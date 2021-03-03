9 обычных предметов, загадок в которых не меньше, чем в чаше Грааля

Самые заурядные вещи порой хранят в себе секреты: к примеру, автоматический карандаш для глаз и даже ваш собственный паспорт способны преподнести приятный сюрприз. А колпак повара может многое рассказать о ресторане, в котором тот работает.

Мы в AdMe.ru раскрыли несколько удивительных бытовых тайн. И, похоже, самый главный секрет — Toffifee.

Узор на туалетной бумаге

Тисненый орнамент нужен не для красоты, а для того, чтобы сделать бумагу более впитывающей. Кроме того, узор — это деталь, по которой покупатели отличают продукцию одного производителя от товара конкурентов.

Клейкая лента в паспорте

Если раскрыть паспорт гражданина РФ на 18-й странице, между страницами можно обнаружить торчащий корешок, состоящий из картона и клейкой ленты. Есть мнение, что это сделано специально: можно расклеить этот корешок и подклеивать туда другие документы, чтобы они не вываливались из паспорта. Но, скорее всего, это всего лишь часть ламинированной страницы с вашим полным именем и датой рождения. Помните, что каждый гражданин обязан бережно хранить свой паспорт и вносить в него какие-либо изменения не стоит.

Поля в тетрадях и книгах

Есть версия, что поля в тетрадях и книгах были придуманы для того, чтобы защитить написанный текст от мышей и крыс, которые любят обгрызать края книжных листов. Но более вероятно, что изначально пустые места на листе были задуманы для того, чтобы было удобнее читать текст. Впервые они появились еще в Древнем Египте. Папирусы, на которые наносились иероглифы, были до 30 м в длину, и поля сигнализировали читателю о том, где кончается один блок и начинается другой. Когда появились книги, поля решили оставить. Теперь их часто используют для заметок, а еще так гораздо удобнее держать книгу во время чтения: палец не закрывает текст.

Пружина на пробке для бутылочки с таблетками

Пользователи сети уверяют, что ребристая часть такой пробки устраняет свободное пространство в бутылочке с лекарством. Это нужно, чтобы таблетки не повредились при транспортировке. Иногда для этих же целей во флакончик кладут вату.

Стрелка рядом со значком бензоколонки на приборной панели автомобиля

Этот значок, который встречается не во всех машинах, показывает, с какой стороны у авто располагается топливный бак. Очень полезная вещь в эпоху каршеринга.

Секретная точилка в автоматических карандашах для глаз

Оказывается, во многих автоматических косметических карандашах есть спрятанная точилка. Она находится на противоположном от грифеля конце, и найти ее можно, сняв колпачок.

Грани на ручках и карандашах

В XIX веке владелец небольшой фабрики по производству канцтоваров решил оптимизировать трудоемкий процесс изготовления карандашей. Для этого он стал использовать циркулярные пилы 8-угольной и 6-угольной форм, и карандаши обрели знакомый нам вид.

Ямки в коробке шоколадных конфет

Многие любят конфеты Toffifee, но доставать их из коробки довольно неудобно. Оказывается, производитель предусмотрел способ сделать это легко. Между выемками с конфетами есть небольшие ямки. Если нажать на такую ямку пальцем, конфета выскочит, и ее легко можно будет подцепить пальцами. Мы проверяли.

Поварской колпак

Главное предназначение забавной шапочки повара — не допустить попадания волос в пищу. Но почему же такая форма? Высота колпака указывала на то, какое место работник занимает на кухне. Шеф носил самую высокую шляпу. А еще у него зачастую было больше всего складок на головном уборе, ведь это показатель богатого опыта. Например, у повара могло быть 100 складок на колпаке, чтобы обозначить 100 способов, которыми он умел готовить яйца. В наше время шляпы шефов не такие «морщинистые», но по-прежнему могут указывать на большой опыт.

А вы знаете какие-нибудь секреты обычных вещей? Расскажите нам.