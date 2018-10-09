9 рецептов от советских красавиц, которые знали, как выглядеть шикарно даже в годы тотального дефицита

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Эти рецепты переходили из тетрадки в тетрадку, позволяя нашим мамам и бабушкам выглядеть ничуть не хуже современных женщин, избалованных огромным количеством косметических средств на прилавках. Благодаря своему натуральному составу такие маски, скрабы и даже шампуни весьма эффективно справлялись с любыми проблемами. Хоть и приходилось немного повозиться, главное, что результат того стоил.

AdMe.ru предлагает посмотреть на самые лучшие рецепты косметических средств, доставшиеся нам в наследство. Только помните: прежде чем экспериментировать на себе, убедитесь, что у вас нет аллергии на ингредиенты.

Вазелин для стойкого макияжа

Вам понадобятся: Вазелин

Ваша косметика Если моднице хотелось добиться легкого сияния кожи, эффекта мягких губ и влажных теней, она наносила вазелин на те места, которые хотела выделить и увлажнить (как сейчас наносят хайлайтер). К этому способу, кстати, прибегают и современные топовые визажисты.

Медово-ромашковый шампунь для густых волос

Вам понадобятся: 30 г сухой ромашки

1 ст. л. меда Упаковку ромашки залейте стаканом кипятка и настаивайте час. После процедите и добавьте 1 ст. л. меда. Нанесите шампунь на мокрые волосы примерно на полчаса и затем смойте. Если у вас темные волосы, то вместо ромашки возьмите аир в тех же пропорциях (к тому же он спасает от перхоти и выпадения волос). Средство можно применять и как маску для волос, и как обычный шампунь.

Огуречный лосьон для очистки лица

Вам понадобятся: 300 г свежих огурцов

250 г водки Разведите водку обычной водой в пропорциях 1 к 1. Залейте огурцы получившимся раствором и настаивайте в течение 14 дней. После процедите и используйте в качестве лосьона для лица.

Медовый крем для сияющей кожи

Вам понадобятся: 120 г меда

240 г ланолина

100 г миндального масла Разогревая на пару мед, по очереди добавьте к нему остальные ингредиенты маски. Хорошо перемешанную массу остудите и храните в холодильнике. Лучше такой крем использовать в качестве ночного.

Овсяная крупа для чистой кожи лица и тела

Вам понадобятся: Овсяная крупа

Чистый капроновый носок Рецепт № 1. Для умывания: зажмите в ладони горсть овсяных хлопьев подержите ее под струей воды примерно 1 минуту, чтобы овсянка намокла и начала немного мылиться. Потом помассируйте хлопьями кожу лица и смойте.

Рецепт № 2. Для тела: наши бабушки засыпали овсянку в капроновый носок и использовали это приспособление в качестве мочалки, добиваясь удивительной гладкости и упругости кожи. Может, сейчас звучит и дико, но главное, что это работает.

Солевой скраб для очистки тела

Вам понадобятся: 250 г соли

250 г сметаны жирностью не меньше 25 % Соль и сметану перемешайте. Нанесите на тело и помассируйте проблемные участки. Наносите скраб после душа и храните его между процедурами в холодильнике (только не очень долго). Если у вас чувствительная кожа, то имейте в виду, что такой скраб может вызвать аллергию.

Яичная маска для омоложения лица и шеи

Вам понадобятся: 1 желток

1/2 ч. л. меда

5 капель оливкового масла (можно подсолнечного) Рецепт от народной артистки СССР Любови Орловой. Если кожа склонна к жирности, используйте либо масло, либо глицерин. Смешайте ингредиенты и нанесите на чистую кожу лица и шеи примерно на 20 минут. При необходимости процедуру можно повторять каждый день.

Маска для густоты волос «Дрожжевая»

Вам понадобятся: 2 ч. л. дрожжей

3 ст. л. меда

1/2 стакана кефира Залитые водой дрожжи оставьте на час. Добавьте кефир и мед и тщательно перемешайте. Полученную смесь нанесите на волосы по всей длине. Час подержите маску на голове под шапочкой из полиэтилена и полотенца. Смывайте тщательно большим количеством воды (можно использовать шампунь).

Контрастный компресс от второго подбородка

Вам понадобятся: Плотная салфетка

Емкости с холодной и горячей водой Салфетку поочередно смачивайте то в горячей, то в холодной воде и прикладываете к нижней части подбородка. Холодный компресс держите 3–4 секунды, горячий — 1–2 минуты. Меняйте 5–6 раз.

А если и у вас завалялся такой рецепт, расскажите нам, мы с удовольствием его проверим.