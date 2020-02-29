Читатели AdMe.ru поделились историями, от которых даже скептикам становится не по себе

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Даже скептики порой сталкиваются с чем-то паранормальным. И несмотря на то, что у большинства историй о потустороннем есть вполне себе земное объяснение, некоторые события действительно не поддаются никакой логике. Веками людей завораживал мир загадочного и мистического, и несмотря на то, что наука шагнула далеко вперед, многое ей до сих пор не удалось объяснить. Истории из нашей статьи, например, которые оставили в комментариях наши любимые читатели.

Подготовив статью, честно признаться, автор AdMe.ru всю ночь проспал с включенным ночником. Так что слабонервным просьба не читать. Ну, а если и вы знаете что-то эдакое, то смело рассказывайте нам. А чтобы вам не было слишком уж страшно, в бонус мы поместили кое-что захватывающее.

***

Как-то мы с мужем поехали на отдых на море, заселились в квартиру сразу. Все было нормально, но день на второй или третий началось... Слышим с мужем ночью: кто-то дверь открывает ключом. Встали, смотрим — никого! Потом шуршание на кухне, где продукты лежат, дверцы шкафа открываются и хлопают. Короче, утра еле дождались и срочно оттуда съехали. Спросили у хозяев квартиры, все ли с ней нормально, на что они ответили, что предыдущие жильцы тоже жаловались на что-то. © Наталия Щербакова / AdMe

***

Я больше скептик, но сталкивалась несколько раз с тем, что не могу объяснить. Например, жила пару месяцев на квартире, про которую говорили, что она нехорошая. Квартира с хозяйкой, работающей по сменам. Иду вечером на квартиру и машинально смотрю вверх, на 4-й этаж. Туда выходили балконы всех квартир на этаже. Везде свет горит. Хозяйка должна быть на смене. «Может, смены поменялись», — подумала я. Подхожу к двери, звоню: хозяйка не любила, когда я своими ключами открывала, если она дома. Слышу щелчок, словно свет выключился. Никто не открывает, открыла сама. Дома темно, никого нет. Недолго я там прожила, короче. © Хищный ЗаИц / AdMe

***

Пару лет назад мой свекор, который временно жил со свекровью у нас с мужем, сказал, что видел сову или филина по дороге на станцию. Он встречал нас с работы каждый вечер по одной и той же оживленной дороге, где подобной живности отродясь не было. Через пару дней он скончался — на станции, пока ждал нас с работы. А мы случайно узнали, что сова часто является как вестник смерти. Через пару дней после похорон свекровь (преподаватель физики и скептик до мозга костей) рассказала: свекор приснился. Просил прощения, что не пришел на ужин и не дождался: он скончался раньше, чем свекровь успела прибежать на станцию. © РафиНадька / AdMe

***

Мой дед умер в нашем доме. Мне тогда было 12 лет. Прошел день похорон, затем 9 дней. На 9-й день поминали дома. Вечером, как обычно, расстелила постель, выключила свет, легла на бок лицом к противоположной стене. Лежала просто с открытыми глазами. Плавно, абсолютно бесшумно над комодом стал как бы из маленьких частичек скапливаться белый светящийся шар. Он пульсировал и мерцал. Я оцепенела от шока, потом резко вскрикнула и кинулась к выключателю. Включив свет, я метнулась в темный коридор и снова щелкнула выключателем. Уже в освещенном коридоре я села на пол — перевести дыхание. Вышли родители, стали спрашивать, что случилось. Я все рассказала. Мы вошли в мою спальню, там, конечно же, все было тихо-спокойно. Пришли к выводу, что так дед приходил попрощаться. © Dasha Clarkson / AdMe

***

В детстве на старой квартире висели древнесоветские часы. Они были простыми, без изысков... Но с одной особенностью: останавливались крайне редко и чаще всего на покойников среди окружения. Первые воспоминания — встали они в 5:20 утра, и я первый это увидел утром, а через час из больницы сообщили, что в это время умерла прабабка. Потом они встали в районе 12 ночи, и наутро узнали о смерти соседки именно в это время. И таких случаев было больше 4. Вот это реально крипово было, учитывая, что батарейки в них хватало года на 3. © nekochan / AdMe

***

Еще один случай крипоты был. Предновогодняя пора. Мать боялась кусачих насекомых, я это знал и начал прикалываться, мол, что ты будешь делать, если в квартире улей потрясти. Ну и начал живо описывать, как пчелы будут летать по комнате, как будут ползать везде... Сначала мама потешалась над моим детским лепетом, а потом у нее стали округляться глаза: комната стала наполняться осами. Я был совсем мелким, лет 5–6, потому счел это чем-то обычным, а вот мама действительно испугалась, чуть ли не священника потом приглашала. Откуда осы в декабре, понятия не имею. © nekochan / AdMe

***

Бабушка рассказывала: ее папа, тогда еще молодой и неженатый парень, провожал после танцев девушку в соседнее село. Они решили срезать путь и пошли через пшеничное поле. Там, само собой, растения высокие, примерно 30 см, когда идешь, слышится характерный шелест и подгибаются колосья. Вот они идут, прадед всякие байки травит и надеется на веселое продолжение ночи... Как вдруг они заметили, что навстречу идет девушка в светлом платье с распущенными волосами (а тогда для девушки это был моветон: или собирали волосы, или под платок прятали), да вот только идет она совсем бесшумно, колосья у нее под ногами не подгибаются. Когда она стала приближаться, прадед со своей подругой пригнулись и постарались стать как можно незаметнее. Они увидели, что ноги этой девушки вообще не касаются земли, а сама она будто плывет над пшеницей. Когда она скрылась из виду, парочка со всех ног рванула к ближайшей деревне. Домой прадед тогда не пошел, попросился ночевать к знакомому мужику: страшно было снова через поле идти. © Мария Денисюк / AdMe

***

Я училась во 2-м классе, и каждое утро начиналось с диктанта (набор простых слов). Однажды словила себя на мысли, что учительница повторяет слова, которые я придумываю. Рассказала мальчику, с которым сидела за одной партой. Дошло до того, что я выписывала все слова до начала урока (одноклассник просто копировал их), а учительница их говорила вслух. Это продолжалось неделю, но мы рассказали еще одной однокласснице, и сразу все прекратилось. © Ви Та / AdMe

***

У меня мистика была всего раз в жизни. Сразу скажу: живем мы в частном доме, так что вариант с шумными соседями отпадает. Летом я часто страдаю бессонницей. В ту ночь я тоже не могла уснуть и в 3 часа ночи решила встать и выпить снотворное. Подхожу к закрытым дверям кухни и отчетливо слышу: там кто-то есть. Слышен звон, будто кто-то перекладывает посуду с места на место, потом звук разбиваемой чашки и грохот падающего тела. Потом стон боли и кряхтение, будто старик упал и пытается подняться. Вот после этого меня как будто парализовало от страха, я кое-как добрела до комнаты родителей и разбудила их. Папа пошел проверять: в кухне действительно была разбита чашка, причем шкаф был закрыт, окна тоже были закрыты (а открыть их можно только изнутри). Родители списали все на мое воображение, а чашку, по их мнению, разбила мышь (хотя мышей у нас никогда не водилось, но надо же было кого-то обвинить).

С тех пор прошло 8 лет, больше я таких проявлений не замечала. © Мария Денисюк / AdMe

***

Запомнилась сцена из детства: деревенское кладбище. То ли кого-то хоронили, то ли еще что — не помню ни гроб, ни покойника, но была вырыта яма и был большой железный крест, опертый об соседнюю ограду. Были какие-то люди — и батюшка с кадилом. И была малолетняя я. Я играла в догонялки вокруг этой ямы с какими-то детьми. Было весело, почему-то совсем не мешали люди, стоящие у ямы. Меня никто не останавливал, не пытался угомонить — до тех пор, пока я не задела крест, который грохнулся прямо на ногу батюшке. Родители утверждают, что вокруг ямы я бегала одна и там не было других детей... © Maroo / AdMe

***

Мне подруга рассказывала тоже про старое кладбище, только там никто никого не пугал, сами напугались.Тоже лет по 16–19 было. Выехали куда-то в деревню, сидели на полянке, шашлыки, красота. А девчонок в лес потянуло. Нашли кладбище старое, девочки перекрестились, а подруга моя некрещеная, но на тот момент у нее на шее крестик висел. И когда все переступили порог кладбища, подруга за ними, а у нее крестик этот с шеи падает, хотя веревочку намертво завязывали, и ступить дальше не может, будто не пускает что-то. Страх сразу непонятный накатил, а пошевелиться или что-то крикнуть не может. Кто-то из парней ее из ступора вывел. Потом полночи ее из шока выводили. © Kai Cold / AdMe

***

У меня очень редкое имя. Очень. Таким именем в нашем городе назвали несколько девочек (4–5), родившихся после меня (наверное, услышали, понравилось). Город небольшой, население около 100 тыс. человек. Поэтому, когда с кем-то знакомлюсь, всегда слышу: «Какое интересное имя! Первый раз слышу». И вот мой муж (не очень общительный, кстати) оказался единственным человеком, у которого до этого были знакомые с таким же именем! Причем аж трое! Более того, через пару лет после того, как мы поженились, он заболел и попал в больницу. Как, вы думаете, звали его лечащего врача?! Правильно! Так же, как и меня. Вот как после этого не поверить в судьбу? © Сагина / AdMe

***

У меня было видение. Сплю — и вдруг проснулась, вижу шифоньер свой. В комнату заходит боком женщина с черным каре. Не поворачиваясь, открывает медленно шифоньер, и тут она застыла, стоит ко мне спиной. Затем через несколько секунд резко, словно на перемотке ускоренной, засовывает руки в каждый отдел, будто что-то ищет. Это был просто ужас! Это видение я запомнила. А спустя годы поняла, к чему оно. У моего мужа сестра есть, мы с ней познакомились через год после этого видения. Когда я ее впервые увидела, поняла: это была она. Кстати, после знакомства она втерлась в доверие и сделала все, чтобы мой муж ушел к другой. Мы не видимся, не общаемся. Но видение предупредило события. © Ольга Москаева / AdMe

***

Меня в детстве несколько раз окликали и начинали искать в другой части дома, говорили, что я не там, где на самом деле был. Причем разные люди. Например, слышали какой-то шум из спальни, а я сидел в туалете. Комнаты находятся в разных концах дома, если что. Когда я объяснял, где был, не верили, считали, что играю и дурачусь. Мне в детстве страшно не было, просто пожимал плечами. Я тогда никаких звуков сам не слышал. © Aerkarri / AdMe

***

У меня почти 2 года назад умерла подруга. Спустя пару месяцев после ее смерти снится мне, что я пришла в гости к ней в дом ее родителей (где при ее жизни бывала много раз), а у них на кухне перестановка, и она говорит: «Мне вообще не нравится все это! Не знаю, как маме сказать, тут и так мало места было, а теперь вообще не развернуться! Зачем они эту перестановку сделали». После этого сна утром звоню ее маме — рассказать сон да спросить, не делали ли они перестановку на кухне, а она говорит, что они накануне на кладбище у могилки столик и скамейку вкопали... © RuddyPanda / AdMe

***

Вечером запустила кота в дом. Сижу, читаю. Шлепает дождь, вода с крыши в куб льется, в доме тишина. Муж на сутках, коты спят, да и я задремываю над планшетом. Вдруг стук в окно, потом в дверь. Думаю, что это соседке на ночь глядя понадобилось (забора у нас нет, шмыгаем друг к другу постоянно). Выхожу на терраску, уже протягиваю руку к ключу, не поглядев в окно, не зажигая свет перед дверью... И тут понимаю: не надо открывать! Почти вбегаю с терраски в дом, щеколду задвигаю трясущейся рукой. Волосы дыбом, мысли вразлет... Позвонила соседке: — Наташ, ты приходила? — Да нет, я в постели уже, устала как собака. Да что случилось? — Ничего, извини, спокойной ночи! А утром перед входной дверью на мокром песке — следы ног. Большие. Босые. © Марина Щербакова (Павлюченко) / AdMe

***

В моем детстве у города часто останавливался цыганский табор. Жители, в основном совковые люди, их побаивались, детям было запрещено даже близко к ним подходить. Но там же лоша-а-а-адки! Так что, естественно, вся окрестная шпана с цыганами тусовалась — кто-то больше, кто-то меньше. В основном липли к лошадям, кто похулиганистее, просил научить воровскому ремеслу. А я был из тех, кто лип не к лошадям, а к девушкам — на тему погадать. И как-то получилось, что навязался в ученики к их главной. Все смеялись, конечно, дескать, ты ж не баба, у тебя даже в теории дара быть не может и так далее. Ну-ну. В 7 лет нагадал уже на своей колоде таро тетке, что разбогатеет, когда луна взойдет. Ночью, едва луна вышла, ей позвонили по объявлению о продаже квартиры и тут же попросили подъехать к нотариусу: мол, все устраивает, берем! Тетка чуть не расплакалась: квартира до этого 5 лет мертвым грузом висела — район непрестижный. Через год брат попросил погадать на экзамены. Нагадал ему: «Крылатые за тебя сдадут». Во время экзамена брат ничего вспомнить не мог, просидел и ничего не написал. Когда шел сдавать тетрадь, в окно влетела сорока, выхватила тетрадку — и в окно! Все в шоке, братан сориентировался и в слезы, мол, там такая работа была, такая работа!.. Не поверили, конечно, но зачет получил. © Вакацу / AdMe

***

Муж рассказывал, что ехал на машине — и вдруг навстречу вылетел грузовик на огромной скорости. А за секунду до столкновения муж обнаружил, что его машина уже позади грузовика. Он так и не смог понять, каким образом проскочил мимо грузовика. Места там не было, чтобы разминуться. © carcagnosso /AdMe

***

Была у бабушки на зимних каникулах, дом частный. Сидели с двоюродной сестрой на кухне, пили чай. Слышим обе громкие шаги за окном, ждали мою маму, я пошла открывать, а за дверью никого, но на снегу следы женской обуви, которые доходят до двери и больше никуда не идут. Сестра тоже вышла посмотреть. Мама пришла только через час. На следующий день рассказали это бабушке, она как бы даже не удивилась и сказала, что это приходила ее рано умершая сестра. © Алена / AdMe

***

Эта история тоже косвенно связана с тем же бабушкиным домом. В нем жила моя тетя, которая работала машинисткой в воинской части. Какой-то солдат-умелец вырезал на доске довольно милого чертика, улыбающегося и с костями в лапках, изображение было покрашено черной краской и покрыто лаком. Тетка подарила мне эту картину, а я ее недолго думая повесила в своей комнате. Вот тут и началось. Начинаю засыпать, а меня вращает на кровати, это как бы во сне, но и в то же время как в реальности. Через несколько дней я уже во сне летаю по моей комнате вдоль стен. Утром почти забываю, но это повторяется несколько раз. Однажды во время таких ночных полетов запоминаю, что на шкафу лежит какая-то старая открытка. Утром проверяю — точно, есть такая. Полеты продолжаются, более того, с вылетами на улицу и кружением по району. Все это на грани сна и яви. По утрам начинаю чувствовать себя разбитой и не выспавшейся. До меня начинает доходить, что это как-то связано с этой чертовой картинкой. В общем, на выходные поехала к тете, рассказала ей все, она посоветовала сжечь доску в печке, что мы вместе с ней и сделали. С этого дня все странные сны прекратились. А тетя заметила, что вокруг дверцы топки появилось очень много черной сажи, она ее несколько дней отмывала, потом еще и побелить пришлось, так как пятна никак не хотели сходить. © Алена / AdMe

Бонус: немного юмора

По окончании 11-го класса и завершении всех экзаменов решили с друзьями отметить получение аттестатов. Было решено поехать к одному из нас на дачу — с баней, с рыбалкой, на 2–3 дня. И вот второй день пребывания, нас человек 9. Вечер, с утра сходили на рыбалку, днем приготовили обед, вечером в баньку. После баньки собрались в беседке, играет фоном радио, и тут завязалась бурная дискуссия о том, у кого когда был самый крупный улов. Каждый старался перекричать другого, чтобы уделили внимание его истории, и в какой-то момент почему-то все замолкли и стало отчетливо слышно радио, по которому начиналась радиопередача с голосовой заставкой с эхом «Звездуны». Больше никто не мог спокойно рассказывать истории — у всех был истерический хохот. © Denis Zuevskiy / AdMe

Как вы думаете, есть ли объяснение представленным историям или мы действительно много чего не знаем о нашем мире?