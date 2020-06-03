8 вещей, которые покорили миллионы людей и сейчас есть буквально в каждом доме

49 13 29 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С завидной периодичностью на рынке появляется товар, который мгновенно становится популярным, и его хотят купить миллионы людей от мала до велика. Интернет-магазины не выдерживают нагрузки, социальные сети взрываются от фотографий. А потом востребованность падает и появляется новый объект желаний. Мода проходит, а воспоминания и фото остаются.

AdMe.ru разыскал вещи, которые уже утратили свою былую популярность, но их до сих пор не забывают и любят. Мы решили вспомнить о них вместе с вами.

1. Слайм

А вы знаете, что «флаффи», «лизун», «жвачка», «слайм» — это названия одной и той же популярной детской игрушки? По хештегу #slime в инстаграме можно найти почти 14 млн публикаций, что говорит о ее безусловной популярности. Слайм — покоритель детских сердец последние несколько сезонов.

2. Бутылочка для воды

Вроде бы обычная бутылочка для воды, но маркетологи хорошо постарались. Бум покупок, судя по отзывам в интернете, пришелся на 2016–2017 годы. Хотя My Bottle востребована до сих пор. Она популярна в основном среди школьников, студентов и людей, занимающихся спортом. С началом летнего сезона спрос на эти емкости обычно увеличивается.

3. Игрушки-миньоны

После выхода мультфильмов «Гадкий я» и «Миньоны» спрос на товары в виде миньонов и с их изображением был просто грандиозным: шары, мягкие игрушки, киндер-сюрпризы, наклейки на детские шампуни и так далее. Настоящая миньономания. Кроме того, покупатели не остановились на готовых игрушках, а заинтересовались всевозможными выкройками и схемами, как сшить или связать миньона самостоятельно.

4. Спиннер

Популярная в 2017 году вещица. Различные издания писали: «Спиннеры, несложные и недорогие игрушки для снятия стресса, — быстропроходящее увлечение, которое своим масштабом захлестнуло всю страну, и магазины не могут справиться со спросом на них». Ажиотаж на спиннеры может сравниться разве что с бумом на пружинки слинки.

5. Селфи-палка

История создания селфи-палки не так проста, как может показаться. Это приспособление придумали еще до массового появления сотовых телефонов. А в 2005 году оно даже было внесено в список бесполезных японских изобретений. Сейчас это важнейший рабочий инструмент блогеров и инстаграмщиков. Во время сборов в любую современную поездку почти всегда первой упаковывается именно палка для селфи.

6. Акула Блохэй

Акула Блохэй, плюшевая игрушка из IKEA, буквально покорила мир. Она путешествует, работает, отдыхает, посещает культурные мероприятия — да что только не делает. А еще акула стала настоящей королевой мемов. На сайте IKEA даже появилась развлекательная игра, где главный персонаж — эта замечательная рыбина.

7. Гироскутер

Мечта почти всех тинейджеров и многих взрослых. Гироскутеры появились в 2010 году и до сих пор не сдают позиции. В крупных городах их даже можно брать в аренду, как велосипеды или автомобиль. Популярность этих средств передвижения до сих пор так велика, что министерство транспорта предложило ввести специальные дорожные знаки для них.

8. Пенниборд

Пенниборд — это младший брат скейтборда. Популярным и доступным его сделало то, что он меньше размерами и сделан из легкого пластика. Его удобно брать с собой, положив в рюкзак или дорожную сумку. Эти доски на колесах обожают дети, подростки, молодые девушки и даже маленькие собачки.