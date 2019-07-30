7 оптических иллюзий, которые привели в недоумение интернет-пользователей

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Помните историю с «платьем раздора», которое половине смотрящих на него казалось бело-золотым, а другой — сине-черным? А запись, где одни слышали слово «Янни», а другие — «Лорел». В сети появились еще иллюзии, которые запутали интернет-пользователей, и мы готовы ими с вами поделиться.

Кстати, обратите внимание на фото ниже. Мы в AdMe.ru не сразу поняли, в чем подвох, а вы?

1. Фото, которое только кажется цветным

Это фото и еще одно, ему подобное, «взорвали» мозг пользователям интернета тем, что являются черно-белыми, хотя кажутся цветными. Такого эффекта автор снимков добился благодаря тому, что разместил на фигурах людей сетку цветных линий, которая «подкрасила» изображение.

2. Наоборот — фото, которое только кажется черно-белым

А это фото в своем твиттере опубликовала девушка по имени Холли Макки. Вешалки с детской одеждой Холли запечатлела, когда находилась в одном из торговых центров. Сначала кажется, что снимок сделан с использованием черно-белого фильтра, но это не так. На самом деле камера была в обычном режиме, просто в кадр попала только одежда, не имеющая ярких оттенков. Холли это доказала, опубликовав соответствующее видео на YouTube.

3. Кот, который наблюдает за нами

На видео — объявление о пропаже кота. И кажется, что кот поворачивает голову в сторону того, кто это объявление читает. Такая иллюзия связана с тем, что бумага наклеена на неровную поверхность и перспектива выглядит по-разному в зависимости от угла зрения.

4. Вертолет, который взлетает без движения

Создается впечатление, что вертолет, попавший на это видео, взлетает сам по себе, ведь его лопасти не крутятся. Но на самом деле это иллюзия, которая называется стробоскопическим эффектом. В данном случае она появилась из-за того, что частота вращения лопастей совпала с частотой смены кадров на видео.

5. Какого цвета комод?

Именно с таким вопросом опубликовал это фото один из пользователей Reddit. Комментаторы начали спорить: одни видели серо-голубой предмет интерьера, другие — бело-розовый (кстати, а каким этот комод видете вы?). Оказалось, что шкафчики покрашены в серые и синие цвета, а бело-розовыми они могут показаться из-за красноватого освещения в комнате.

6. Пропавшая нога

Это фото, появившееся в инстаграм-аккаунте Instylemagazine, тут же привлекло внимание подписчиков. Однако люди не рассматривали то, как прекрасны на нем Хейли Болдуин, Кайли и Кендалл Дженнер: они вдруг поняли, что не могут найти на снимке левую ногу Кендалл. Подписчики и считали конечности девушек, и прорисовывали векторы того, кому какая нога принадлежит, пока не увидели, что пропавшая часть тела спрятана под платьем Кендалл.

7. Дюны или ямы

Это фото опубликовал в своем твиттере астронавт Лука Пармитано. Мужчина рассказал, что запечатлел с высоты песчаные дюны. Вот только читатели пришли в недоумение: ведь кажется, что на снимке изображены скорее песчаные ямы, а не дюны. Однако один из пользователей решил попробовать перевернуть изображение.

И все сразу встало на свои места. По словам Пармитано, дюны, как и картины Маурица Эшера, все время повторяют один рисунок, «ломая» наш мозг.

Всем ли этим иллюзиям удалось вас обмануть или объяснение каких-то из них было для вас очевидно с самого начала?