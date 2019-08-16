Австралию накрыло снегом — посмотрите, как реагируют на стихию жители и кенгуру

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«Такое не каждый день увидишь в Австралии», — заметил пользователь твиттера, выложивший видео со скачущими по снегу кенгуру. Ролик моментально стал вирусным и разлетелся по всем новостным каналам мира и сети. Эта зима стала одной из самых холодных за последние 20 лет. И если обычно на юго-востоке страны она сродни зиме на курортах Франции и Испании, то на этот раз австралийцы получили метель, снегопад и возможность лепить снеговиков.

И пока местные коммунальщики борются с непогодой, жители стараются ловить позитив от происходящего и не забывают делать фото на память. Некоторые из них AdMe.ru обязательно покажет в этой подборке.

Нечасто можно увидеть символ Австралии в снегу

А тем более скачущее по снегу стадо

Кажется, что снеговик тоже в шоке от происходящего

К таким осадкам не были готовы ни водители, ни местные власти

60 см снега выпало за 24 часа

«Я живу в Австралии. Видеть даже легкий снежок на своей машине для меня в новинку!»

Даже гольф пришлось отложить. И не только из-за снега

А посиделки на веранде можно устроить лишь хорошенько укутавшись и заварив горячий чай

Причем утепляться вынуждены не только люди

«Моя сестра сфотографировала коров на снегу в Обероне, и это мое любимое фото»

Несмотря на необычность происходящего, вомбат стихии не сдается

Кенгуру даже пытается делать снежного ангела. Как может

«Мой сумасшедший пес ловит снежинки»

Рассказывая о снеге посреди августа, жители стараются не быть голословными

«Добро пожаловать в Гайру в Северном Новом Южном Уэльсе. Заметил парня, который сделал снеговика и поставил его себе на капот»

Жители Австралии не упускают возможности насладиться зимней прогулкой, к примеру, как Николь Кидман

На самом деле снег в Юго-Восточной Австралии совсем не редкость, правда, лишь на высотах, там, где горнолыжные курорты. А вот на равнинах, в городах такие осадки действительно выпадают раз в несколько лет, иногда даже с перерывом в несколько десятилетий. Неудивительно, что на фоне этих событий некоторые люди не упускают возможности привлечь к себе внимание, спекулируя на теме глобального потепления. А вы уже соскучились по снегу или хотите, чтобы теплые дни стояли подольше?