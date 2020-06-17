Читатели AdMe.ru назвали 25 фраз, которые раздражают 90 % людей. И от них лучше отказаться совсем

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Пожалуй, у каждого из нас есть такие слова или фразы, которые слышишь — и все внутри переворачивается. И нет, не от счастья или неожиданности, а потому, что бесят они невероятно.