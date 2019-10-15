Читатели AdMe.ru делятся первоклассными перлами, которые выдали их дети
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Помните книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти», в которой собраны шикарные примеры детского остроумия и наблюдательности? Вот и мы попросили наших читателей поделиться подобными историями про себя и своих детей.
Мы в AdMe.ru в восторге от этих высказываний и считаем, что такие крутые истории просто обязаны быть опубликованными.
- В детстве я тоже заставляла родителей краснеть. Слышала от взрослых выражение «чудо в перьях», но никак не могла понять, что это такое. Едем с родителями в троллейбусе. Я у мамы на руках на том сиденье, что спиной к водителю, лицом к задней площадке. Папа через ряд сидит возле барышни в шапке из лебяжьих мелких перышек (были такие в моде в 70-е). И тут я на весь троллейбус: «Папа, папа! А рядом с тобой — чудо в перьях»! © Семенцул Виктория
- О, я в свое время коллекцию сыновних перлов собирала, жег напалмом!
«Мама, это не „Таврия“, это „ТВАРИЯ“!» (последнее слово громко, прямо в открытое окно сидящему за рулем водителю). Или: «Мама, я в туалет хочу». — «Иди». — «Пойдем вместе». — «Зачем?» — «Я без тебя не справлюсь!» © Анна Полтавец
- «Мама, у меня УМ болит». © Inna Sovetova
- Мой сын года в 4 про мороженое в вафельном стаканчике: «Папа, а мороженое с кожурой есть?» © Вадим Рожков
- Дочь первый раз увидела желтый помидор, спросила: «Что это?» — «Помидор». На что последовал еще один вопрос: «А почему он апельсин?» © Марьяна Ляшенко
- А мой младший лет в 5 меня спросил, помню ли я мамонтов... © Наташа Задерей
- Один ребенок, глядя на меня, спросил: «Папа, а почему тетя такая высокая? Она, наверно, макароны ела?» Папа пошел пятнами. © Ирина Половинка
- Дочка, когда ей было года 4, стояла с дедом на остановке. Он ей: «Подержи бутылку пива». Она ему: «Нет, ты что! Все подумают, что я алкоголик!» © Данилова Яна
- Еду в трамвае с дочкой на руках, ей 4 года. Крутится, вертится. Чуть сзади сидит женщина: яркие губы, тени, кудрявая, лохматая. «Доча, ну хватит вертеться, уже ноги болят». — «Мама, посмотри, какой красивый клоун сидит, прямо из цирка». Пассажиры долго хохотали. © Tatyana Kurbina
- Сын, когда был маленьким, не ел овощи ни в какую. Убеждали, уговаривали, что надо для роста, но никак. Где-то через год были в горах. Стоим в очереди на подъемник, перед нами компания молодых немцев, из-за лыжных ботинок и шлемов кажутся очень высокими. Сын: «Мам, а немцы все такие высокие?» «Да», — говорю. Сын задумчиво: «Видимо, на овощах...» © Алена Николаевна
- Мой сын, когда ему было 3 года, неделю просил отвести его туда, где «выжипись»: «Ну выжипись, красивая такая!» Проходя мимо галереи, он с восторгом закричал: «Наконец-то выжипись!» © Анна Лаушкина
- Гуляю со своей собакой, взрослая, цвергшнауцер. Подбегает мальчик и кричит: «Папа, смотри, щенок шницеля!» © Ольга Сулавко
- Сестра рассказывала. Стоит она с 5-летней дочкой на остановке зимой в час пик. Холодно, мокрый снег вперемешку с дождем, транспорт ходит редко. И вдруг дочка цитирует фразу из недавно прочитанной сказки, громко, на всю остановку: «Жизнь моя! В чем, скажи, виновна я?» © Наталья Полетаева
- Идем с дочкой в детский сад. Навстречу мужчина в форме летчика. Дочь с ним здоровается. Я спрашиваю: «Чей это папа?» — «Не знаю». — «А почему поздоровалась?» — «Ну может, тебе пригодится». © Tatyana Kurbina
Фото на превью Алёна Николаевна