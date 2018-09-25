8 вирусных фото и видео, которые оказались подделками

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Ежедневно в интернет загружаются тысячи фотографий и видеороликов. Самые интересные из них пользователи сети активно лайкают, многие делятся ими в соцсетях. И так случается, что некоторые из вирусных снимков оказываются фальшивками, в которые поверили почти все. Так, например, произошло с фотографией спиралевидного облака и снимком жирафа с короткими ногами и шеей.

AdMe.ru раскрыл всю правду о некоторых поддельных видеороликах и фотографиях, которыми не стоило так доверчиво восхищаться.

1. Пилот спасает жизни пассажиров во время посадки при тайфуне

Более 13 млн просмотров набрало видео с самолетом, который при посадке из-за ураганного порыва ветра сделал переворот в воздухе и едва не разбился о землю. Подпись к видео сообщает: «28 августа 2018 года самолет китайской авиакомпании Capital Airlines, на борту которого находилось 166 человек, совершил аварийную посадку из-за повреждения шасси. При посадке из-за тайфуна самолет перевернуло. В результате несколько человек получили ранения». Самолет китайской авиакомпании на самом деле 28 августа совершил аварийную посадку, но при посадке он не попадал в тайфун и тем более его не переворачивало потоком воздуха. То есть первая часть видео (до момента, когда показывают эвакуированных людей на взлетно-посадочной полосе) является компьютерной анимацией. Ее автор — компания MeniThings, которая специализируется на создании видео с применением CGI. Отметим, что в середине сентября по Южному Китаю и Филиппинам пронесся тайфун «Мангхут», который уничтожил десятки домов и унес жизни более 80 человек. Отчасти поэтому пользователи сети так слепо поверили этому фейковому ролику.

2. Спиралевидное облако на закате

Кто из вас не видел фотографию большого спиралевидного облака, образующегося на закате? Думаем, почти все. В октябре 2016 года ее опубликовала на своих страницах в фейсбуке и инстаграме фотохудожница из Турции Ilkgul Menzil. Подпись к фото гласит: «Штормовой закат над Фетхие». Весной 2017 года автор изображения, вдохновленная восхищенными комментариями к ее посту со снимком этого облака, создала анимированную версию фотографии. Тут стоит отметить, что Ilkgul Menzil подвергает фотографии цифровой обработке, чтобы создавать потрясающие изображения. В этом можно убедиться, просмотрев фото на ее страницах в соцсетях. И при этом почти ни на одной фотографии она не предоставляет точных сведений о снятых ею достопримечательностях. Поэтому почти со стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что снимок со спиралевидным облаком — фотоподделка.

3. Слон несет львенка в хоботе

We were following a lioness carrying her cub & she was getting really tired. An elephant showed up wanting to help the lioness. The elephant put its trunk down, the cub jumped up & the elephant carried the lion cub!!⁰S28, 3km from S entrance

Tinged by Sloof Lirpa pic.twitter.com/aebvHwtrv5 — Kruger Sightings (@LatestKruger) April 1, 2018

В твиттере Национального парка Крюгера в ЮАР в апреле был опубликован пост с фотографией львицы и слона, несущего львенка. Фото подписано так: «Мы следили за львицей и ее детенышем. Они очень устали, но тут появился слон и решил помочь львице. Слон опустил хобот, львенок вскочил на него, и так они пошли дальше». Несмотря на то, что пост был опубликован 1 апреля, его лайкнули более 300 тыс. человек, а более 100 тыс. ретвитнули. Как и следовало ожидать, фотография оказалась ненастоящей: снимок слона соединили с вырезанными изображениями львицы и львенка.

4. Гибрид лимона и граната

Летом прошлого года вирусным стало видео, в котором сообщается, что некий человек смог вырастить гибрид лимона и граната. Автор ролика поместил семена этих фруктов в капсулу, закопал в земле, полил, а спустя 200 дней вырос тот самый гибрид, который вы видите на фото выше. Несмотря на кажущуюся убедительность происходящего, ролик является фейком, так как создание гибридов — сложный и долгий процесс, который может растянуться на годы и даже десятилетия. Например, биологу из США Флойду Зайгеру потребовалось около 20 лет, чтобы представить рынку плумкот — гибрид сливы и абрикоса.

5. Маленькая змея в бутылке с молоком

I just bought a gallon of milk and when I got home I realize something wasn't right with it. pic.twitter.com/VEviLKkq5T — NFL Davahn (@itsdavahn) August 24, 2018

В конце августа 2018 года один парень опубликовал снимок бутылки молока с чем-то похожим на змею внутри. «Я только что купил галлон молока, а когда пришел домой, понял, что с ним что-то не так», — гласила подпись. Хотя снимок и выглядит правдоподобно, на самом деле это фотомонтаж, созданный для конкурса фоторабот далекого 2006 года. По условиям конкурса участники должны были в фоторедакторе подделать продукт так, чтобы эта подделка выглядела как можно более убедительно.

6. Необычный жираф с короткими ногами и шеей

Жирафы благодаря своим длинным ногам и шее могут достигать в высоту почти 6 м. Вероятно, именно поэтому фотография с этим необычным жирафом стала вирусной. И чаще всего этот снимок сопровождается подписью «короткий жираф». Также некоторые публикации утверждают, что «животное страдает от карликовости» или что это «детеныш жирафа, страдающий ожирением». Как бы банально это ни звучало, но снимок с настоящим жирафом был обработан для участия в конкурсе фоторабот 2010 года в категории «Компактные животные» для сайта Pxleyes.com. Оригинальный снимок сделан Эммануэлем Виденхоффом в зоопарке во Франции в марте 2004 года.

7. Заброшенный в лесу Boeing 727

Именно с такой подписью мелькает эта фотография в интернете. Действительно, выглядит круто и правдоподобно, однако это фотомонтаж. Этот снимок в августе 2018 года опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотохудожник Демас Русли. Позднее он сам в комментариях к посту признался, что это фотомонтаж и самолет находится не в лесу, а на огороженной территории на острове Бали. Регистрационный номер самолета PK-RII говорит о том, что это 35-летний Boeing 737-200, который до 2008 года использовался авиакомпанией Mandаla Airlines. Сам самолет можно увидеть на Картах Google — деревьев даже и близко нет. Кстати, лес тоже отчасти можно назвать компьютерной графикой. Верхняя часть леса является перевернутой зеркальной копией нижней. Для наглядности мы обвели несколько одинаковых участков леса.

А саму аэрофотосъемку этого самолета можно увидеть в этом видеоролике на YouTube.

8. Видео с шагающим человекоподобным роботом

WE ARE ALL GOING TO DIE. RT @GustavoVela71: Robot pic.twitter.com/tfLYRUyA4k — Derren Brown (@DerrenBrown) August 18, 2018

В середине августа этого года в сети появилось видео, которое якобы показывает идущего по дорожке человекоподобного робота. Мало того что многие поверили в робота, так еще и часть пользователей в соцсетях отреагировала так, будто ролик демонстрирует «киборга-террориста, похожего на Терминатора». На самом деле робот был создан посредством компьютерных технологий для серии короткометражек режиссера Нила Бломкампа. Вирусное видео было создано кинорежиссером и цифровым художником Максимом Салливаном. Он-то и загрузил ролик первым. Кстати, все пользователи могут свободно скачать этого робота и использовать его в своих фильмах, играх и других проектах.