9 особенностей онлайн-шопинга, которые бесят похлеще шумных соседей

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Кто из нас не испытывал разочарование, когда получал какую-то вещь, заказанную в интернете? Но некачественный товар — далеко не единственный аспект, который жутко раздражает в онлайн-покупках. Иногда компания-перевозчик или курьер просто не довозит что-то целиком, иногда размер товара совсем не оправдывает ожидания, а иногда даже мы сами пропускаем какую-то важную деталь в описании и получаем в итоге порцию разочарования.

Сейчас, конечно, покупать в интернете стало гораздо проще и приятнее, чем раньше, а шанс напасть на что-то крутое гораздо выше, чем попасть впросак. Поэтому мы в AdMe.ru призываем вас не отказываться от онлайн-шопинга, а просто с юмором относиться ко всяким проколам.

Когда ты прогадал с размером

«Мой друг решил заказать беговую дорожку из Китая».

«Только посмотрите на эту елочную игрушку, которую я купил в интернете за 665 рублей!»

«Заказывала книжки и решила взять сборник стихов Сергея Жадана, так как удивилась, что никогда его раньше не видела. Сегодня распаковываю посылки, а там это...»

Когда упаковки слишком много

«Заказал 150 шайб. Вот в каком виде они пришли».

«Заказал пупырчатую пленку. Ну, как минимум она пришла в целости и сохранности...»

«Упаковка для флешки, которую я заказал (она снизу справа)».

Когда упаковки слишком мало

«Давно искала тарелки. Заказала вот эти месяц назад. В итоге 2 из них были разбиты и замотаны в пупырчатую пленку, а на пакетах была надпись „Требуется сборка“».

«А я просто хотел заказать защитное стекло онлайн».

Когда заказ приходит гораздо позже, чем нужно

«Моя жена заказала шорты на Amazon. Они приехали вчера (10 ноября). Служба поддержки по крайней мере не пыталась скрыть свою растерянность».

«Спустя 2 месяца после заказа моя туалетная бумага таки дошла до меня».

Когда упаковка выходит за рамки дозволенного

«Заказала 2 плюшевые игрушки, и вот в каком виде они пришли».

«Amazon использует такие коробки для упаковки совсем других продуктов. Дети точно разочаруются, что внутри далеко не Nintendo».

Когда невнимательно читаешь описание

«Мы заказали мягкий воротник для собаки и не обратили внимания в описании на то, что это модель для котов».

«Мой 12-летний брат заказал сам себе обувь по интернету, но что-то перепутал, и ему пришли кеды для полуторагодовалого ребенка».

Когда присылают не самый качественный товар

«Книжка, которую я заказала онлайн».

«$ 75 и 7 месяцев ожидания, чтобы получить вот это...»

Когда фото на сайте и реальная вещь кардинально отличаются

«Не знаю, чего я ожидала от AliExpress, но они „постарались“ на славу...»

«И не думайте покупать этого толстенького игрушечного тюленя в интернете».

«Мама заказывала скраб для тела как на фото слева...»

Когда курьер особо не старался

«Папа заказал жидкость для стирки и несколько других вещей. Коробку доставили в таком виде. Мало того что покупки внутри испорчены, так еще и двор измазан. Служба поддержки предложила нам подарочную карту на $ 2 в качестве компенсации...»