Человеческая глупость неистребима, но настроение поднимает на ура!

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Промахи случаются у всех, но кто-то свои замечает и исправляет, а кто-то, наоборот, выставляет напоказ. А бывают такие промахи, что вызывают у обычных людей искреннее недоумение: неужели действительно такое может быть? Вот как раз про подобные случаи мы и расскажем. Вы увидите, например, как действуют противоголубиные штырьки или как решают проблему с разбитой фарой.

AdMe.ru приготовил свежую порцию маразмов, увидев которые не знаешь, как себя вести: то ли плакать тебе, то ли смеяться.

«Нет времени объяснять, дай губку и несколько лампочек»

Приятного аппетита, если можно так сказать

Самая понятная в мире инструкция

И снова пандус, и снова загадка

Ох уж эти туристы

Размер не имеет значения

Такими приколами можно и до нервного срыва довести

А вы сразу поняли, что не так на этом фото?

Зачем платить больше?

«Что, специальные антиголубиные штырьки? Мы совьем на них гнезда»

Броня предводителя диванных войск

За что так не любят Эмму Уотсон производители кукол?

Так себе подарочек

«НЕ беспокойся! БУДЬ СЧАСТЛИВ!»

Видимо, зелень тут стратегически важный объект

Неожиданно

Может, и вам есть что рассказать по этому поводу? Делитесь с нами!