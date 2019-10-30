Авторы AdMe.ru вспомнили самые абсурдные ситуации в своей жизни. Хочется спросить: «Что это было?»
Понять другого человека, даже самого близкого, бывает трудно, а порой и вовсе невозможно. Что уж говорить о незнакомцах, которые отказываются скрывать свои странности и без всякого стеснения демонстрируют их обществу. Поэтому некоторые жизненные ситуации не поддаются никакой логике и вызывают лишь один вопрос: «А что, собственно, происходит?»
Авторы AdMe.ru вспомнили случаи, которые вызывают у них недоумение даже по прошествии времени.
- Знакомый сдавал квартиру и пришел как-то за оплатой жилья. Чувствует, что пахнет как в зоопарке, но слегка. Решил спросить: «Вы животное держите?» Жилец: «Нет-нет, вы что?!» Знакомый подумал, что ему все это показалось, и ушел. Спустя некоторое время он опять почувствовал запах, но тот уже был сильнее. Тогда уже мой приятель не мог оставить этот факт без внимания и решил разобраться. Оказалось, что его жилец разводит в квартире кроликов: под диваном нашли целый выводок ушастых.
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Во время тренировки в спортзале ко мне подошла молодая девушка и попросила показать пару упражнений. Мне неловко было отказывать, но я предупредила, что лучше обратиться к тренеру. После этого знакомства она каждый день напоминала о себе: выясняла мои планы и расписание занятий. Потом оказалось, что она перенесла мои силовые тренировки и записала меня на танцы, на которые я никогда не ходила. Когда я попыталась ей выразить свое возмущение, она сказала, что я просто ничего в спорте не понимаю и мне понравится, если я начну ходить вместе со всеми. Закончилось все тем, что ей надоело тренироваться и она попросила меня тоже перестать ходить в спортзал.
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Я отправилась в гипермаркет за хозяйственными принадлежностями, а потом зашла в туалет. Делаю свои дела, и вдруг какая-то женщина как рванет на себя дверь кабинки, аж замок не выдержал и сломался. А там я в не совсем приличном виде, естественно. Дама вытаращила глаза и принялась на меня вопить: «Дверь нужно плотнее закрывать!» Что? Женщина сама сломала замок, а перед этим ей даже в голову не пришло проверить, занята ли кабинка. И это притом, что вокруг было полно свободных. Что в голове у таких людей творится?!
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Однажды мой друг пригласил всех своих друзей на день рождения: снял дом за городом, привез свою посуду и много еды. К концу торжества некоторые гости уснули где попало. Я укрыла их пледами, подложила им под головы подушки и сама пошла спать. Проснувшись, поняла, что в доме никого нет: все пошли купаться, а меня не разбудили. Времени до сдачи дома оставалось совсем чуть-чуть, и я с ужасом вспомнила, что на 1-м этаже царит полный беспорядок. Мне не хотелось, чтобы у моего друга были неприятности с хозяином помещения, поэтому я решила убрать там: помыла за всеми посуду, собрала остатки еды, выбросила мусор, застелила диван и подвинула огромный стол туда, где он стоял. Но, когда гости вернулись, они ничего не заметили. На моих глазах они заново все распаковали и стали есть только что вымытыми столовыми приборами прямо из контейнеров, удивляясь, что кто-то отодвинул стол! А еще говорили: «Вчера какой-то придурок меня пледом укрыл, еще и подушку дал». Оказывается, раньше у них так никто не делал. Друг позже сказал, что тоже не понял, кто помыл посуду и собрал вещи. Больше на совместное отдых с этими людьми я не соглашаюсь.
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Зашла в туалет в знаменитом ресторанчике быстрого питания. Сижу в кабинке. Слышу, как кто-то заходит и начинает стучать в каждую дверь. Я подумала, что девушка хочет понять, где свободно. Она подошла к моей кабинке и повернула ручку — дверь закрыта. Потом снова начала стучать в другие двери. Я уже думаю: интересно. Стук прекращается, а у моей двери ручка снова поворачивается. Я не выдерживаю и, чтобы развеять ее сомнения, говорю: «Да занято!» И тут слышу бас мужика: «Извините». Вот что это было?
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Я сидела в самолете до Франкфурта с подругой и каким-то мужиком. Он всю дорогу не знал, как с нами заговорить, и только к концу полета решился. Но тут началась очень жесткая посадка, которую отчего-то наш собеседник вовсе не замечал и все продолжал рассказывать о своей жизни в Гамбурге. И вот мы ощутили посадку в полную силу — я от смены давления была на грани потери сознания, но продолжала вежливо улыбаться и слушать рассказ. Мужчине же даже не помешала громкая фраза подруги, которая, закрыв глаза и впившись в сиденье, чуть ли не кричала: «Ди, я сейчас сдохну!»
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Иду по дороге, подбегает парень лет 16 и, наклоняясь к моему лицу, говорит: «Можно я займу вас на 3 минуты?» Я продолжаю идти и говорю: «Ну попробуйте». Он: «3 минуты я вас потревожу, можно?» — и опять к лицу наклоняется. Я: «Ну говорите уже!» Он: «Всего на 3 минуты». Я: «Ну!» И тут он внезапно убегает через дорогу на красный, ему сигналят машины, а я иду дальше и думаю: «Что это было?»
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А со мной как-то один интересный мужчина хотел познакомиться. Он в темной подворотне на узкой дорожке пропустил меня вперед и уже в спину признался застенчивым перегаром: «А это чтобы вы мне по голове молотком не стукнули». Я повернулась к нему и говорю: «Ну теперь только смотрите меня не стукните». А он как взорвется: «Нет! Я — никогда! Слышите, НИ-КОГ-ДА!» А у меня, значит, вид, что я способна на такое?
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Один хороший знакомый пригласил меня покататься на сноуборде, я согласилась. Он заехал за мной и сказал, что с нами будет еще его друг. Всю дорогу мы весело общались, а когда приехали на горнолыжную базу и подошли к подъемнику, мой знакомый, показывая на меня, говорит: «Ты здесь катайся, а мы во-о-он туда пойдем». То есть в противоположную сторону. Его друг стал возмущаться и говорить, что некрасиво оставлять девушку одну, тем более что мы приехали все вместе. Но знакомый настаивал на своем и ответил, что я сама справлюсь, мне с ними нельзя, и ушел. Я справилась: познакомилась с другими людьми и весело провела время.
- Я занималась в спортзале по строгому графику тренировок. Однажды ко мне подошел местный качок, стал давать советы и просто разговаривать о жизни. Каждая его подобная «лекция» длилась более 30 минут, из-за чего у меня сбивался ритм, а вместе с ним и тренировки. Он ругал меня за то, что я слишком долго отдыхаю между подходами, но при этом не давал заниматься, постоянно что-то спрашивая. Так он сорвал 3 моих занятия, а затем я не выдержала и попросила его больше не подходить ко мне. Он обиделся и теперь даже не здоровается.
- И у меня был случай в спортзале. Мужчина назойливо интересовался моей жизнью, а потом сделал мне комплимент: «У тебя акцент как у Филиппа Киркорова» и предложил съездить после тренировок в строительный магазин. Я стала его избегать.
- После расставания с молодым человеком я подумала, что обиды — для детей, а мы, как взрослые люди, останемся друзьями. И как-то он пригласил меня по-дружески в кино. Отстояв огромную очередь, мы подошли к кассе, он выбрал фильм, места, заказал попкорн, напитки, а затем отошел в сторону. В моих глазах читался вопрос: «Что?» А он сказал: «Я решил не брать бумажник — заплати ты». А после фильма он даже не проводил меня до дома, хотя мы жили недалеко друг от друга.
- Иногда настоящая мужская «логика» обходит стереотипную женскую. Как-то мы с моим молодым человеком собирались в отпуск: уже все спланировали и оплатили. За пару дней до отъезда, он позвонил и признался, что полюбил другую. Сказал, что не хочет ее обманывать, поэтому в отпуск мы с ним все равно поедем, но в качестве друзей (это предупреждение было сделано для того, чтобы я к нему не приставала). Там он мне обещал подробно все рассказать о новой пассии и историю их романа. Я отказалась, а он искренне поинтересовался: «А почему?»
- После приема у стоматолога зашла в туалет. Спустя несколько секунд кто-то начинает ломиться в дверь и выключает свет. А я, извините, со спущенными штанами кричу: «Све-е—еет!» Свет включается. Через 2 секунды выключается снова и кто-то опять ломится в дверь. «Ах ты ж, блин!» — подумала я и на ощупь вышла. А снаружи была женщина, которая с криком на всю больницу кинулась в кабинку: «Я так хотела! Извините! Я не думала, что кто-то там может быть!» Ну да, это же туалет и там никогда никого не бывает...
- Я работала в компании, которая занималась повышением квалификации руководителей различных отраслей. Среди клиентов был один человек, который постоянно не приходил на занятия, ссылаясь на больного ребенка. Заглянув в его личное дело, я увидела, что ребенок у него действительно есть, а вот информации о жене не было. Тогда я подумала, что, вероятно, он вдовец, и пожалела его: когда он не успел заехать в офис и подписать нужные бумаги, я предложила встретиться там, где ему будет удобно. Он выбрал ресторан. К назначенному времени я была там и даже успела разложить на столе документы. Спустя минут 40 появился он вместе с девушкой и представил ее мне: «Это моя жена», а потом показал на меня: «А эта та, которая разбила мне сердце». У жены был очень недобрый взгляд, но она молчала. Он же заказал чай и начал подписывать документы, признаваясь мне в любви. После этой встречи он предложил провести вместе выходные и обещал познакомить меня с сыном. С тех пор все дела я решала только в офисе.
Какой вопиющий случай не выходит у вас из головы?