной бабуля хотела купить лекарства, но они были дорогие. Она попросила что-то подешевле, но очередь загудела, что она всех задерживает. Я сказала, что оплачу. Очередь глаза вытаращила и замолчала. Я оплатила и смылась, не могла видеть, как бабушка плачет. Думаю, в тот вечер многие обсуждали: типа богатая, в норковой шубе, могла себе позволить. Но никто не знал, что это единственное, что осталось после развода у бедной секретарши с ребенком на руках и мамулей, такой же пенсионеркой. © Светлана Нарбутис / Facebook
- После 14 лет безаварийного вождения я умудрилась по своей вине врезаться в полицейскую машину. У меня шок. Выхожу, еле дыша, а водитель другой машины, молодой полицейский, говорит спокойным голосом: «Мы с вами, наверное, не попали сегодня туда, куда не нужно было нам попасть. Да не волнуйтесь вы так, бывает. Разберемся». Разъехались после всех необходимых формальностей, пожелав друг другу всего хорошего. До сих пор улыбаюсь, вспоминая это происшествие. Спасибо, что есть такие люди. © Ольга Серых / Facebook
- Я как-то в аэропорту Мюнхена зашла в магазинчик Porsche, спросила, есть ли в продаже модельки машинок для мелкого моего. Моделек не было, ну я и ушла. Минут через 10 вижу — бежит ко мне парень продавец и протягивает модельку со словами: «Мадам, это для вашего сына». На душе стало тепло и приятно. © Marina Chayka / Facebook
- Это был мой первый год жизни в Стокгольме. Села в автобус, проехала пару остановок. В том же автобусе ехала молодая женщина. Она вышла за мной, на той же остановке, и вдруг обратилась ко мне по-шведски. Я не поняла и попросила повторить на английском. А она мне: «Девушка, вы очень очень красивая!» Улыбнулась и ушла. До сих пор приятно. © Aziza Alieva / Facebook
- Работала в салоне фотопечати, и как-то к нам пришла женщина, которой надо было скинуть информацию с телефона на флешку. Там было много материалов по медицине. Через месяц та же история. И вдруг клиентка стала задавать мне кучу вопросов по поводу моей проблемной кожи. Я была обескуражена такой бестактностью, но она мне даже слова не дала вставить, только попросила листок бумаги с ручкой и стала писать кучу информации по поводу анализов и лекарств. Выяснилось, что у этой женщины сын имел такие же проблемы, а эффективное лечение получил только в столице, и ей захотелось мне помочь. Спустя месяц я узнала, что эта клиентка считается одним из лучших гастроэнтерологов нашего города и на днях она успешно повысила квалификацию. А я, изучив подробно ее записи, начала лечение и сразу увидела изменения к лучшему. Очень часто вспоминаю ту женщину добрым словом. © Мария Логинова / AdMe
- Сидела как-то на лавочке в сквере, пила кофе. Внезапно начался град, а моя лавочка была как раз под раскидистым низким деревом, так что там было безопасно и я осталась сидеть дальше. И тут в мое укрытие заглядывает старичок — совершенно киношный такой, с тросточкой, в брюках, рубашке, жилетке и шляпе. Попросил разрешения присесть рядом. И пока мы пережидали град, беседовал со мной. Рассказывал, что живет один, но не унывает. Каждое утро у него прогулка по определенному маршруту, а по вечерам на набережной танцы, он ходит туда и танцует с бабушками. С таким теплом того старичка вспоминаю уже много лет. © Алина / AdMe
- Лет 20 назад произошел со мной случай. Поехала на дачу, за город, нарвала 2 ведра вишни и вышла к трассе, чтобы поймать машину и уехать домой. Вдруг начался сильный дождь, а укрыться мне было негде. Останавливала все проходящие мимо машины, в основном старые авто, думая, что в них едут люди попроще, но никто не останавливался. И тут вижу — едет дорогая машина, я наклонила голову и даже чуть отвернулась. Однако она остановилась, и из нее вышел паренек, открыл багажник и поставил туда мои ведра. Он довез меня почти до дома и даже не взял денег. Этот случай запомнился мне на всю жизнь. © Алла Демчинова / Facebook
- Месяц назад пошли со знакомой на рынок. Она впервые оказалась в этом курортном городе, поэтому долго все рассматривала, покупала подарки всем знакомым и так увлеклась, что забыла вовремя поесть. А у нее диабет. В итоге длительная ходьба при отсутствии пищи привела к резкому снижению сахара, и знакомой стало плохо, она начала терять сознание. Так все прохожие, оказавшиеся поблизости, подбежали, посадили ее на скамью. Узнав причину плохого самочувствия, продавцы стали давать ей газировку, шоколадки, фрукты. Ей стало лучше, и мы пошли дальше. Все эти продавцы наотрез отказались взять деньги за свой товар. © Анна Николаева / Facebook
- Моей дочери было лет 12, она покупала что-то в супермаркете и сказала кассирше: «Улыбайтесь чаще». Прошло несколько месяцев, та кассирша узнала дочку на улице и поблагодарила за совет, ведь в тот же день на работе она познакомилась с парнем и теперь выходит замуж! © Владимир Писаренко / Facebook
- Как-то бабушка водила собаку на уколы в ветклинику. Вроде недалеко, но обе уже плохо ходят. Однажды их увидела проезжавшая мимо девушка, посадила обеих в машину и после этого каждый день возила на уколы и обратно. © Асхаэль / AdMe
- А мне запомнился незнакомец, который подарил цветок в мой день рождения. Так совпало. Я шла в кафе, в котором мы договорились встретиться с друзьями, чтобы отпраздновать. И вот прямо возле этого кафе подходит ко мне мужчина с розой и говорит, что просто хотел подарить цветок самой красивой девушке, которую увидит на улице, и ей оказалась я. Надо сказать, что в то время это очень подняло мою самооценку и стало настоящим подарком. © Лампа / AdMe
- Mайским вечером 1997 годa я переехала одна в квартирку-«скворечник» на крыше дома в хорошем тель-авивском квартале. В первую же ночь не смогла заснуть от треска и шороха, а когда включила свет, обнаружила полчища мадагаскарских тараканов размером с мышь на стенах, полу и потолке. Они ползали и перелетали с места на место. В почти бессознательном состоянии я обмоталась простыней и скатилась вниз по лестнице. Тут же отловила за локоть первого попавшегося мужчину с пакетами молока и попросила о помощи. И да, он поднялся со мной на крышу, помог вытащить раскладушку наружу и оставил номер телефона специалиста по уничтожению насекомых. Пожелал удачи и спокойствия и ушел. Что уж он подумал — неизвестно, но я помню его все 23 года. © Руконожка Ай-Ай / AdMe
- Ехала как-то на мотоцикле. Остановилась на светофоре. Ждать было долго, так как дорогу перекрыли. И тут начался дождь. Слева стоял внедорожник, и вдруг мужчина на пассажирском сиденье опустил стекло и раскрыл надо мной огромный зонт. © Милослава Грабельникова / Facebook
- Бежала на остановку к автобусу, упала и разбила колено. Водитель увидел это, но не стал ждать меня. Я, еле сдерживая слезы от боли и досады, прихрамывая, шла к остановке. Тут остановилась иномарка, и водитель сказал: «А давайте их обгоним. Садитесь». Мы обогнали автобус и даже посигналили ему. Спасибо. Добро есть. © Ольга Тимченко / Facebook
А у вас бывали в жизни встречи с незнакомцами, которые вам запомнились?
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