Читатели AdMe рассказали о том, что бесит их в других людях сильнее, чем сосед с дрелью

47 9 38 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Конечно же, иногда люди не специально вмешиваются в наше личное пространство и пытаются навести там свои порядки. Но вот если взять те ситуации, о которых рассказывают герои нашей подборки, то волей-неволей соглашаешься с авторами поговорки «простота хуже воровства».

Мы в AdMe.ru давно поняли, что некоторым людям просто нравится злить окружающих, надеемся, на вашем пути таких индивидуумов не будет.

***

Бесит, когда дают непрошеные советы. И далекий круг, и родители. Типа «а почему у тебя балкон пустой, надо его застеклить и поставить стеллажи». «Почему ребенок поступил в этот вуз, надо в другой». «Но ваш интерьер далеко не пример для подражания. Вы не ориентируетесь в реалиях современной жизни так, как мы». Зачем лезть? Есть вопросы, в которых вы компетентны, — мы с удовольствием узнаем ваше мнение. © Ольга Солопенко / facebook

***

Бесит невежество, когда недалекие люди не в состоянии оценить прекрасное вокруг себя. Мой друг собрал прекрасную коллекцию старинных монет. Он увлечен этим занятием, может об истории каждой монеты рассказывать часами. Ходячая энциклопедия истории. А его близкие считают это чудачеством и лишней тратой денег и времени. © Олексій Високий / facebook

***

Бесят хозяева собак, которые не убирают за своими питомцами! Это же так просто — собрать в пакетик, выбросить — и все, чистота-порядок. © Татьяна Семенова / facebook

***

Бесят люди, которые не читают надписи на дверях, особенно «ЗАКРЫТО», и начинают сильно дергать двери. Бесят те, кто не здоровается, а сразу озвучивает свой заказ (если что, я провизор). Бесят те, кто считает, что если я работаю в аптеке, то у меня дома должен быть весь ассортимент. Бесят те, кто считает, что я всех знакомых должна обеспечивать препаратами бесплатно, или звонят, чтобы узнать, от чего это лекарство (ну есть же гугл). Такое ощущение, что вокруг медиков нет адекватных людей. © Светлана Черткова / facebook

***

По профессии я портная, и мои небедные родственники носили мне мешками одежду на переделку, которую они подбирали бесплатно у секонд-хенд-магазина. При этом они говорили для приличия, что, конечно, могут мне заплатить. После рождения моего второго ребенка я вышла на работу через 2 месяца. Они продолжали таскать мешки с этим барахлом ко мне домой со словами: «Ну ты же теперь по субботам не работаешь». Муж сказал, либо ты их пошлешь, либо это сделаю я. Я рада, что у меня теперь нет этих «родственников». © Svet Lana / facebook

***

Бесят люди, которые суют нос в мою личную жизнь, и советчики, которые ничего в своей не достигли. © Марина Малиева / facebook

***

А еще мне не нравится (сейчас полетят тапочки), когда про многодетных говорят «понарожали», «зачем нищету плодить». Есть семьи с одним ребенком, которые с хлеба на воду перебиваются (я знаю такие), а есть многодетные, у которых дети сытые, ухоженные и счастливые (держат хозяйство, имеют бизнес). На самом деле это личное дело каждого, сколько родить детей или не родить вообще. И для кого-то родить ребенка — это подарить ему квартиру, машину, дачу на Гавайях. А для других — это сплоченность, поддержка и понимание, что ты не один. И не надо всех под одну гребенку. Пожалуйста. © Лена Семенюк / facebook

***

Бесит, когда духами пахнет ТАК сильно, что невозможно сидеть рядом — задыхаешься, еще и голова может заболеть. И бесит, когда есть свободное место в транспорте, а человек чуть ли не прижимается к тебе, таких вежливо прошу отодвинуться, скандалят. © Татьяна Шлейнова / facebook

***

Меня раздражает, когда начинают делать замечания или сгонять с места ребенка, когда он один и не может ответить. © Марина Татаренко / facebook

***

Есть подруга, которая, опаздывая, всегда удивляется: «Ой, ты что, уже приехала?» Это мы договариваемся на конкретное время, я еду на машине, приезжаю вовремя, предупреждаю, что уже выехала. Один раз попала в затор, опоздала на 5 минут и услышала, как она должна была ждать, а на улице ветер. © Раиса Голенко / facebook

***

Меня бесят девушки в метро с распущенными длинными волосами в часы пик. © Лилия Белогурова / facebook

***

Не так давно наблюдала такую картину в метро. В вагоне не то чтоб толпа, но 70 % мест заняты. Одна девушка села напротив, достала из сумочки косметичку и стала красить ресницы. Подвела глаза, припудрилась. Ну, думаю, мало ли, проспал человек, опаздывает. Со всеми бывает. Но потом она достала пилочку и стала подпиливать ногти. Не один, который зацепила, а все (!). Скинула всю стружку на пол. Так хотелось спросить: «Вы ушки чистить будете?» Не могу сказать, что меня бесило, но смотреть было неприятно. А девочку жалко. С таким-то воспитанием и понятием о приличиях. © Наталия Пальчак / facebook

***

Когда чередой разрывом в несколько лет задают вопросы типа: «Когда замуж?», «Когда дети будут?», «Когда второго родишь?», «Когда седину закрасишь?», «Когда новую машину купишь?» и т. д. и т. п. Такие люди никогда не радуются твоим успехам, их раздражает каждая твоя хорошая новость. © Людмила Шиленко / facebook

***

Думаю, многие через это проходят: меня вот бесят люди в интернете, которые читают юмор и выискивают ошибки. Бывают и опечатки, и комп зависает, да мало ли какие сбои. Нет, надо указать. © Nadejda Naf / facebook

***

Когда в самолете через одного смотрят тупые ролики в телефоне без наушников или играют в игры со звуком. © Елена Ярцева / facebook

***

Раздражает, когда летом в полупустую маршрутку заходят женщины, садятся у единственного открытого окна и тут же его закрывают, потому что им дует. И наплевать, что все задыхаются. © Мария Мацука / facebook

***

Бесят люди, которые на ванильном единороге спустились с розовых облаков из сладкой ваты... Ну вроде «что ж вас так все бесит, добрее нужно быть, терпимее, все мы люди»... © Olya Plotnikova / facebook

***

Мне жутко не нравится, когда берут мои вещи без спроса и, даже получив отказ, начинают настаивать и уговаривать. И еще когда кто-то отвечает за другого человека или вмешивается в мой разговор (неважно, что и кому я говорю). Речь не идет о том, что я болтаю без умолку несколько часов подряд, речь о том, что я выдаю определенную информацию, а другие люди начинают поправлять, уточнять, поддакивать или исправлять мои слова. Бли-и-ин! Я не с вами разговариваю. И не надо лезть не в свое дело. © Лена Семенюк / facebook

***

Согласна с человеком, заметившим, что многие ругают детей за то, что те ведут себя как дети. Конечно, требование дисциплины и уважения к окружающим в школе, в походе, в театре и т. п. — это правильно. Но когда в обычной жизни ребенок бегает, прыгает, шалит — это НОРМАЛЬНО! Это значит, что ребенок здоровый и жизнерадостный. Но есть люди, которые считают, что дети всегда должны сидеть как статуи фараонов и молчать в тряпочку. Иначе — ругань, скандал, угрозы вызвать участкового... Сама встречалась с такими экземплярами. © Лариса Турсунова / facebook

***

Бесят вечно болтающие по телефону люди в общественном транспорте и очередях. Хочется взять и выкинуть их телефон. © Марина Голубева / facebook

***

Фото с детьми на аватарках в мессенджерах. Когда поздравляют несовершеннолетних детей в постах. Когда поздравляют родителей (которые знать не знают о фейсбуке) на своей странице. Какая-то показуха. Почем нынче семейное счастье — так получается. В общем, раздражает. © Наташа Наташа / facebook