9 типов украшений, которые уже давно неактуальны, и 9 вариантов их замены

Зачастую мы не задумываемся о том, что мода на украшения меняется почти так же быстро, как на одежду. Поэтому продолжаем носить кольца и серьги, которые уже давно устарели. К примеру, классическая нить из жемчуга уже не так актуальна, а популярность комплектов украшений вообще сошла на нет.

Мы в AdMe.ru изучили современными модные тенденции украшений и выяснили, какие из них сегодня пора перестать носить и чем их можно заменить.

1. Серьги-перья

Cерьги-перья были на пике популярности еще в 2011 году. Сегодня же им на смену пришли крупные серьги из золота или серебра. Эта модная тенденция поможет превратить даже обычную белую футболку в вечерний стиль.

2. Колье-пластрон и «воротнички»

Тенденция таких массивных украшений с камнями, пайетками и вышивками была очень популярна в 2012 году. Нередко их надевали на особые события. Сегодня для важных мероприятий и праздничных вечеров появились изделия в виде цветов, с крупными камнями и бисером.

3. Оксидированное серебро

Украшения из серебра со старинным или потускневшим видом переживали свое возрождение примерно в 2016 году. Сегодня же их гораздо сложнее вписать в современные образы. Куда лучше обзавестись изделиями из гладкого и блестящего металла в скрученных и волнистых формах, а также массивными цепями. Ведь весной 2022 года серебро станет новым золотом. Холодный металл на подиумах весенне-летнего сезона был повсюду.

4. Классическая жемчужная нить

Популярность жемчуга не собирается полностью сходить на нет. Неподвластный времени драгоценный камень органического происхождения проникает во все — от одежды до аксессуаров. Он по-прежнему используется для прекрасных украшений, вот только модернизирован таким образом, что его можно носить с чем угодно — от элегантных платьев до повседневных образов. Сегодня в тренде барочный жемчуг, то есть не идеально круглой, а разной формы и размера, а также его сочетание с цепями.

5. Комплект украшений

Традиция одновременно носить весь ювелирный гарнитур (колье, сережки, кольца и браслет) уже канула в Лету. Но это не значит, что с ним стоит расставаться. Сегодня его можно носить и по отдельности. Как сказала Коко Шанель: «Прежде чем выйти из дома, посмотри в зеркало и сними одну вещь». Например, для одного образа можно надеть только кулон или колье, для другого — серьги и кольцо и т. д. А еще можно экспериментировать с сочетанием других украшений или аксессуаров. Главное — чувствовать меру и не переусердствовать.

6. Слейв-браслет

Браслет, соединенный одной цепью с кольцом, стал популярным примерно c 2014 года. Энн Хэтэуэй тогда надела его на красную ковровую дорожку, чем и вдохновила ювелирные тренды на ближайшие сезоны. Однако сегодня его все чаще заменяют на сет из многослойных браслетов и колец.

7. Украшения со словами

Со временем все в моде возвращается. Поэтому на смену украшений со словами-эмоциями, которые были особо популярны в 2013 году и добавляли повседневному образу немного дерзости, вернулась логомания. Любовь к логотипам в украшениях ярко проявилась в коллекциях весны 2022 года многих брендов, например, таких как Balmain, Valentino и других.

8. Смешивание изделий из золота и серебра

Правило о том, что не рекомендуется носить серебро вместе с золотом, уже неактуально. Сегодня эксперименты со смешением металлов как нельзя кстати. Однако не стоит забывать и о балансе — размер, тематика, общий оттенок металлов. Например, при наслоении цепей стоит выбирать их разной длины, чтобы они не спутывались. Или если на одну руку надеть часы из одного металла, то браслет добавить из другого.

9. Изящные или слишком простые кольца

Изящные кольца или слишком простые кольца — это тенденция, которая плавно перетекает из года в год, но часто такие изделия не слишком отличаются друг от друга, поэтому создается впечатление, что они повсюду одинаковые. Сегодня же доминирует мода на разнообразные массивные украшения, и среди таковых появляются перстни. Прошли те времена, когда они предназначались только для аристократии и были наполнены символикой и смыслом. В этом сезоне они становятся стильным дополнением, которое может носить каждый.