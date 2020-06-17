Читатели AdMe.ru назвали 25 фраз, которые раздражают 90 % людей. И от них лучше отказаться совсем
Пожалуй, у каждого из нас есть такие слова или фразы, которые слышишь — и все внутри переворачивается. И нет, не от счастья или неожиданности, а потому, что бесят они невероятно.
Как-то AdMe.ru спросил своих читателей, какие фразы они не выносят. И в результате нам удалось собрать своеобразный антирейтинг из слов и выражений, которые совершенно точно не стоит использовать.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
А какие фразы окружающих выводят из себя вас?