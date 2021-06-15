9 известных выражений, с которыми попадают впросак даже самые образованные люди

Чтобы речь была более образной, выразительной, люди часто употребляют различные афоризмы и крылатые выражения. Но порой попадают впросак, поскольку даже не подозревают, что смысл фразы либо искажен со временем, либо в нее вкралась ошибка.

Мы в AdMe.ru решили найти самые распространенные выражения, которые трактуют или произносят неверно. Нашлось место и для тех, что со временем изменили свой смысл, поэтому теперь верно будет и так, и так. А в конце статьи мы расскажем, почему одно очень популярное слово на самом деле является обидным.

Любви все возрасты покорны

Одну из самых известных цитат из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» часто приводят в доказательство того, что сам великий поэт высказывался за отношения, в которых одна из сторон намного старше другой. Однако стоит все же прочесть строфу от начала и до конца. Вот что следует за расхожей цитатой:

«Любви все возрасты покорны, Но юным, девственным сердцам Ее порывы благотворны, Как бури вешние полям ... Но в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, Печален страсти мертвой след». А. С. Пушкин

Таким образом, Пушкин все же хотел сказать, что с годами на смену страстям должны приходить совсем другие чувства.

Вторая часть Марлезонского балета

Марлезонский или же Мерлезонский балет — реально существовавшее произведение, написанное и поставленное королем Людовиком XIII. Но фраза о второй части стала крылатой гораздо позже, после выхода на экраны телевизионного фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Чинного распорядителя бала, изрекшего ее, сбивает с ног нетерпеливый мушкетер, спешащий доставить подвески королеве. Упомянув «вторую часть Марлезонского балета», человек подчеркивает, что говорит о неожиданном развитии событий, чаще воспринимаемом им с изрядной долей иронии.

Довести до цугундера

Цугундер — слово, заимствованное из немецкого языка, пришедшее в русскую разговорную речь через армейский жаргон. Означает оно тюрьму или застенки. Вторую жизнь словечку подарил телефильм «Место встречи изменить нельзя». Горбатый, в исполнении гениального Армена Джигарханяна, говорит, что предупреждал члена шайки о том, что некие жизненные излишества «доведут до цугундера».

Геенна огненная

Как в это библейское выражение пролезли хищные млекопитающие? Видимо, по созвучию. Изначально же имелась в виду местность недалеко от Иерусалима, где жгли мусор и откуда распространялся смрадный дух. Именно она и стала символом ада.

«Как кур во щи» или «кур в ощип»?

Кур во щи или кур в ощип? Даже лингвисты не могут договориться, как правильно. Хотя авторы словарей почти единодушно указывают верным первый вариант, если все же вам ближе второй, то стоит помнить, что речь идет не о петухе, которого ощипывают, а о тетереве, угодившем в ловушку. В старину именно щапом или щипом называли своеобразный капкан, который и поджидал лесных птиц, включая красавца из семейства фазановых, именуемого куром.

Я в неглиже

«Неглиже» — слово французского происхождения, переводится оно как «небрежный». Так называли легкую домашнюю одежду. Так говорили и про человека, который оделся наспех, слишком вольно и неряшливо. И в том, и в другом виде не стоило появляться при посторонних.

Бедность не порок

В словаре пословиц и поговорок В. И. Даля можно найти полный вариант этой фразы и звучит она как «Бедность не порок, а вдвое хуже». Тому же, что в языке прижился урезанный вариант, мы обязаны А. Н. Островскому. В его комедии «Бедность не порок» небогатый Митя, добрый, работящий и любящий, противопоставлен фабриканту Коршунову — жадному и высокомерному. Драматург хотел донести до публики, что есть настоящие пороки и бедность к ним не относится, а вышло так, что вооружил оправданием множество людей, даже и не думающих о том, чтобы стать такими, как Митя.

Часто можно услышать «госпитализируют в больницу», но так говорить не стоит. Ведь слово «госпитализировать» означает как раз положить в госпиталь на лечение и получается масло масляное, или же, как говорят филологи, тавтология.

Растекаться мысию по древу

«Слово о полку Игореве», откуда и заимствована эта фраза, написано предположительно в последней четверти XII века. Для простых читателей пришлось переводить его с древнерусского на современный им язык. В одно из первых изложений вкралась ошибка. В оригинале было сказано, что «Боян вещий... растекался мысию по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками», но переводчик не знал, что мысь — это белка, и исправил фразу на ту, которая показалась ему более логичной. Так появилось крылатое выражение, чье значение прямо противоположно изначальному: если автор хотел подчеркнуть, как стремителен в полете творческой фантазии сказитель, то переводчик подарил миру фразу о словоблудии, привычке уходить от темы и вдаваться в ненужные подробности.

Кручусь как белка в колесе

Этим выражением мы обязаны поэту И. А. Крылову и его произведению «Белка». И басню все же стоит дочитать до конца, чтобы узнать, какую именно мораль вложил в нее автор.

«Посмотришь на дельца иного:Хлопочет, мечется, ему дивятся все:Он, кажется, из кожи рвется,Да только все вперед не подается,Как Белка в колесе». И. А. Крылов

Вот и получается, что выражение это вовсе не про людей, которые все успевают, трудясь от зари до зари, а про тех, кто суетится, но не достигает нужного результата.

Бонус: слово «фифочка»

Фифочка — это, конечно, девушка, чья внешность привлекает внимание, вот только называют так особ легкомысленных и далеко не в положительном ключе. Превратив слово «фифа» в уменьшительно-ласкательное, не удастся избавиться от негативной окраски. Как ни крути, «фифочка» — это представительница женского пола, не способная думать о чем-то другом, кроме нарядов и развлечений.