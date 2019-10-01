Читатели AdMe.ru поделились бытовыми заморочками, которые не дают им спокойно жить

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У каждого из нас есть особенности, с которыми нашим домочадцам остается только мириться: кто-то разбрасывает все вещи по дому, а кто-то педантичен настолько, что не может уснуть полночи из-за открытой дверцы шкафа. Мы попросили наших читателей рассказать о том, какие бытовые заморочки их преследуют, и пришли к выводу, что аккуратистов среди наших подписчиков куда больше, чем любителей хаоса и беспорядка.