Авторы AdMe.ru вспомнили самые абсурдные ситуации в своей жизни. Хочется спросить: «Что это было?»

Однажды мой друг пригласил всех своих друзей на день рождения: снял дом за городом, привез свою посуду и много еды. К концу торжества некоторые гости уснули где попало. Я укрыла их пледами, подложила им под головы подушки и сама пошла спать. Проснувшись, поняла, что в доме никого нет: все пошли купаться, а меня не разбудили. Времени до сдачи дома оставалось совсем чуть-чуть, и я с ужасом вспомнила, что на 1-м этаже царит полный беспорядок. Мне не хотелось, чтобы у моего друга были неприятности с хозяином помещения, поэтому я решила убрать там: помыла за всеми посуду, собрала остатки еды, выбросила мусор, застелила диван и подвинула огромный стол туда, где он стоял. Но, когда гости вернулись, они ничего не заметили. На моих глазах они заново все распаковали и стали есть только что вымытыми столовыми приборами прямо из контейнеров, удивляясь, что кто-то отодвинул стол! А еще говорили: «Вчера какой-то придурок меня пледом укрыл, еще и подушку дал». Оказывается, раньше у них так никто не делал. Друг позже сказал, что тоже не понял, кто помыл посуду и собрал вещи. Больше на совместное отдых с этими людьми я не соглашаюсь.