Девушки рассказали в твиттере о странных вещах, которые нашли в ванных своих парней (Скелет тоже есть в списке)
Все началось с того, что одна пользовательница твиттера попросила других девушек рассказать о странных вещах, которые они находили в мужских ванных. В ответ ей прислали столько всего, что можно не один час рассматривать фотографии, пытаясь придумать им правдоподобные объяснения. Черепаший панцирь? Почему бы и нет. Статуя? Легко. Громкоговоритель? Вот же он.
Мы в AdMe.ru искренне хотели бы услышать истории, которые стоят за этими снимками. А вы?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Что поразило вас больше всего? Есть ли вам чем дополнить это обсуждение?
Фото на превью kyleccomedy / Twitter