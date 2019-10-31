Авторы AdMe.ru рассказали о неловких ситуациях, в которые они попали из-за своей внешности

У меня класса с 8-го темный передний зуб: стоматолог долго лечила, сверлила зуб и канал, удалила оттуда все, в итоге зуб стал неживой и скоро посерел. Я не считала, что это сильно заметно, и особо не запаривалась, пока однажды новый парень моей подруги не спросил, где я вставляла зубы и сколько с меня взяли... Блин, этот человек видел меня впервые, и первое, что заметил, — это мой темный зуб! Ситуация просто на месте провалиться. Мне было очень неловко признаться, что зубы у меня свои.

У меня две овчарки. Ну и гулять я с ними хожу в соответствующем виде — бомж бомжом (кто собачник, тот поймет). А учитывая, что у меня большие собаки и я фрилансер, вечерние прогулки частенько бывают в час или в два ночи. Так вот, решили мы с мужем купить немного алкоголя. Вышли с собаками в круглосуточный магазин, муж остался на улице. Время — 1:40. Я покупаю бутылку, поворачиваюсь и вижу парня, которому лет 15 назад я очень нравилась. Он на меня посмотрел с таким пониманием и жалостью, что мне захотелось открыть бутылку не отходя от кассы: я с грязными волосами в пучке, в старой, замызганной куртке, с засохшими на ней собачьими слюнями, треники все в шерсти и обувь, в которой не жалко грязь месить. И трогательно так обнимаю бутылку со спиртным (просто прятала сдачу в карман, и пришлось ее приобнять, но выглядело душещипательно). Судя по лицу, парень, видимо, хотел мне еще милостыню дать.