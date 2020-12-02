8 проверенных способов сделать так, чтобы ваши одежда и обувь всегда выглядели как новые

Не всем хочется заморачиваться с чисткой пиджаков и кардиганов и ежедневной полировкой ботинок, но если знать, как именно ухаживать за своим гардеробом, можно выглядеть безупречно и без сверхусилий.

AdMe.ru рекомендует: прежде чем выкидывать стоящую вещь, узнайте, что можно сделать, чтобы вернуть ей былой блеск, и, быть может, не придется расставаться с видавшей виды, но все еще любимой парой сапог или симпатичным платьем. А в конце статьи вас ждет бонус — прием, который поможет выбрать правильную сумку при покупке.

1. Обновляйте одежду с помощью машинки для стрижки катышков

Стилист-тренер Ванда Вонг пишет не только о том, как одеваться, но и как ухаживать за одеждой. Она рекомендует купить машинку для удаления катышков (или миниклинер, или триммер для ткани). Можно выбрать модель на аккумуляторе либо батарейках, с насадкой для деликатных тканей, с контейнером для катышков или со встроенным в ручку липким роликом для чистки одежды от ворсинок. Будьте аккуратны: такие машинки могут истончить ткань.

2. Пользуйтесь отпаривателем

Именно отпаривателем гладят одежду в магазинах и на модных съемках: с его помощью можно быстро привести в порядок вещи из деликатных тканей, меха, шерсти, с пайетками и бусинами, разгладить складки и воланы. Кроме того, ткань после него не лоснится. Большие отпариватели снабжены стойкой с плечиками, на которую можно повесить одежду, а маленький ручной отпариватель удобно брать с собой в путешествия, чтобы не платить за глажку в отеле.

3. Не ограничивайтесь стиральным порошком в уходе за одеждой

Узнавайте больше про средства для ухода за одеждой. Например, есть салфетки для стирки, которые впитывают частицы краски и грязи и сохраняют цвет вещей; спреи-пятновыводители, предназначенные специально для выведения застарелых пятен от пота и антиперспиранта; водоотталкивающие средства не только для обуви, но и для одежды, что позволит вам ходить в светлых вещах даже в дождь и слякоть и не пачкаться. Если вы все-таки случайно посадили пятно, можно воспользоваться специальными чистящими салфетками.

4. Сразу меняйте набойки на новой обуви

Фабричные набойки обычно предназначены только для того, чтобы оценить удобство колодки и высоту каблука в процессе примерки в магазине. Они скользкие и быстро стачиваются, поэтому мастера по ремонту обуви рекомендуют сразу же менять их на более прочные. Иначе можно не уследить, как начнет снашиваться каблук, и тогда при ремонте придется его укорачивать.

5. Чистите белую подошву меламиновой губкой

Меламиновые губки предназначены для уборки без использования всякой химии, но они также отлично подходят для чистки обуви с белой подошвой: достаточно намочить губку и хорошенько потереть ей поверхность для очистки от грязи и желтизны. Так как губки быстро изнашиваются, лучше приобрести сразу большую упаковку, а чтобы экономнее их использовать, можно отрезать по кусочку. Также для чистки белой подошвы и светлой кожаной обуви отлично подходит мицеллярная вода для снятия макияжа.

6. Не пользуйтесь средствами для обуви с силиконом

При уходе за кожаной обувью не стоит использовать средства, содержащие силикон: он забивает поры кожи, отчего та перестает «дышать» и покрывается матовым налетом, к которому быстро прилипает пыль. Избегайте и поролоновых губок из серии «моментальный блеск»: они также пропитаны силиконом, и, создавая иллюзию чистой обуви, постепенно портят ее. Не чистите обувь автоматическими щетками, установленными в торговых и бизнес-центрах: неизвестно, какие средства там используются, а кроме того, грубые синтетические ворсинки могут навредить коже. Лучше покупать профессиональную обувную косметику проверенных брендов, а если кожа пересушена, можно пропитать ее глицерином (предварительно проверив на незаметном участке изделия) — это смягчит материал.

7. Используйте очиститель для кожи

На поверхности обуви скапливается не только грязь, но и остатки разнообразных средств, таких как крем, воск или паста, которые со временем образуют толстый слой, портя вид изделия. Чтобы очистить кожу и открыть ее поры для оптимального впитывания крема, нужно раз в 1–2 месяца протирать поверхность обуви очистителем — специально предназначенной для этого жидкостью. Темную кожу можно аккуратно вымыть водой с мылом (только не забудьте сначала попробовать на незаметном участке). После того как обувь просохнет, нанесите крем и минут через 15–30 отполируйте. Помните, что наносить крем нужно одной щеткой, а полировать другой. Поверх крема можно нанести немного воска для обуви — он создаст дополнительный защитный слой.

8. Дайте обуви «отдохнуть»

Обувь должна «отдыхать»: не стоит носить одну и ту же пару 2 дня подряд. При соблюдении этого условия она хорошо просохнет изнутри и снаружи и не будет неприятно пахнуть. В идеале после каждой носки необходимо дать обуви постоять в специальных деревянных колодках, которые помогут ей не потерять форму и расправят заломы и складки. В крайнем случае набейте обувь изнутри тонкой бумагой или газетами. Пластиковые распорки на пружине лучше использовать для сезонного хранения, так как пластик, в отличие от дерева, не впитывает влагу.

Бонус: не покупайте сумки с поперечным швом на ручках

Мастер по ремонту кожаных изделий советует при покупке сумки обращать внимание на то, как пришиты ручки. Поперечный шов заставляет ручки постоянно перегибаться, в результате чего они рвутся в месте сгиба. Лучше выбрать сумку с перекрестным швом.