Читатели AdMe.ru рассказали, как они в автошколе получили не только права, но и впечатления на всю жизнь
Крутить баранку — занятие непростое. Именно поэтому перед тем, как сесть за руль, каждый должен пройти обучение и сдать экзамен. Одни справляются с этой заботой быстро и без приключений, а для других автошкола становится источником курьезных воспоминаний.
Читатели AdMe.ru не остались равнодушными к обсуждению опыта прохождения автошколы и поделились своими историями с нами.
- Учиться начала осенью, а экзамены были уже зимой. Из-за командировки внутренний экзамен с группой пропустила, сдавала отдельно. Площадку же ради одного ученика не почистили от снега. Забавно было проходить «змейку» по памяти, а потом откапывать и смотреть, зацепила ли линию. А через 2 недели после покупки машины я улетела в кювет напротив площадки. В тот момент мой инструктор занимался с учеником:
— Ой, там машина улетела!
— Все в порядке, это наш студент.
- Моя знакомая сдает экзамен по вождению. Инструктор дает задание разворачиваться, а она едет дальше. Он спрашивает, куда она едет. Ответ: «На заправку, я всегда там разворачиваюсь».
- Когда я учился, было принято правило: если проехал и не заметил на дороге знак, возвращаешься, встаешь на табуретку и вытираешь его тряпкой. Картина маслом: стоит на табуретке крендель и полирует знак. И это в центре города! Стыдно, а нужно, иначе назад пешком.
- Училась водить в Сербии. На уроке вождения инструктор говорит: «Направо!» — и я поворачиваю направо. Несмотря на хорошее знание сербского, от волнения забыла, что «направо» с сербского переводится «прямо». © Элина Бадырханова / AdMe
- Выехали в город с инструктором, сзади еще один ученик. Декабрь, скользко. Я на 3-й скорости пытаюсь войти в поворот, и машину начинает крутить, прямо как Ипполита в «Иронии судьбы». Слава богу, машина остановилась, нигде никого не зацепила, никого не повредила. Только помню глаза инструктора и того парня.
- После занятия по вождению стоим с инструктором у автошколы, болтаем. С ревом от высоченных оборотов подъезжает вторая машина нашей группы, откуда вылезают зло матерящийся инструктор и красная как рак девушка. Это на вид маленькое, худенькое и хрупкое создание умудрилось женской ручкой оторвать рычаг переключения передач у «шестерки», пытаясь воткнуть первую. В итоге инструктор ехал на первой через весь город — от площадки до здания автошколы и ремонтного гаража.
- Когда училась в автошколе, не могла понять, почему автобус, выезжающий из кармана остановки, имеет преимущество, на что мой инструктор по теории ответил гениально: «Он железнее!» Запомнила на всю жизнь и не задаю тупых вопросов. А инструктор по вождению всегда начинал с фразы: «Запомни, помимо тебя, на дороге еще полно дураков!» Тоже неплохо спесь сбивает.
- Я с инструктором ездила за сметаной в соседнее село, за водой на скважину, возила его домой пообедать, слушала его рассказы про бывших жен и гадалок, к которым он ходит. Даже не знаю, кому из нас было хуже: он-то каждое утро начинал с моих слез.
- У нас в автошколе училась девушка, которая никак не могла понять, как двигаться, если руководит регулировщик. Выяснилось, что она не понимает, где у него грудь, а где спина...
- На экзамене по вождению немного разволновалась. Но пристегнулась, посмотрела во все зеркала, выставила первую передачу, сняла с ручника, а эта зараза не едет. Говорю: «А чего она не едет?» — а экзаменатор, поворачивая ключ: «Может, ее завести сначала?» Думала, все, не сдала. Но нет: волнение прошло, хотелось смеяться, и все было хорошо.
- Мне рассказывали одну байку про мальчика, сдававшего практику вождения: откатал весь экзамен отлично, но прямо перед автошколой не притормозил на луже и окатил водой прохожего. Отправили его на пересдачу... © A B / AdMe
- У меня преподаватель был классный, и инструкторы хорошие были. С одним, правда, разногласия были по поводу музыки: он ставил музыку 80-х, а я много что из этих композиций терпеть не могу. Я объясняю, что меня это нервирует, а он мне в ответ: «Дорога всегда стресс. Учитесь сосредотачиваться на вождении и контроле за транспортным средством и дорогой. А музыка — для меня. Чтобы я не нервничал». © Anar Ok / AdMe
- Кроме общей подготовки, наш инструктор рассказал еще про «теорию мальчиков»: если вы тормозите, чтобы пропустить бегущего через дорогу мальчика, то, когда он пробежит, постойте еще несколько секунд. Мальчики по одному не бегают, и следующий за ним сорванец как раз попадет под трогающуюся машину. Пару раз на дороге это правило правда срабатывало.
- Как-то на уроке вождения я выдрала рычаг переключения передач (училась на старой «копейке»). Стоим, держу рычаг в руке, в шоке спрашиваю у инструктора: «А так должно быть?» Инструктор, забирая рычаг: «Дергают тут всякие со всей силы...»
- Мне инструктор дал шикарный совет по борьбе с хамами на дороге после автошколы: если тебя обгоняет машина и водитель начинает орать, то не нужно оскорблять в ответ. Особенно если он едет с женщиной. Нужно в открытое окно посылать воздушные поцелуи и кричать: «Привет, милый. Как дела? Чего не звонишь?» Совет работает безотказно.
- Я сдавала вождение весной. Ехали по городу, мимо нас проехал КамАЗ с черноземом. Мне поступил приказ следовать за КамАЗом, потому что инструктору на участок нужен был чернозем. Так я за ним и ехала, пока он не остановился около огорода. И я сдала экзамен с первого раза!
- 1968 год. Сдаем правила дорожного движения. Свету спросили:
— К нерегулируемому перекрестку одновременно подъехали 4 машины. Которая должна поехать первой?
Света дала умопомрачительный ответ:
— Все водители должны выйти из машин на середину перекрестка и договориться, кто проедет первым.
- Сдавала автодром в далеком 2006 году: зима, все замерзшие. С нами были еще несколько групп из других автошкол. И был среди них дедок, лет под 70 уже. Подошла его очередь. Сел, откатал автодром. Объявили оценку — сдал. Он пробегает мимо нас вприпрыжку и кричит: «Очки-то забыл надеть!»
А какие курьезные ситуации приключались в автошколе с вами?
AdMe/Народное творчество/Читатели AdMe.ru рассказали, как они в автошколе получили не только права, но и впечатления на всю жизнь
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