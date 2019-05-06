Честный рассказ о том, как поляку и русской живется в интернациональном браке (Осторожно: будет много юмора)

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Человеческая натура такова: мы обожаем сравнивать свою жизнь с чужой. Жизнь других становится еще притягательней, если она проходит в другой стране: как там у них, за горизонтом? Иная культура, менталитет, обычаи, традиции и юмор. Но с этими трудностями помогает справиться любовь, и у нас есть этому верное подтверждение. Норберт — поляк, Лариса — русская, в их интернациональной семье общие увлечения, интересы, традиции, а межкультурные разногласия обошли их дом стороной. Наш герой поделился с нами их историей знакомства, разницей в менталитете, общими шутками и случаем, когда русская смекалка жены сработала на 100 %.

AdMe.ru знакомит вас с Норбертом и Ларисой. Он — предприниматель, она — журналист и переводчик. А вместе они — счастливая пара, которая, несмотря на культурные и национальные различия, трудности перевода, построила крепкую семью, где есть место обоим языкам и культурам.

1. Как вы познакомились и через какое время решили стать мужем и женой?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Познакомились мы случайно, 9 лет назад, во Львове. Я приехал туристом, а Лариса — на какую-то конференцию по работе, в качестве журналиста. Обменявшись парой фраз, почувствовали, словно давно друг друга знаем. Решив продолжить знакомство, я пригласил ее на Лычаковское кладбище. Представьте, как она удивилась! А потом еще и позвал в «склеп» за «упоминками». Нетрудно догадаться, что она обо мне подумала. Просто «склеп» — это по-польски «магазин», а «упоминки» — «сувениры». Но нам понравились и экскурсия, и общение. Дальше ежедневный скайп, мои визиты, предложение руки и сердца, и через полгода мы уже стояли в ЗАГСе.

2. В чем выражаются различия ваших менталитетов?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

На примере моей жены могу сказать, что русские более непосредственны в выражении мнений и эмоций, более открытые, искренние, настоящие, что ли, как в своем поведении, так и в отношениях между людьми. Поляки же более сдержанны — как в поступках, так и в проявлении эмоций. Это особенности воспитания, у нас не принято демонстрировать на людях свои переживания. Если русские что-то делают для кого-то, то делают это от души либо вообще не делают. Поляки же часто делают вид, что делают, при этом особо не напрягаясь. Как у вас говорят: «Пацан сказал — пацан сделал». А у нас не сделал — еще раз скажет, нет проблем. Мы, возможно, более наивны, чем русские, но по умолчанию улыбчивы и доброжелательны. В то время как у вас не принято улыбаться без повода или в чужой, незнакомой среде. Это отличает поведение русских в Польше. И тем, кто не знает русский характер, иногда трудно понять, что за этим часто кроется открытая ранимая душа. Мы за эти 9 лет многому научились друг у друга, и сейчас я часто веду себя как типичный русский, а Лариса — как полька.

3. Были ли какие-то недопонимания в быту и в чем они выражались?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Польская деревня.

Разумеется, какие-то были поначалу, сейчас и не вспомнишь. Мы ведь встретились, будучи взрослыми состоявшимися людьми, со своими привычками и тараканами. Но эти недопонимания были настолько несущественны, что не стоили того, чтобы портить из-за них друг другу настроение и осложнять жизнь. Мы оба знакомы с творчеством Пугачевой, Окуджавы, Высоцкого. Смотрели одни фильмы, слушали одну музыку — в те времена все это в Польше тоже было. У нас похожие ценности, мировоззрение, отношение к жизни, поэтому совсем не сложно понимать друг друга.

4. Какие качества жены покорили вас, а какие, наоборот, шокировали?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Покорила ежедневная, бескорыстная, искренняя забота обо всех членах семьи. Это тот человек, который для своей семьи сделает все. Мне важно, что ей небезразлично мое мнение, мы советуемся по всем вопросам. Не шокировала, скорее вызывала недоумение некая резкость реакций. Например, у моей жены нет проблем с тем, чтобы сказать «нет». У нас же стараются напрямую не отказывать, не принято, потому что не все и не всегда готовы это услышать. При этом она часто принимает близко к сердцу какие-то незначительные вещи, в то время как мы, поляки, в этом смысле менее чувствительны. Хотя после адаптации все стало намного проще. Здесь, в Польше, более спокойное, комфортное, неспешное и предсказуемое течение жизни. А навыки выживания за ненадобностью утрачиваются.

5. Получилось ли полюбить русскую кухню, какое блюдо ваша жена готовит лучше всего?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

О да! Это моя любимая тема. Во-первых, мне кажется, что в русской кухне до сих пор больше натуральных продуктов, без химии, реже используются полуфабрикаты. Во-вторых, русские женщины любят и умеют готовить, много, вкусно, и делают это с душой. В нашем домашнем меню оливье, пельмени, щи, борщ, солянка, холодец, булочки и пирог — список можно продолжать! Но № 1 в этом списке, конечно же, пирог с капустой, такой огромный, из дрожжевого теста. Друзья и родственники тоже все это очень любят. А вот окрошка — не мое. Я честно попробовал, после чего мы договорились, что она мне больше не предлагает «салат в квасе», а я не пристаю к ней с «макаронами в компоте».

6. Назовите, пожалуйста, 3 поведенческих отличия вашей жены от местных женщин. Например, в какой ситуации одна будет более эмоциональна, нежели другая?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Во всех стрессовых или конфликтных ситуациях русские женщины более эмоциональны и порой непредсказуемы. В непредвиденных — более естественны, искренни, чаще остаются сами собой. Независимо от обстоятельств, на первом месте у них всегда семья. Вместо жалоб — конкретные действия. При всем этом они более требовательны к мужчинам — приходится соответствовать.

7. Как ваши друзья и родственники приняли (или не приняли) жену?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Она зимой приехала, на Рождество, и сразу за праздничный стол, там со всей семьей уже и знакомилась. Приняли хорошо, правда, поначалу с взаимной настороженностью, и это объяснимо: отсутствие языка для общения, разные традиции, реакции, ожидания. Теперь проблем в общении нет, а друзья у нас уже общие, ну и новые совместные появились.

8. За какие качества вы цените вашу жену?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Надежность, самодостаточность, независимость, целеустремленность, сильный характер. Она умная, искренняя, заботливая, не меркантильная. Хорошая хозяйка, интересный человек. Нам всегда есть о чем поговорить и чем заняться. Ну, и за комментарием в карман не лезет, если поступки окружающих не вписываются в ее картину мира. Главное — у нас есть уважение, понимание и взаимная поддержка. Не нарушен баланс «брать — давать». Много общих увлечений. Это то, без чего семья невозможна. Какой бы национальности мы с вами ни были.

9. Как вы думаете, эти качества можно отнести к национальным русским чертам?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Все же от личности зависит, а не от национальности. Хотя я знаю русских, которые в одних и тех же ситуациях демонстрируют очень похожие качества и реакции. Пример? Вот сейчас у Ларисы польское гражданство. А первые несколько лет мы очень плотно общались с чиновниками по делам иностранцев в процессе легализации ее пребывания в Польше. Что мы обычно делаем, когда в ответ на свой вопрос или просьбу слышим чье-то «нет» или «нельзя»? Для меня это отказ и запрет, то есть я спокойно повернусь и уйду, а Лариса обязательно поинтересуется: почему? И когда будет можно? Самое для меня непостижимое — такая тактика чаще всего дает нужный результат.

10. Что вашей жене удается делать лучше всего?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Вносить разнообразие в нашу жизнь! Генерировать идеи и мотивировать мужа на их реализацию. Поддерживать внимание и интерес ко всему, чем мы занимаемся. Так что вместе мы — страшная сила, такое себе броуновское движение. Говорят ведь, главное в жизни — это найти своего человека с одинаковой степенью сумасшествия.

11. А как обстоят дела с юмором, вы понимаете шутки жены? Есть ли трудности перевода?

© Фото из личного архива Норберта и Ларисы

Тут нам повезло, можно сказать. У нас схожее чувство юмора, и тема шуток Задорнова «иностранцы тупые, они русский юмор не понимают», к счастью, не про меня. Мы вообще любим «попетросянить» — сами над собой и друг над другом. Так что скучно у нас в доме не бывает. А трудности перевода — это вообще отдельная тема. И когда-нибудь мы напишем об этом книгу. Жена когда в Польшу приехала, то по-польски только «здравствуйте» и «до свидания» знала. А я в то время изъяснялся исключительно языком Пушкина и цитатами из «Мастера и Маргариты». Так что в быту на первых порах непросто было договориться. Например, как-то жена попросила купить курагу, а в моем словаре такого слова не оказалось. Дружно полезли в интернет искать «это нечто» на картинке. В другой раз на просьбу купить дыню я притащил тыкву, которая по-польски как раз и есть «дыня». А нужная жене дыня оказалась «мелоном». Дальше — больше. Нам обоим пришлось привыкнуть, что «стол »- это «стул», «стул» — «кшесло», а «кресло» — «фотель», «ковер» — это «диван», «диван» — «канапа», а вот «икра» — «кавер», «зеркало» — «люстро», а «люстра» — «жирандоль». Или вот еще, из раннего. В поезде проводник пообещал жене пукнуть в двери. Реакция — шок! А он всего лишь постучать ей пообещал, а не то, что подумал бы каждый русский. В процессе дальнейшего знакомства с польским Лариса как-то спросила на авторынке мужчину, разбирается ли пан в самоходах, что по-польски прозвучало как: «Раздеваетесь ли вы в машинах?» Сейчас она преподает в вузе русский язык, журналистику и переводит польскую литературу — три ее книги уже вышли в Москве. Мы оба одинаково хорошо владеем польским и русским, но дома разговариваем так, как нам удобно: каждый на своем. А еще есть нечто такое, как код национальной идентичности. И, как я понял, для людей, живущих в эмиграции, он очень важен. Тут моя жена не исключение. Знаете, это когда на ее реплику: «Какая гадость...» — я отвечаю: «...эта заливная рыба»; «И тебя вылечат!» — «И меня вылечат!»; «Царь». — «Очень приятно, царь». Или еще пример. Елка, мандарины, «Ирония судьбы...», оливье. Многие ли поляки, не женатые на русских, вообще поймут, о чем речь? В нашем польском доме это русский сценарий Нового года. То же самое с приметами и прочими суевериями. Помню ее квадратные глаза, когда в первый раз подарил ей букет из 2 цветков, а сейчас, спустя 9 лет, я первый сажусь на дорожку и не свищу дома: денег не будет. На самом деле все особенности национальной русской натуры встали на свои места с того момента, как я перестал себе представлять Новый год без «Иронии судьбы...» и оливье с шампанским.