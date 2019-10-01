Читатели AdMe.ru поделились бытовыми заморочками, которые не дают им спокойно жить
У каждого из нас есть особенности, с которыми нашим домочадцам остается только мириться: кто-то разбрасывает все вещи по дому, а кто-то педантичен настолько, что не может уснуть полночи из-за открытой дверцы шкафа. Мы попросили наших читателей рассказать о том, какие бытовые заморочки их преследуют, и пришли к выводу, что аккуратистов среди наших подписчиков куда больше, чем любителей хаоса и беспорядка.
AdMe.ru просто обязан поделиться самыми сногсшибательными привычками наших читателей. Узнаете себя в какой-нибудь из них?
- Мама приучила не ставить в холодильник огромную кастрюлю с остатками ужина: непременно нужно было переложить в меньшую емкость. Я выросла, вышла замуж. Как-то раз думаю: «Не буду перекладывать, поставлю как есть». Легла спать, ворочалась полночи, чесалась и вздыхала. Встала, переложила, поставила, вымыла, легла и уснула богатырским сном. © Rima Alieva
- Что может быть хуже неровно висящей картины?! © Яна Мельник
- Я любитель разбрасывать свои вещи по квартире. Ну никак не получается поставить все на свои места вовремя. Только один раз в выходные убираюсь. А еще мне нравится, когда на рабочем столе легкий бардак: так я лучше ориентируюсь, что к чему. А если все убрано, то работать вообще не хочется. © Салтанат Кызы
- Жанр > Раздел > Подраздел > Автор и заглавие в алфавитном порядке, или по номеру тома, или по возрасту (для детских книг) > Размер > Цветовая гамма обложек. Библиотека более чем в 10 000 томов... © Ellina Georghiades
- Мне важно, чтобы каждая единица постиранного белья была закреплена с двух сторон прищепками одного цвета и размера. © Елена Паничкина
- После того как я ночью встала в туалет и врезалась прямо бровью в открытую дверь шкафа (еще 2 недели не сходил отек), я больше никогда не ложуcь спать, если двери шкафа открыты. © Melanie Mela
- Я так не люблю уборку, что кладу все сразу на место. © Ludmila Kochegarova
- Терпела схватки, пока не достирала машинка, чтобы самой белье развесить: все носочки в одну сторону должны смотреть, одинаковые прищепки на каждой вещи. И вот когда развесила, тогда поехала рожать. © Ольга Дьякова
- Я достаю проездной из сумки в лифте, хотя до остановки идти 10 минут, иначе испытываю дискомфорт. © Жамал Тлеубердинова
- А если дико раздражает, когда шторы задвинуты неравномерно или тарелки стоят в сушилке как попало, не по диаметру, это как называется? © Elena Vradiy
- Я линейкой отмеряла расстояние на грядке, когда сажала морковь. © Ольга Савкина
- Когда мой парень сказал, что у полотенец должна быть петелька, и тут же сделал ее из нитки, я поняла, что мы с ним не пара. © Вера Фридман
- У нас возле дома яркие фонари светят. Если вижу ночью, что штора неровно висит или тюль зацепился за что-то, не смогу заснуть, пока не расправлю. © Елена Фесенко
- Моя подруга на автомате в любом подъезде ногой поправляет коврики у всех дверей, если они неровно лежат. Вот уже 2 года я делаю точно так же. Заразилась. Если спешу и пройду мимо неровного коврика, какое-то беспокойство накрывает, эффект незавершенного действия. © Olga Severova
- В квартире вообще спокойнее. А я живу в частном доме. И всегда раньше проверяла все шкафы и закоулки, не спрятался ли там кто-нибудь посторонний, пока я трудилась в огороде (дверь в дом закрываем на замок, только когда уходим на работу). © Татьяна Островерхая
- Я перед выходом свет и газ проверяю, а если забываю, то открываю дверь и проверяю. И еще люблю, чтобы все карандаши в доме были заточены. © Алла Саффа
- Если стенной шкаф приоткрыт, то так страшно... Вдруг там что-то есть такое, ну, чудовище, что ли? Но еще важнее то, что тарелки в сушилке над раковиной должны стоять строго по размеру: слева больше, справа меньше. Это важно. © Константин Соколов
- Чтобы на столе не было крошек и капель воды! © Инна Приходько
- А я не могу ничего делать, если в раковине есть посуда. Даже одна чашка. И даже если тороплюсь, вымою. © Kamilla Abdullaeva
- Подождите-подождите, а дверь входная?! Когда ее закрыли, надо постоять еще 5 минут и подергать, чтобы точно понять, закрыли ее или нет. © Tanya Hansen
- Боже, что за проблемы? Главное, чтобы чашечки стояли ручками в одну сторону. И все домашние живы. © Natalia Ktomas
Есть ли у вас подобные пунктики? Расскажите о них в комментариях.