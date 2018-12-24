Девушки рассказали в твиттере о странных вещах, которые нашли в ванных своих парней (Скелет тоже есть в списке)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все началось с того, что одна пользовательница твиттера попросила других девушек рассказать о странных вещах, которые они находили в мужских ванных. В ответ ей прислали столько всего, что можно не один час рассматривать фотографии, пытаясь придумать им правдоподобные объяснения. Черепаший панцирь? Почему бы и нет. Статуя? Легко. Громкоговоритель? Вот же он.