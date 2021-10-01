8 вещей, из-за которых раньше люди краснели, а теперь это очень круто

Мода и впрямь причудлива. Вот кто бы мог подумать, что красавицы, выщипывающие брови в тоненькую ниточку, всего через несколько лет будут кусать локти и покупать в аптеках средства для роста волос? Брекеты раньше — гарантия издевок. Сейчас же это стало даже показателем статуса: мол, посмотрите-ка, у меня есть деньги на стоматолога.

Мы в AdMe.ru проследили за некоторыми модными трендами, которые еще лет 10–20 назад сделали бы любого объектом насмешек. А в бонусе — вещь, которая стала хитом благодаря фильму «Назад в будущее».

Густые брови

Густые брови стали популярными в 2010-х. Можно даже установить «виновницу» этого тренда: моду на широкие натуральные брови ввела Кара Делевинь. Когда она появилась на Неделе моды в Лондоне, все смотрели отнюдь не на одежду.

В школе надо мной смеялись из-за густых бровей. И мне бы и в голову не пришло, что скоро люди будут говорить: «Мне нравятся твои брови». Так непривычно получать комплименты. © Expert-Calligrapher3 / Reddit

Косплей и вещи с атрибутикой из фильмов

Сегодня Настасья Самбурская делает прическу под Круэллу, а вот раньше косплееров считали странными. Но прошло время, и быть гиком стало модно: даже шарфы с тематикой Хогвартса можно легко купить в обычном магазине, не говоря уж о всяких футболках со «Звездными войнами». Помню, в начале 2000-х косплееров называли «чудиками». Но сейчас все выхватывают телефоны, стоит им увидеть людей в костюмах любимых персонажей. Бывший одноклассник, который раньше смеялся надо мной, теперь посещает больше фестивалей, чем я. © OrifielM / Reddit

Брекеты

Помните, в кино даже было такое клише: чтобы показать какого-нибудь крайне непопулярного персонажа, школьника или школьницу, его непременно заставляли носить очки и брекеты. К счастью, сейчас человечество более-менее привыкло к этим устройствам и их носят даже взрослые. Среди знаменитостей, которые ходили с брекетами, были Синди Кроуфорд, Том Круз и принц Гарри.

Гвен Стефани тоже не родилась с идеальной улыбкой.

Радует то, что в наши дни моих детей не будут дразнить за брекеты. Не знаю, дело ли в том, что брекеты стали делать более симпатичными, или в том, что они стали доступными для большего числа семей. © ClownfishSoup / Reddit

Платье с рюкзаком

Предшественник рюкзака — это армейский ранец. Долгое время основными поклонниками рюкзаков были туристы и спортсмены. Ну а сейчас в интернете можно найти кучу статей на тему «100 модных образов c рюкзаком». Случайно подслушала, как мама говорит отцу: «Ох, у нашей Лизы совсем нет вкуса. У нее такое красивое белое платье, а она его носит с рюкзаком». Мама всегда может опустить мою самооценку ниже плинтуса. Я даже почти начала комплексовать, но тут зашла в дорогую гостиницу и в дверях столкнулась с женщиной, а у нее тоже платье и рюкзак. В общем, больше не комплексую.

Многослойность в одежде

Многослойную одежду стали носить хиппи в 1970-е, а сейчас это неотъемлемая часть уличной моды. Современные эксперты пишут, что люди, носящие многослойную одежду, выглядят — представьте себе — более утонченно. Надевала в школу свитер, а под низ — рубашку, чтобы не носить свитер на голое тело, да и рубашку проще постирать. Но низ рубашки вечно вылезал из джинсов. А бабуля это осуждала и говорила: «Из-под пятницы суббота торчит». Ну а сейчас даже продаются такие модели свитеров с рубашкой-обманкой.

Веснушки

Как только речь заходит о веснушках, невольно вспоминается детский стишок-дразнилка «Рыжий, рыжий, конопатый». Раньше веснушки замазывали тональником, но лет 10 назад мода на веснушки вернулась. Кстати, веснушки были одним из самых актуальных трендов весны 2021 года: вроде как «макияж без макияжа», показывающий естественную красоту солнечных поцелуев, не закрашенных тональным кремом. Актриса Эмма Уотсон не переживает по поводу своих веснушек и учит этому других: «Когда мы снимали „Красавицу и Чудовище“, я настояла на том, чтобы гримеры не замазывали веснушки. Столько молоденьких девочек в период взросления стесняются своего лица».

Капюшон поверх куртки

По одной из версий, худи, или толстовки, появились в 1930-е. Изначально это была одежда для спортсменов, но позже толстовки полюбили представители хип-хоп-культуры. Сейчас худи носят с джинсами и брюками, кожаными куртками и классическими пальто. Капюшон от толстовки поверх куртки или пальто — я так ходила в школу, потому что толстовка была теплой, да и другой одежды не было. На меня косились. А теперь это уличная мода и все нормально.

Вещи oversize

В детстве многим покупали вещи «на вырост», а теперь можно спокойно носить oversize и не краснеть. Можно сказать, что oversize как явление возникает еще в 1920-е. После Первой мировой войны мир моды совершил переход от корсетов и узких юбок к бесформенным силуэтам. Oversize обретает большую популярность в 1990-е благодаря хип-хопу и становится неотъемлемой частью уличной моды. В наши дни популярность таким вещам вернула Билли Айлиш. К 1 сентября мы шли на рынок и покупали вещи в школу — «на вырост». Ох, как же меня гнобили некоторые одноклассницы! До сих пор гадко.

Бонус: утепленная жилетка

Обычно подобные жилетки носят люди простых профессий: сотрудники фабрик, заводов, продавцы на рынках. Но стоит какой-нибудь знаменитости появиться в такой одежде, как она тут же становится супермодной. Я помню, как еще в 80-х пришла мода на жилетку с подкладкой. Затем она стала предметом гардероба только бедняков. Но потом вышел фильм «Назад в будущее», и жилетки снова стали популярными. © bruwin / Reddit