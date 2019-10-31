Авторы AdMe.ru рассказали о неловких ситуациях, в которые они попали из-за своей внешности
У каждого из нас в жизни происходили казусы, о которых нам хотелось бы поскорее забыть. Однако иногда в подобные ситуации мы попадаем не по своей вине, а благодаря окружающим людям, которым зачастую просто не хватает такта. Это бывает даже забавно, но чаще хочется просто провалиться сквозь землю — например если вам во всеуслышание предлагают избавиться от паразитов.
AdMe.ru попросил своих авторов поделиться историями о том, как люди реагировали на их внешность.
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У меня дреды. Стою в парке, пью кофе. Мимо идет женщина с мальчиком лет 3. Мальчик застывает на месте, смотрит на меня огромными глазами и что-то неразборчиво бормочет. Мать ему: «Что?» Он опять бормочет и в меня пальцем тычет. Женщина заливается краской и громким голосом на весь парк: «Да какая это Баба-яга! Это тетенька с косичками!» Ребенок минуты 3 еще на меня пялился, пока мать его на руки не взяла и не утащила.
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Когда пару лет назад я снимала комнату у бабульки, то всячески прятала от нее свои тату и даже летом выходила из подъезда в одежде с длинными рукавами. А то очень бабуля любила поговорить о том, что татуировки есть только у приспешников дьявола. Даже брошюрки какие-то совала. Я ради интереса полистала одну и мельком прочитала о том, что якобы в «Макдоналдсе» используют мясо новорожденных детишек. Обалдела, закрыла и больше не открывала. А внешне очень хорошая бабулька была! Добрая, вежливая.
- В 17 лет я была готессой: носила платья с корсетами, ошейники с шипами, длинные рыжие волосы, выбеливала лицо и делала мрачный макияж. Однажды я гуляла по кладбищу в сумерках и слушала музыку, на мне был длинный черный плащ. И заметила, как около кладбища в лесочке парочка то ли обряд пыталась провести, то ли романтику устраивала, но свечи они зажгли. Когда я подошла поближе, они почему-то с воплями убежали. Ах, да, вышла я к ним прямо из-за крестов...
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Однажды парикмахер, у которой стриглась моя мама, заметила меня на улице с тогдашним бойфрендом (увидела через окно в тот самый момент, когда мама сидела у нее в кресле). Я у нее тоже иногда стриглась, поэтому она сразу же меня узнала и в ужасе заявила маме: «Почему вы позволяете ей с ним встречаться? Она же совсем девочка, а он на 20 лет старше!» На самом деле мне тогда было года 22, а бойфренд пусть и был старше, но всего на несколько лет.
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У меня ярко-красные волосы. Однажды в маршрутке мне пожелали гореть в аду из-за их цвета. Во всеуслышание.
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У меня во дворе жила неприятная бабулька, которая моему сыну постоянно делала замечания, когда он еще едва ходил. Однажды она не выдержала и воскликнула: «А где вообще ваша мать?! Почему она не видит, что ребенок на холодной земле сидит?» Оказывается, она все это время думала, что я его непутевая старшая сестра. Еще и обещала в школу на меня пожаловаться за то, что я старшим грублю.
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Как-то я ехала в троллейбусе в Казани и ко мне старушка привязалась из-за моих дредов. У многих почему-то стойкая ассоциация: раз дреды — значит вши«. Так вот, она решила, что они у меня тоже есть и как заорет на весь троллейбус: «А вы знаете, от вшей очень помогает...»
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Я небольшого роста, довольно молодо выгляжу, и у меня очень короткие волосы, которые я иногда окрашиваю в самые безумные цвета. Однажды мы с моей мамой стояли на остановке, на улице уже начинало темнеть. К ней подошла ее знакомая, с которой они давно не виделись (я стояла немного в стороне), и в процессе разговора спросила, куда она направляется. Мама ответила: «Мы едем в супермаркет» и кивком головы указала на меня. «Ой, это твоя внучка такая большая уже?» «Нет, — ответила мама, — это моя дочь». Женщина зависла на пару секунд, а потом спросила, сколько же мне лет, что я не боюсь красить волосы так ярко и стричь так коротко. «38 через месяц исполнится», — сказала я как можно более тонким голосом. Женщина тут же попрощалась и ушла.
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Эта история произошла с моими друзьями мужского пола, которые все были одеты в черные пальто и черные штаны с ботинками. Длинные волосы у всех были собраны в хвост, у кого-то были бороды. Знаете, когда уже перерос косухи с нашивками, работаешь в более-менее серьезной фирме, но хочешь выглядеть мрачно. Парни стояли у подъезда и ждали еще одного друга. Две женщины проходили мимо, и одна другой сказала: «Смотри, к кому-то попы зачем-то пришли».
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Я очень коротко стригу волосы и ношу мужские вещи, из-за чего у меня часто возникают проблемы с женщинами, которые стоят возле туалетов в торговых центрах: каждая из них считает своим долгом сказать, что «мальчикам, вообще-то, направо». Как правило, хватает одного взгляда, но как-то раз одна из таких женщин побежала за мной и, схватив за рукав прямо возле двери, заявила: «Я вам говорю, а вы не слышите. Мужской туалет рядом». Я ответила, что, конечно, могу пойти и в мужской, но очень сомневаюсь в своем умении попадать в писсуар.
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Мне было 6, когда родители отправили меня на море с детским садом. Они зачем-то очень коротко постригли меня, к тому же мой нос был расцарапан котом, а передний зуб выпал — словом, вид был еще тот. И незнакомая воспитательница сказала моей подруге: «Что стоишь? Бери мальчика за руку — и в строй! Как тебя зовут, мальчик?» Тогда моей женственности нанесли первый удар.
- Я ростом полтора метра. Одеваться мне приходится в детских магазинах, поэтому выгляжу совсем не как взрослая тетя. Когда я переехала в другую страну, покупать книги или читать их онлайн возможности не было. А читать хотелось. Рядом с домом была детская библиотека. Я не совсем понимала в тот момент, что в детскую библиотеку могут записаться только ученики школ, и без задней мысли пошла оформлять читательский билет. Далее диалог, который не забуду никогда:
— Здравствуйте, я хочу записаться.
— Здравствуй, деточка! Ты, наверное, в 26-й школе учишься, да?
— Мм...
— В каком классе?
— Мм... — тут ко мне пришли понимание, почему детские библиотеки называются детскими, и страх упустить шанс, который сам идет в руки. — В последнем, — выдавила я, хотя понятия не имела, сколько лет учатся в этой стране.
И меня записали. Ходила в эту библиотеку еще 2 года.
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У меня класса с 8-го темный передний зуб: стоматолог долго лечила, сверлила зуб и канал, удалила оттуда все, в итоге зуб стал неживой и скоро посерел. Я не считала, что это сильно заметно, и особо не запаривалась, пока однажды новый парень моей подруги не спросил, где я вставляла зубы и сколько с меня взяли... Блин, этот человек видел меня впервые, и первое, что заметил, — это мой темный зуб! Ситуация просто на месте провалиться. Мне было очень неловко признаться, что зубы у меня свои.
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У меня две овчарки. Ну и гулять я с ними хожу в соответствующем виде — бомж бомжом (кто собачник, тот поймет). А учитывая, что у меня большие собаки и я фрилансер, вечерние прогулки частенько бывают в час или в два ночи. Так вот, решили мы с мужем купить немного алкоголя. Вышли с собаками в круглосуточный магазин, муж остался на улице. Время — 1:40. Я покупаю бутылку, поворачиваюсь и вижу парня, которому лет 15 назад я очень нравилась. Он на меня посмотрел с таким пониманием и жалостью, что мне захотелось открыть бутылку не отходя от кассы: я с грязными волосами в пучке, в старой, замызганной куртке, с засохшими на ней собачьими слюнями, треники все в шерсти и обувь, в которой не жалко грязь месить. И трогательно так обнимаю бутылку со спиртным (просто прятала сдачу в карман, и пришлось ее приобнять, но выглядело душещипательно). Судя по лицу, парень, видимо, хотел мне еще милостыню дать.
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Для начала скажу, что я живу на 3-м этаже, это важно. Как-то летом мне было очень жарко, я приняла душ и села поработать за компьютером топлес. Дома я была одна, поэтому не переживала на этот счет. И вот сижу я, наслаждаюсь прохладой, как вдруг мимо моего окна очень близко и медленно проплывает рабочий в люльке — из тех, что ветки обрезают. И вот тут немая пауза: я, богиня топлеса за компом, и он, покоритель ножа и топора (в данном случае бензопилы), стоящий в люльке за моим окном и, похоже, напрочь забывший, зачем он, собственно, в нее залез. Оказался вежливый: не отвернулся, но поздоровался.
А с вами случались курьезные истории, связанные с вашим внешним видом?
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru